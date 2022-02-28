Обзор HONOR CHOICE Robot Cleaner R1. Доступный робот-пылесос для сухой и влажной уборке.

Компания Honor начинает постепенно осваивать рынок малой бытовой техники. Их первым продуктом для российского рынка стал бюджетный робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R1. Посмотрим оправдывает ли данная новинка свою стоимость в 14 990 рублей.

Комплектация

Honor CHOICE Robot Cleaner R1 поставляется в большой картонной коробке. Внутри нее находятся сам робот-пылесос, контейнер для сухой и влажной уборки, док-станция, щетка для чистки, пульт ДУ, две щетки, руководство пользователя, а также гарантийный талон.

Внешний вид

В модели Robot Cleaner R1 решили не изгаляться какими-то невероятными дизайнерскими решениями, и с виду это простой робот-пылесос в самом распространенном форм-факторе. Вместо этого Honor уделила внимание качеству применяемых материалов.

Honor CHOICE Robot Cleaner R1 изготовлен по большей части из толстого матового пластика. Верхняя панель исполнена из закаленного стекла. Модель доступна только в одной белой расцветке.

Ориентация робота-пылесоса в пространстве осуществляется за счет боковых датчиков столкновения и ИК-сенсоров.

Также снизу находятся так называемые датчики обрыва. Они измеряют высоту до пола и не позволят пылесосу упасть с любой значительной высоты.

Забор пыли и мусора осуществляется с помощью двух обычных щеток. Центральная щетка тоже ничем не примечательна.

Объем контейнера для сухой уборки составляет 510 мл. Этого хватит на несколько рядовых уборок или одну генеральную. Внутри него интегрирован широкий HEPA-фильтр. Дополнительного фильтра в комплекте, к сожалению, нет.

Док-станция тоже сделана с умом. Снизу ее платформы предусмотрены липкие ножки, которые плотно крепятся к полу. Благодаря этому ситуация, когда робот-пылесос по завершению уборки будет возить док-станцию по всей комнате из-за ее неустойчивости не возможна.

Теперь пару слов о контейнере для влажной уборки. В него можно залить 300 мл воды. Ее подача осуществляется через маленький насос. Также в контейнере предусмотрена небольшая ниша для сбора пыли.

Управление

Управлять роботом-пылесосом можно с помощью пульта. Через него доступны практически все функции модели. Пробежимся по нескольким клавишам. «Плюс» отвечает за регулировку уровня мощности, «Змейка» за уборку определенного периметра площадью 1х1 метр, «Спираль» обозначает уборку зоны диаметром 1,5 метра от центра к краю и «Квадрат» уборку по краям.

Первое подключение и приложение

Полный спектр возможностей доступен в приложении HONOR CHOICE, которое можно скачать в App Store и Play Market. Вкратце, процесс первичной настройки включает в себя следующие шаги: ввести почту с паролем, капчу, выбрать HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 в списке устройств, включить робот-пылесос, зажать кнопку «Wi-Fi» на пульте ДУ и указать пароль от вашего домашнего Wi-Fi. Снизу прикладываем скриншоты с перечислением всех шагов:

Интерфейс приложения выглядит понятным. Сверху перечислены режимы работы. В первой вкладке находится уборка по краям, по второй уборка во всем доме, а в третьей более точечные режимы, а именно уборка по установленным точкам и уборка зоны.Из показателей системы здесь видны оставшийся уровень зарядки время работы, текущее состояние и перемещение пылесоса по карте.

Если нажать на пункт «Еще», то можно перейти к списку важных параметров. Расписание настраивается по частоте уборки в неделю, времени начала и уровню выставленной мощности.

В «Запчасти и уход» написан оставшийся ресурс всех сменных элементов.

В разделе настройки можно выставить уровень громкости голосовых сообщений, принудительно выключить световой индикатор на роботе-пылесосе и тд.

Как себя ведет в деле

Робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 является бюджетной моделью и не оснащен лидаром, поэтому он ориентируется в пространстве, грубо говоря, на ощупь, поэтому во время уборки может дольше блуждать в труднодоступных местах, а в крайних случаях застрять. Это особенность всех роботов-пылесосов без лидара.Для начала мы оценили качество сухой уборки. Две большие щетки отлично справляются с задачей забора пыли и мусора.С коврами у HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 никаких проблем не возникает за счет высокого хода подвески ведущих колес.

Плюсом данного робота-пылесоса является его небольшие размеры, благодаря которым ему легко проехать под тумбой, столом и другими препятствиями.Примерно за 40 минут HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 смог пройтись по периметру всей однокомнатной квартиры.

По влажной уборке тоже нет никаких претензий. При установке контейнера робот-пылесос автоматически определяет нужный режим. Комплектная микрофибра отлично справляется с задачей мытья ламината и кафеля. Если на полу есть высохшая грязь, то можно взять пульт в руки и вручную пройтись по этому периметру несколько раз. Единственное, во время уборки стоит следить за тем, чтобы пылесос не наехал на ковер. В противном случае он будет намочен.

Время работы

Объем аккумулятора составляет 2600 мАч. В тихом режиме робот-пылесос проработал 2 часа, а на максимальном уровне мощности 55 минут, что близко к заявленным цифрам. Чтобы полностью зарядить пылесос потребуется около 3 часов.

Итоги

Honor Choice Robot Cleaner R1 — это тот случай, когда первый блин не вышел комом. У него лаконичный дизайн, качественная сборка, приличный запас автономности, удобный пульт, есть полезное приложение с понятным интерфейсом, и, самое главное, достойный уровень чистки и мыться полов. Из минусом мы отметили отсутствие в комплекте дополнительных сменных щеток и фильтров.