Обзор HARPER ArtPAD P03. Игровой коврик с RGB-подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих пользователей стильными, многофункциональными и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами игровой коврик с подсветкой, модель ArtPAD P03.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Игровой коврик

Кабель USB

Документация

Устройство поставляется в премиальной вытянутой упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

HARPER ArtPAD P03, как нам кажется, придется по душе не только геймерам, но и обычным пользователям, которые хотят создать на своем рабочем месте привлекательный интерьер. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Длина коврика 770 мм, а ширина равна 300 мм. При этом толщина игрового коврика составляет 3 мм, чего более чем достаточно.

Верхняя тканевая часть коврика выполнена в черном цвете. В правом нижнем углу можно увидеть логотип компании производителя.

Слева размещен блок питания и управления подсветкой с одной функциональной кнопкой управления, которая отвечает за переключение режимов подсветки. Всего их 12, 7 из которых RGB-подсветка, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать необходимый стиль для своей рабочей зоны.

Разъем для питания размещен на торце блока управления.

Края игрового коврика прошиты, поверх которой расположилась стильная RGB-подсветка.

Нижняя часто коврика получила специальную противоскользящую основу, что позволяет коврику не скользить по поверхности стола и комфортно работать на ней.

Площадь коврика позволяет разместить на ней свою клавиатуру и мышь.

Итоги

Особенности

Цвет: черный

Игровой

Материал покрытия: ткань

Материал основания: резина

Дополнительные функции: RGB-подсветка

Длина: 770 мм

Ширина: 300 мм

Толщина: 3 мм

Подводя итоги по игровому коврику HARPER ArtPAD P03, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы придать рабочей зоне геймера интересный дизайн. Благодаря RGB-подсветке коврик наполнит вашу комнату совершенно новыми красками. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, качественные материалы, 12 режимов работы подсветки и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. HARPER ArtPAD P03, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих геймеров и не только.