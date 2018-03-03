Обзор HARPER HB-303. Беспроводная гарнитура для любителей спорта

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER. Устройство, которое отлично придется по душе тем пользователям, которые не привыкли сидеть на месте и постоянно ищут каких-то новых ощущений. Встречайте, перед вами беспроводные наушники HARPER HB-303 с интересной конструкцией и возможностями. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставки
Устройство поставляется в компактной упаковке с прозрачной передней крышкой. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 1390 рублей. В комплект поставки входят:
- Беспроводные наушники
- Кабель USB - microUSB для зарядки
- Силиконовые накладки: 3-х размеров
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Особенности
- Версия Bluetooth: 4.2
- Радиус действия: 10 метров
- Частотная характеристики: 20 Гц - 20 КГц
- Мощность аккумулятора: 100 мАч
- Время зарядки: около 2 часов
- Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
- Время в режиме разговора: до 5 часов
- Влагозащита
- Гарантия 1 год
Внешний видКорпус устройства выполнен из качественных материалов, и к качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло. В нашем распоряжении гарнитура белого цвета.
Все элементы управления обосновались на дужке, которая одевается на шею.
Здесь можно увидеть следующее: microUSB разъем, микрофон, LED-индикатор, кнопка управления громкостью (переключение треков), многофункциональная кнопка вкл/выкл (воспроизведение/пауза, ответ на звонок, завершение звонка).
Сама дужка выполнена из мягкого пластика, которая удобно прилегает к шее и при длительном использовании от нее не остаются никаких следов.
Сами наушники получили удобную форму и для удобства ношению на задней части обосновались магниты, которые прикрепляют их друг к другу.
В комплекте с устройством есть силиконовые накладки, что позволяет подобрать для себя необходимый размер.
Длины кабеля достаточно для полноценного использования, наушники крепко держаться в ушах.
Функционал и настройкаУстройство может работать в одном тандеме практически с любым устройством, которое может работать при помощи Bluetooth подключения: смартфоны, планшеты, mp3-плееры и т.д. Для сопряжения устройств необходимо нажать и удерживать кнопку вызова на HARPER HB-303 в течении 5 секунд. В результате LED-индикатор устройства должен начать мигать синим и красным цветом, после чего можно произвести сопряжение. Не надо вводить никаких паролей. При успешном подключении будет медленно мигать синий индикатор на HARPER HB-303.
Благодаря встроенному микрофону вы можете использовать HARPER HB-303 не только для прослушивания музыки, но и отвечать на звонки. Устройство отлично показало себя в работе, собеседник, как и мы его, слышал нас очень хорошо. Другими словами, теперь необязательно вытаскивать свой смартфон из кармана, чтобы ответить на звонок, достаточно нажать на кнопку на HARPER HB-303.
Также следует отметить, что при помощи кнопок управления громкостью вы можете переключать треки вперед, либо назад. Для этого необходимо коротко нажимать на них. Если же вы хотите прибавить или убавить громкость, то необходимо нажать и удерживать ту или иную кнопку. Другими словами в HARPER HB-303 есть все необходимое для того, чтобы наслаждаться своими любимыми музыкальными треками в любом удобном для вас месте и использовать девайс в качестве гарнитуры для своего мобильного телефона.