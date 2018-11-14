Обзор Guard of Wonderland. Неплохая история про Алису

2018-11-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Guard of Wonderland; [101]
Интересных проектов на сегодняшний день предельно мало — даже небольшие студии, которые обычно привлекали нас крутыми идеями, стали активно использовать уже готовые наработки, чтобы упростить себе задачу. Найти что-то действительно уникальное стало почти невозможно, хотя мы постоянно пытаемся это сделать. В этот раз нам удалось обнаружить крутой продукт под названием Guard of Wonderland, который отправит нас в Зазеркалье, с той самой Алисой. Для подрастающего поколения игра вообще будет крутым приобретением, для остальных, более зрелого возраста, она не будет такой уж увлекательной. Здесь вся суть именно в том, что мы попадаем в виртуальный мир, который в книгах и фильмах красиво описан. Я поиграл некоторое время, думал, что пора уже идти отдыхать, как оказалось, что игра уже почти пройдена. Так что долго поиграть не получится, хотя и тут есть своя фишка.

Сюжетная линия

Мы никогда не рассказываем о сюжетной составляющей, так как это портит ощущения от прохождения. Некоторым пользователям не очень нравится проходить игру, когда они уже знают, что там будет происходить и чем все закончится. Могу лишь сказать, что завязка сюжета весьма странная и, наверное, нужно быть большим фанатом данной истории, чтобы осмыслить происходящее. Дальше все сюжетные повороты и изменения рассказываются в виде диалога нашей героини и каких-то персонажей. Они рассказывают нам что-то интересное, либо говорят о том, что сейчас начнется поединок. Отмечу, что диалог заранее заготовлен и выбирать варианты ответа вам никто не разрешит, к сожалению. Иногда в диалогах можно встретить рифмы, которые даже неплохо составлены. Не скажу, что от сюжетной линии у меня мурашки по коже, но и больших проблем тоже не заметил. Все довольно неплохо реализовано.

Боевая система

Изначально я думал, после прочтения описания, что игра позволит сражаться с опасными противниками и побеждать их хитростью или стратегией. На деле оказалось, что во время боя у вас есть два варианта предметов — если вы выбираете правильный, то наносите противнику урон, если же выбор сделали неверный, то противник уклоняется и бьет в ответ. Благо, почти всегда можно понять, каким именно предметом нужно бить по врагу, промахивался за все время прохождения я раза три, не более того. С другой стороны, такая боевая система мало кому будет интересна, ее можно было бы вообще убрать и ситуация не изменилась.

Графика

Разработчики довольно странно подошли к созданию графической составляющей своего продукта. Они сделали персонажей в игре плоскими, нарисованными, с предметами тоже самое, а вот на заднем плане можно заметить объемные текстуры. Не могу сказать, что это очень притягивает взгляд, ведь 95% времени вы читаете диалоги и сражаетесь с врагами. Можно было бы легко убрать объемные текстуры, заменить их плоской картинкой и игра не потеряла бы своего лоска, зато вес можно было бы уменьшить, да и нагрузку на компьютер. Хотя, игра и на калькуляторе запустится.

Итог

Очень понравилось то, как разработчики преподнесли свою идею — диалоги может и не дотягивают до идеала, но есть что почитать, есть интересные фразы, стихи и рифмы. Для ребенка в возрасте лет шести игра будет идеальным приобретением — он и с Зазеркальем познакомится, и читать научится, и логику будет развивать. Мне продукт тоже понравился, есть над чем поработать, однако для взрослого геймера здесь будет слишком скучно. Боевая система добавлена просто ради галочки, никакого экшена или сложных квестов. Это просто не может увлечь, даже если вы очень сильно устали от шутеров и гоночек.


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