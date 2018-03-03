Обзор HARPER HB-303. Беспроводная гарнитура для любителей спорта

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER. Устройство, которое отлично придется по душе тем пользователям, которые не привыкли сидеть на месте и постоянно ищут каких-то новых ощущений. Встречайте, перед вами беспроводные наушники HARPER HB-303 с интересной конструкцией и возможностями. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводные наушники

Кабель USB - microUSB для зарядки

Силиконовые накладки: 3-х размеров

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке с прозрачной передней крышкой. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 1390 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Версия Bluetooth: 4.2

Радиус действия: 10 метров

Частотная характеристики: 20 Гц - 20 КГц

Мощность аккумулятора: 100 мАч

Время зарядки: около 2 часов

Время работы в режиме ожидания: до 100 часов

Время в режиме разговора: до 5 часов

Влагозащита

Гарантия 1 год

Внешний вид

Корпус устройства выполнен из качественных материалов, и к качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло. В нашем распоряжении гарнитура белого цвета.

Все элементы управления обосновались на дужке, которая одевается на шею.

Здесь можно увидеть следующее: microUSB разъем, микрофон, LED-индикатор, кнопка управления громкостью (переключение треков), многофункциональная кнопка вкл/выкл (воспроизведение/пауза, ответ на звонок, завершение звонка).

Сама дужка выполнена из мягкого пластика, которая удобно прилегает к шее и при длительном использовании от нее не остаются никаких следов.

Сами наушники получили удобную форму и для удобства ношению на задней части обосновались магниты, которые прикрепляют их друг к другу.

В комплекте с устройством есть силиконовые накладки, что позволяет подобрать для себя необходимый размер.

Длины кабеля достаточно для полноценного использования, наушники крепко держаться в ушах.

Функционал и настройка

Устройство может работать в одном тандеме практически с любым устройством, которое может работать при помощи Bluetooth подключения: смартфоны, планшеты, mp3-плееры и т.д. Для сопряжения устройств необходимо нажать и удерживать кнопку вызова на HARPER HB-303 в течении 5 секунд. В результате LED-индикатор устройства должен начать мигать синим и красным цветом, после чего можно произвести сопряжение. Не надо вводить никаких паролей. При успешном подключении будет медленно мигать синий индикатор на HARPER HB-303.

Благодаря встроенному микрофону вы можете использовать HARPER HB-303 не только для прослушивания музыки, но и отвечать на звонки. Устройство отлично показало себя в работе, собеседник, как и мы его, слышал нас очень хорошо. Другими словами, теперь необязательно вытаскивать свой смартфон из кармана, чтобы ответить на звонок, достаточно нажать на кнопку на HARPER HB-303.

Качество звука

Итоги

Также следует отметить, что при помощи кнопок управления громкостью вы можете переключать треки вперед, либо назад. Для этого необходимо коротко нажимать на них. Если же вы хотите прибавить или убавить громкость, то необходимо нажать и удерживать ту или иную кнопку. Другими словами в HARPER HB-303 есть все необходимое для того, чтобы наслаждаться своими любимыми музыкальными треками в любом удобном для вас месте и использовать девайс в качестве гарнитуры для своего мобильного телефона.Теперь о самом главном - качестве звука. Высокие и средние частоты, как нам показалось, настроены отлично. Однако низов все же не хватает и это может не понравиться некоторым пользователям. Но если брать общее звучание в различных музыкальных жанрах, то следует поставить плюсик разработчикам. Диапазона громкости вполне достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень воспроизведения.Подведем итоги по беспроводным стерео наушникам HARPER HB-303. Устройство отлично подойдет для тех, кто не привык сидеть на месте и ведет активный образ жизни. Удобный, стильный, многофункциональный, компактный, что самое главное недорогой HARPER HB-303 несомненно сумеет привлечь внимание покупателей. Использование дужки на затылке, возможно, будет не совсем привычно для некоторых пользователей, однако сразу же после начинаешь понимать, что это действительно удобно. Наушники не давят на голову и позволяют получить максимальную свободу действий. С HARPER HB-303 тренировки в спортзале перейдут на совершенно новый уровень. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.