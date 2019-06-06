Обзор HP 15-db0145ur. Доступный ноутбук для рабочих задач

2019-06-06, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HP 15-db0145ur; [94]
Согласитесь, практически у каждого пользователя дома есть свой ПК. Однако есть и те пользователи, которые нуждаются в компактном и практичном решении, позволяющее переносить его с собой в любое место. Да, речь идет о рабочем ноутбуке. Сегодня у нас на тестах отличный помощник для повседневных задач. Встречайте, перед вами ноутбук от компании HP, модель db0145ur. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

В комплектации с ноутбуком в коробке находятся набор документации и внешний блок питания.

Характеристики

  • Процессор: Ryzen 3 2200U
  • Частота процессора: 2500 МГц
  • Ядро процессора: Raven Ridge
  • Количество ядер процессора: 2
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon Vega 3
  • Установленная ОС: Windows 10
  • Тип жесткого диска: HDD
  • Объем жесткого диска: 500 ТБ
  • Цвет: синий
  • Вес: 2.04 кг
  • Память: 4 ГБ DDR4 2400 МГц
  • Экран: 15.6 дюймов
  • Разрешение экрана: 1920x1080, широкоформатный
  • Тип покрытия экрана: матовый
  • Тип матрицы экрана: TFT SVA
  • Беспроводная связь: Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11n, Bluetooth 4.0, 4.2
  • Время работы от аккумулятора: 10 ч
  • Емкость аккумулятора: 41 Вт⋅ч

Внешний вид

Перед нами стильный ноутбук, получивший под свое управление интересный дизайн, а все благодаря тому, что корпус устройства выполнен из приятного на ощупь пластика в синем цвете. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно.

Края корпуса закруглены. Крышка открывается с небольшим усилием, но не на максимум. Понравилось то, что она не перевешивает основную часть корпуса.

Рамки вокруг 15.6 дюймового экрана среднего размера, а на верхней части установлена неплохая камера и микрофон, что позволяет использовать ноутбук для видеозвонков.

Рабочая зона ноутбука выполнена из матовой пластиковой вставки, которая не боится следов от пальцев.

Низкопрофильные клавиши со средним ходом немного утоплены в корпус. Клавиши без подсветки, однако это никак не отражается на работе. При нажатии клавиши издают приятный звук.

Кнопка включения устройства вынесена отдельно от основного блока клавиш в левый верхний угол. Кнопки F1-F12 обзавелись мультимедийными функциями и работают в паре с клавишей Fn. Page Down и Page Up расположились чуть выше от цифрового блока клавиш. Не удобным может показаться лишь то, что клавиши стрелок вверх и вниз, по своим размерам, совмещены в одну.

Чуть левее от центра разместился тачпад с отдельно вынесенными кнопками (правый/левый клик мышки). Тачпад отлично показывает себя в работе и четко реагирует на касания пальцем. Остается и немного места под запястья.

На верхней части расположились динамики, которые выдают отличное звучание. Диапазона громкости более чем достаточно чтобы прослушивать музыку, либо смотреть свои любимые фильмы.

Основные порты разместились на левом торце:
  • Разъем для зарядки
  • LAN
  • HDMI
  • 2 USB-порта
  • Аудио выход под наушники

Замок Kensington находится на противоположной стороне, где можно увидеть еще один дополнительный USB-порт и слот для карты памяти SD. Рядом с ними расположены светодиодные индикаторы состояния работы. Если учитывать компактность данного ноутбука и то, что он больше предназначен для работы, данного набора разъемов более чем достаточно для полноценной работы. Однако, как нам кажется, было бы куда лучше, вместо одного USB-порта использовать USB Type-C.

На нижней части ноутбука расположены две удлиненные резиновые ножки и отверстия для вентиляции.

В целом ноутбук HP 15-db0145ur отлично подойдет для тех пользователей, которые постоянно находятся в движении и часто выезжают в командировки. Данное устройство сумеет стать отличным помощником для ведения презентаций, хранения важных документов, различных файлов и выполнять основные рабочие задачи. Кроме того, в дороге вы можете наслаждаться своими любимыми фильмами и сериалами, чтобы хоть как-то скоротать время. Ноутбук удобно переносить в рюкзаке, либо сумке.

