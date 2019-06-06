Обзор HP 15-db0145ur. Доступный ноутбук для рабочих задач

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Согласитесь, практически у каждого пользователя дома есть свой ПК. Однако есть и те пользователи, которые нуждаются в компактном и практичном решении, позволяющее переносить его с собой в любое место. Да, речь идет о рабочем ноутбуке. Сегодня у нас на тестах отличный помощник для повседневных задач. Встречайте, перед вами ноутбук от компании HP, модель db0145ur. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

В комплектации с ноутбуком в коробке находятся набор документации и внешний блок питания.

Характеристики

Процессор: Ryzen 3 2200U

Частота процессора: 2500 МГц

Ядро процессора: Raven Ridge

Количество ядер процессора: 2

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon Vega 3

Установленная ОС: Windows 10

Тип жесткого диска: HDD

Объем жесткого диска: 500 ТБ

Цвет: синий

Вес: 2.04 кг

Память: 4 ГБ DDR4 2400 МГц

Экран: 15.6 дюймов

Разрешение экрана: 1920x1080, широкоформатный

Тип покрытия экрана: матовый

Тип матрицы экрана: TFT SVA

Беспроводная связь: Wi-Fi IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11n, Bluetooth 4.0, 4.2

Время работы от аккумулятора: 10 ч

Емкость аккумулятора: 41 Вт⋅ч

Внешний вид

Перед нами стильный ноутбук, получивший под свое управление интересный дизайн, а все благодаря тому, что корпус устройства выполнен из приятного на ощупь пластика в синем цвете. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно.

Края корпуса закруглены. Крышка открывается с небольшим усилием, но не на максимум. Понравилось то, что она не перевешивает основную часть корпуса.

Рамки вокруг 15.6 дюймового экрана среднего размера, а на верхней части установлена неплохая камера и микрофон, что позволяет использовать ноутбук для видеозвонков.

Рабочая зона ноутбука выполнена из матовой пластиковой вставки, которая не боится следов от пальцев.

Низкопрофильные клавиши со средним ходом немного утоплены в корпус. Клавиши без подсветки, однако это никак не отражается на работе. При нажатии клавиши издают приятный звук.

Кнопка включения устройства вынесена отдельно от основного блока клавиш в левый верхний угол. Кнопки F1-F12 обзавелись мультимедийными функциями и работают в паре с клавишей Fn. Page Down и Page Up расположились чуть выше от цифрового блока клавиш. Не удобным может показаться лишь то, что клавиши стрелок вверх и вниз, по своим размерам, совмещены в одну.

Чуть левее от центра разместился тачпад с отдельно вынесенными кнопками (правый/левый клик мышки). Тачпад отлично показывает себя в работе и четко реагирует на касания пальцем. Остается и немного места под запястья.

На верхней части расположились динамики, которые выдают отличное звучание. Диапазона громкости более чем достаточно чтобы прослушивать музыку, либо смотреть свои любимые фильмы.

Разъем для зарядки

LAN

HDMI

2 USB-порта

Аудио выход под наушники

Основные порты разместились на левом торце:

Замок Kensington находится на противоположной стороне, где можно увидеть еще один дополнительный USB-порт и слот для карты памяти SD. Рядом с ними расположены светодиодные индикаторы состояния работы. Если учитывать компактность данного ноутбука и то, что он больше предназначен для работы, данного набора разъемов более чем достаточно для полноценной работы. Однако, как нам кажется, было бы куда лучше, вместо одного USB-порта использовать USB Type-C.

На нижней части ноутбука расположены две удлиненные резиновые ножки и отверстия для вентиляции.

В целом ноутбук HP 15-db0145ur отлично подойдет для тех пользователей, которые постоянно находятся в движении и часто выезжают в командировки. Данное устройство сумеет стать отличным помощником для ведения презентаций, хранения важных документов, различных файлов и выполнять основные рабочие задачи. Кроме того, в дороге вы можете наслаждаться своими любимыми фильмами и сериалами, чтобы хоть как-то скоротать время. Ноутбук удобно переносить в рюкзаке, либо сумке.

Начинка

HP 15-db0145ur работает на базе двухъядерного процессора AMD Ryzen 3 2200U с тактовой частотой 2500 МГц в одном тандеме с видеокартой AMD Radeon Vega 3. В требовательные игры на данном ноутбуке, конечно, не поиграешь, однако этого железа будет вполне достаточно, чтобы, к примеру, в перерывах сыграть в World of Tanks. Не стоит забывать о том, что данное устройство предназначено больше для рабочих целей.

Устройство отлично показывает себя для выполнения рабочих задач.

Под операционную систему и для хранения данных выделен жесткий диск объемом 500 Гб.

4 Гб оперативки, как нам показалось, более чем достаточно для полноценной работы.

Экран

Неплохие углы обзора

Хорошая цветопередача

Ноутбук обзавелся широкоформатным матовым 15.6 дюймовым дисплеем. Была использована матрица TFT SVA, которая придется по душе большинству пользователей. Среди плюсов следует отметить следующее:

Аккумулятор

Итоги

Встроенный аккумулятор показывает отличные показатели. Полной зарядки хватает приблизительно на 10 часов работы. В режиме просмотра видео контента данный показатель снижается приблизительно до 6 часов. Для полной зарядки необходимо потратить около 3 часов времени.Подведем итоги по ноутбуку HP 15-db0145ur. Перед нами отличное устройство для пользователей, которым необходим ноутбук именно под рабочие задачи с хорошим аккумулятором и неплохой начинкой. Среди плюсов следует отметить следующее: неплохая начинка, длительность автономной работы, стильный дизайн, качественная сборка и материалы, компактные габариты. Да, вы не сможете играть на ноутбуке в современные игры, да, здесь нет разъема для USB Type-C, однако, как нам кажется, это не существенные минусы, на которые можно закрыть глаза. Если говорить в целом, ноутбук HP 15-db0145ur показывает отличные результаты в работе и полностью оправдывает свою стоимость.