Обзор Godlike Burger – Инопланетный бургер от Liquid Pug

Сюжет Godlike Burger

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию весьма интересный игровой проект от Liquid Pug, который сумеет привлечь внимание многих геймеров. Встречайте, перед вами симулятор самого необычного ресторана галактики - Godlike Burger. Вам предстоит управлять весьма необычной бургерной, где готовить придется своих же посетителей. Да, вы не ослышались, чтобы бизнес процветал, придется включить свою фантазию и превращать инопланетных посетителей в котлеты… Как? Давайте детальней познакомимся с данной новинкой.Ваш персонаж попадает на планету, где открывает свою собственную бургерную, которую будут посещать различные инопланетные жители, чтобы подкрепиться и, возможно, найти новые знакомства. Однако они и не подозревают о том, что попадая в вашу лавку они тем самым подписали смертный приговор. Да, вы будете не просто зарабатывать деньги на своих клиентах, но и будете превращать их же в отборное мясо из которых и создаются вкуснейшие бургеры. Весьма жестоко, но куда деваться, других способов получения мяса тут нет.

Godlike Burger

Однако ваш путь не будет останавливаться на одной планете, у игроков есть возможность перемещаться между другими планетами и искать для себя новых посетителей для того, чтобы создавать совершенно новые, необычные, и как покажется посетителям, вкусные бургеры из других ингредиентов.Весь геймплей завязан управлением бургерной. Задача весьма простая, необходимо привлечь в свое заведение как можно больше посетителей, чтобы пополнить свой карман валютой, что позволит построить множество различных ловушек, оплачивать счета, покупать необходимые ингредиенты для бургеров и даже давать взятку полицейским.

Да, в Godlike Burger, хотите вы того или нет, придется убивать своих посетителей, чтобы получить мясо, ведь, как бы странно это не звучало, необходимо создавать котлеты для бургеров. Но действовать необходимо аккуратно, чтобы не оставлять за собой следы преступления и свидетелей. Ведь это будет влиять на репутацию вашего заведения. Чем выше репутация, тем больше клиентов, чем больше клиентов, тем больше вы сможете зарабатывать и пополнять свой холодильник мясом.

Игровой режим разделен на дни. То есть после каждой рабочей смены Вас будет перебрасывать на нижний этаж, где можно улучшать свое заведениями, устанавливая различные ловушки, докупать необходимые продукты питания: лук, бекон, помидоры, булочки и т.д. Помимо этого, после каждой смены необходимо оплачивать счета. Заработанные деньги можно положить в сейф, однако при этом вы будете платить небольшой процент за хранение, в связи с чем, по началу лучше не делать этого.

Если по каким-то обстоятельствам в ваше заведение нагрянули копы, то после рабочего дня можно раскошелиться и дать взятку, чтобы хоть как-то их утихомирить. А посетить вашу бургерную они могут по нескольким причинам: если кто-то из посетителей обнаружил труп, который вы не успели убрать, либо Вас просто заметил кто-либо на месте преступления.

Убивать своих посетителей можно множеством способов, однако начинать придется простым проверенным способом – при помощи огромного кухонного ножа. Задача игроков сделать все максимально тихо. К примеру, ваш посетитель ушел по своим делам в туалет, вы просто дожидаетесь момента, когда рядом кроме него никого не окажется, заходите к нему в кабинку и делаете два удара. После чего нужно отправить тело в мясорубку, а потом не забыть смыть с себя всю кровь, подойдя к умывальнику. Причем посетитель может настучать в полицию если увидит Вас в крови.

Помимо этого, в вашем заведении есть огромное количество ловушек, которые необходимо постепенно открывать и заниматься их улучшением. Эти ловушки позволят, так сказать, автоматизировать весь процесс получения котлет для бургеров и существенно упростить вам задачу: огнестрельные ловушки, шокеры, ослабляющие и множество других.

Если же вы набрали максимальную агрессию со стороны полиции и вам необходимо где-то скрыться, отлежаться от нее, то доступна возможность вылететь на другую планету, чтобы испытать свой бизнес где-нибудь в другой системе, после чего вернуться обратно.

Берете из холодильника мясо и ставите ее на плиту

Далее берете булочки и ставите их на стол

Готовое мясо нельзя передерживать, чтобы не перегорело и необходимо разместить полученную котлетку на обогревательный стол

Далее берете все необходимые ингредиенты и собираете бургер

Остается лишь выставить бургер на стол заказов

Теперь самое интересное. Для того, чтобы зарабатывать деньги в Godlike Burger, необходимо обслуживать своих клиентов, то есть готовить им бургеры. Задача не из самым простых, особенно на более поздних стадиях игры. Посетитель подходит к стойке и делает заказ, они совершенно рандомные. Один может заказать просто бургер с котлеткой, другому же понадобятся более сложные ингредиенты: булочка, котлета, лук, помидор, сыр и даже какой-нибудь соус. Заказы высвечиваются на главном экране и для готовки дается ограниченное количество времени. Процесс весьма интересен:Во время готовки может произойти все, что угодно: сломаться холодильник, печь, заведение могут посетить митингующие, которые против мяса, либо просто воры, которые будут воровать продукты из холодильника. Причем все это время необходимо следить за всем одновременно и не забывать о том, что нужно добывать мясо для своих бургеров на следующий день.

Если посетитель вовремя получил свой бургер и ему все понравилось, он оплачивает заказ и может дать чаевые, а вы, в свою очередь, можете отблагодарить его, дождавшись в туалете, а дальше сами знаете, что с ним сделать… Если клиент доволен, репутация повышается и ваше заведение будут посещать все больше инопланетных созданий.

Итоги

Неплохая графическая составляющая игры и звуковая составляющая отлично вписываются в игровой процесс. Да, мультяшность нравится не всем, однако игра действительно начинает затягивать уже с самого начала. Требования к ПК не столь велики, что позволяет играть в Godlike Burger пользователям со слабыми компьютерами.Подводя итоги по Godlike Burger, следует отметить, что перед нами неплохой симулятор ресторана, который придется по душе многим геймерам. Некоторым игрокам не будет хватать мультиплеера. В целом игра достойно показывает себя со всех сторон. Если надоели привычные игры и вы ищете новых ощущений, то можете испытать себя в роли хозяина весьма необычной бургерной.