Начинка

HP 15-db0145ur работает на базе двухъядерного процессора AMD Ryzen 3 2200U с тактовой частотой 2500 МГц в одном тандеме с видеокартой AMD Radeon Vega 3. В требовательные игры на данном ноутбуке, конечно, не поиграешь, однако этого железа будет вполне достаточно, чтобы, к примеру, в перерывах сыграть в World of Tanks. Не стоит забывать о том, что данное устройство предназначено больше для рабочих целей.

Устройство отлично показывает себя для выполнения рабочих задач.

Под операционную систему и для хранения данных выделен жесткий диск объемом 500 Гб.

4 Гб оперативки, как нам показалось, более чем достаточно для полноценной работы.

Экран

Ноутбук обзавелся широкоформатным матовым 15.6 дюймовым дисплеем. Была использована матрица TFT SVA, которая придется по душе большинству пользователей. Среди плюсов следует отметить следующее:
  • Неплохие углы обзора
  • Хорошая цветопередача

Аккумулятор

Встроенный аккумулятор показывает отличные показатели. Полной зарядки хватает приблизительно на 10 часов работы. В режиме просмотра видео контента данный показатель снижается приблизительно до 6 часов. Для полной зарядки необходимо потратить около 3 часов времени.

Итоги

Подведем итоги по ноутбуку HP 15-db0145ur. Перед нами отличное устройство для пользователей, которым необходим ноутбук именно под рабочие задачи с хорошим аккумулятором и неплохой начинкой. Среди плюсов следует отметить следующее: неплохая начинка, длительность автономной работы, стильный дизайн, качественная сборка и материалы, компактные габариты. Да, вы не сможете играть на ноутбуке в современные игры, да, здесь нет разъема для USB Type-C, однако, как нам кажется, это не существенные минусы, на которые можно закрыть глаза. Если говорить в целом, ноутбук HP 15-db0145ur показывает отличные результаты в работе и полностью оправдывает свою стоимость.

Комментарии:
Выбор сумки на лето. В чем носить вещи?...
Выбор сумки на лето. В чем носить вещи?С наступлением лета мы снимаем с себя верхнюю одежду и у нас зачастую остается футболка с какими-либо ...
Ноутбуки HP чаще требуют ремонта, чем их...
Ноутбуки HP чаще требуют ремонта, чем ихНи для кого не является секретом, что на протяжении долгого времени лазерные принтеры HP были лучшими ...
Как организовать Интернет на даче? От у...
Как организовать Интернет на даче? От уВ летние месяцы большинство из нас устремляется на дачные участки либо в связи с отпуском, либо с очер...
Где лучше ремонтировать Apple?...
Где лучше ремонтировать Apple?Владельцы ноутбуков, компьютеров, гаджетов Apple начинают испытывать проблемы как только у них начинаю...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое пок...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое покХарактеристики За основу производительности компьютера Mac Pro взят процессор Intel Xeon. В баз...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная рол...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная ролРелиз игры Warhammer: Chaosbane показал, что можно смело брать уже достаточно популярный жанр, делать его...
Защищенный смартфон Samsung Galaxy XCove...
Защищенный смартфон Samsung Galaxy XCove Профильное издание WinFuture поделилось характеристиками и рендерами защищенного смартфона Samsung Gala...
Samsung уже начала разработку сети 6G...
Samsung уже начала разработку сети 6GПока на рынке только появляются первые смартфоны 5G, такие, как Samsung Galaxy S10 5G, обновленный OPPO R...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 годаОбзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 года
Обзор BBK BV1501. Недорогой циклонный пылесосОбзор BBK BV1501. Недорогой циклонный пылесос
Обзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышкаОбзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышка
Обзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камеройОбзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камерой
Обзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышкаОбзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышка
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7Многие пользователи говорят о том, что крупные компании могут легко уделать Apple с их ноутбуками, если т...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживание...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживаниеИгр про выживание очень много и далеко не всегда они хорошие, к сожалению. Но, иногда нам все же попадают...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. НовыйКомпания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот ра...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of Gilgamec...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of GilgamecСовременный рынок видеоигр диктует свои правила и ролевые игры довольно часто просто не выживают. Вы либо...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
Предварительный обзор Venture Ultra. Тон...
Предварительный обзор Venture Ultra. ТонСегодня мы поговорим о достаточно необычной клавиатуре под названием Venture Ultra, которая привлекла вни...
Предварительный обзор SteelSeries Apex P...
Предварительный обзор SteelSeries Apex PНа рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизай...
Предварительный обзор Dell Precision 554...
Предварительный обзор Dell Precision 554Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в со...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодка...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодкаСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите не...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor