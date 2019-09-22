Обзор HARPER KBWL-050 Black USB. Пульт-аэромышь для Smart TV приставок

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании HARPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами универсальный пульт для Smart TV приставок, модель KBWL-050.

Комплект поставки

Само устройство

USB передатчик сигнала

Документация

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в привычной для компании HARPER упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание даже самых капризных пользователей. Корпус выполнен из пластика с soft-touch покрытием. К качеству материалов и сборки у нас никаких нареканий не появилось.

Держать пульт в руках одно удовольствие. Благодаря тому, что разработчики разместили слоты для батареек тип ААА по краям, мы получаем отлично выверенную развесовку.

Спереди разместился ИК-приемник, который позволяет еще и присвоить к той или иной кнопке управления функцию с ПДУ, к примеру вашей ТВ-приставки.

Сверху расположены привычные кнопки управления ПДУ. Кроме того, здесь также имеется кнопка «Голосовой ввод» и кнопка для включения режима аэромыши.

Микрофон расположен прямо под светодиодным индикатором состояния работы.

Главной изюминкой данного устройства является то, что снизу обосновалась практически полноценная клавиатура со всеми необходимыми кнопками управления. Русская раскладка присутствует. Для работы дополнительных функций, которые обозначены синим цветом, необходимо зажимать FN. Другими словами, данное решение сумеет полностью заменить беспроводную клавиатуру, ПДУ и мышь. И все это в одном устройстве.

Для удобства пользования, разработчики добавили для кнопок управления подсветку, которая загорается белым цветом. Не понравится может лишь то, что здесь отсутствует функциональная кнопка «Alt», что не позволяет при помощи клавиатуры переключать язык ввода.

Итоги

Характеристики

Назначение: телевизор или медиаплеер

Тип беспроводной связи: радиоканал

Радиус действия беспроводной связи: 10 м

Интерфейс подключения: USB

Цвет: черный

Беспроводная связь

Островная клавиатура

Размеры (ШxВxГ): 168x22x56 мм

Вес: 128 г

На самом деле, данное устройство не обязательно использовать в одной паре со смарт-приставками. HARPER KBWL-050 можно подключить даже к вашему ПК, ноутбуку, смартфону, планшету, телевизору и т.д. И, что не мало важно, данный девайс отлично показывает себя в работе со всеми вышеперечисленными устройствами.Подводя итоги по HARPER KBWL-050, следует отметить, что перед нами универсальный ПДУ, который сумеет привлечь внимание многих покупателей. Стильный дизайн, качественная сборка и материалы, отличный функционал, совместимость, удобство в эксплуатации и конечно же доступная цена. Все эти качества позволяют остановить свой выбор именно на данном девайсе. Кроме того, разобраться в работе устройства можно интуитивно. Данным ПДУ очень удобно пользоваться и его всегда можно переносить с собой в своем рюкзаке, если вы отправляетесь в очередное путешествие. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.