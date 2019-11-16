Обзор HARPER Gaming WGM-01 Black USB. Игровая мышь с подсветкой

2019-11-16, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER Gaming WGM-01 Black USB; [177]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами беспроводная игровая мышь, модель WGM-01. Кроме того, устройство также может работать и при помощи проводного подключения.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя мышку, кабель для подключения к ПК и документацию.

Внешний вид и функционал

Стильный и современный дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете, на котором практически не остаются следы от пальцев. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху размещены основные кнопки управления, прорезиненное колесико прокрутки и кнопки переключения режимов.

На тыльной стороне можно увидеть подсвечиваемый логотип компании.

На одной из боковых граней расположились две дополнительные кнопки управления.

Снизу находятся тефлоновые ножки и две кнопки: вкл/выкл устройства и подсветки. Между ними обосновался слот для адаптера для беспроводного подключения к ПК.

Спереди размещен разъем microUSB. Да, мышка может работать и при помощи кабеля USB, который также отвечает за зарядку встроенного аккумулятора мышки мощностью в 500 мАч. Как нам кажется, встроенный аккумулятор является отличным решением, что позволяет не отвлекаться от своей любимой игры даже после того, как аккумулятор исчерпал свой заряд. Достаточно будет просто подключить кабель USB. О том, что заряд вот-вот сядет предупреждает подсветка устройства.

Управлять подсветкой можно при помощи программного обеспечения, которое можно скачать бесплатно на официальном сайте HARPER. Здесь же пользователям дается возможность настроить до пяти профилей, на каждую игру отдельный.

Игровая мышка HARPER WGM-01 работает на базе чипсета Avago 3050. Устройство отлично чувствует себя в различных играх. Геймерам понравится возможность создавать различные макросы, которые существенно увеличат преимущество перед другими игроками и назначить их на ту или иную кнопку мышки. Вы также можете выставить необходимое значение Dpi (от 250 до 4000).

Итоги

Подводя итоги по игровой компьютерной мышке HARPER WGM-01, следует отметить, что перед нами недорогое, но в то же время многофункциональное решение для геймеров, которые не гонятся за флагманскими устройствами именитых компаний. За все время пользования существенных минусов нам выявить не удалось. Беспроводная связь держится уверенно и без всяких задержек. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие ПО, RGB-подсветка, 7 кнопок управления, встроенный аккумулятор, проводное и беспроводное подключение и конечно же цена.

Особенности

  • Тип: игровая мышь
  • Тип беспроводной связи: радиоканал
  • Интерфейс подключения: USB
  • Цвет: черный
  • Принцип работы: оптическая светодиодная
  • Беспроводная связь
  • Дизайн: для правой руки
  • Количество клавиш: 7
  • Частота опроса: 1000 Гц
  • Разрешение оптического сенсора: 4000 dpi

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