Планшет для развлечений и работы. Обзор HUAWEI MatePad 11,5S

В 2023 году компания HUAWEI представила планшет MatePad 11,5, а сейчас спустя почти год вышла версия с приставкой S и матовым дисплеем. Обновленная модель получила новый фирменный процессор, 144 Гц дисплей и качественный звук. Разбираемся, насколько он хорош для работы, игр и просмотра фильмов.

Комплектация

Новинка поставляется в белой картонной упаковке. Внутри сам планшет, руководство, тряпочка из микрофибры для протирки экрана, зарядка на 22,5 Вт и кабель USB-A — USB-C. К нам на обзор попал планшет с чехлом-клавиатурой, он продается как вместе с устройством, так и отдельно.

Внешний вид

HUAWEI MatePad 11,5S внешне похож на MatePad Air, который мы ранее тестировали. Корпус выполнен из металла со скруглениями по периметру. Толщина составляет 6,2 мм, что меньше, чем у MatePad Air PaperMatte Edition. Вес при этом немного больше — 510 грамм против 508 грамм у Air. На деле устройство ощущается невесомым за счет хорошего баланса.

Покрытие немного матовое, но в руках все равно немного скользит, особенно если пальцы влажные. Зато следы от рук практически не остаются.

Дизайн минималистичный, а рамки вокруг дисплея симметричные, что выглядит эстетично и современно.

Аудиосистема планшета представлена четырьмя динамиками, по паре с левой и правой сторонах. В сумме они создают объемный и детализированный звук. Громкости достаточно, чтобы с комфортом слушать подкаст, пока моете посуду на кухне, а планшет лежит на столе. Качество звука среднее, с хорошим балансом частот и акцентом на верхних и средних частотах. Однако, басы немного не дотягивают.

Органы управления расположен на верхней грани, рядом с блоком камеры. Они представлены клавишами регулировки громкости, а слева от них установлена клавиша включения. Type-C расположен на правой грани, а на нижней — коннектор для зарядки фирменной клавиатуры.

Дисплей

Планшет оснащен 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с 2К разрешением — 2800x1840 пикселей. Плотность пикселей высокая — 291 ppi, это ниже, чем у современных смартфонов, однако для планшета этого достаточно. Мелкий и крупный текст отображается без лесенок и зернистости.Соотношение сторон 3:2, что нетипично для планшетов, а более привычно для флагманских ноутбуков HUAWEI MateBook X Pro. На таком экране помещается больше информация, правда есть полосы сверху и снизу при просмотре YouTube или фильма. К ним быстро привыкаешь и через пару часов уже не замечаешь.

Экран плавный, за это отвечает 144 Гц матрица. Также есть возможность принудительной установки 60 Гц и динамическая смена герцовки для более экономного расхода батареи. Последняя включена по умолчанию.Яркость дисплея достигает 500 нит, чего достаточно для использования как дома, так и на летней веранде кафе. Экран не бликует за счет матового покрытия. Оно реализовано посредством химического травления стекла, а не наклеивания пленки. На деле это дает ощущения прикосновения к бумаге, что оценят любители почитать с планшета.В целом, к дисплею Huawei MatePad 11,5S нет нареканий: яркий, безопасный для глаз и отличным качеством изображения, несмотря на IPS, а не OLED, как в более дорогих моделях. Впрочем, этого достаточно для комфортного использования.

Проверяем чехол-клавиатуру

Фирменный чехол-клавиатура не только защищает устройство, но и расширяет его функциональность. Во-первых, он может быть использован как подставка, ведь состоит из двух частей. А во-вторых, способен в некоторых сценариях заменить ноутбук.

Замена будет всё же временная, а не постоянная, так как возможности планшета далеки от ноутбука. Однако, если нужна “печатная машинка”, HUAWEI MatePad 11,5S закроет эту задачу.

Клавиатуру можно отстегнуть и поставить в нужном положении, не ограничивая себя в комфорте. Хотите печатать на коленях, расположив планшет на столе — легко, хотите работать, как на ноутбуке — тоже можно. Единственное, что не хватает тачпада. Впрочем, за этим лучше обращаться к MatePad Pro, всё же 11,5S — устройство другого класса.Что касается самого качества клавиатуры и удобства работы с ней, то нареканий нет. Ход клавиш небольшой, нажатие мягкое, что идеально подходит для печати текстов. Этот обзор написали как раз с её помощью, дискомфорта не возникло.

Железо и тестирование

В отличие от MatePad Air PapperMatte здесь в качестве процессора используется фирменный Kirin 9000WL. Это 12-ядерный чип, который работает в паре с 8 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 256 ГБ. Для планшета такой связки более чем достаточно.Процессор обеспечивает высокую плавность в повседневных задачах, будь то многооконный режим работы в Chrome, Word и фоновым прослушиванием подкаста. Или же просто просмотр фильма в Кинопоиске.

В синтетических тестах рекорды не бьет, но и не троттлит — за 15 минутный тест теряет 10-15% мощности. Показатель некритичный, и даже меньше, чем у современных флагманов.

Если помимо работы и просмотра видеоконтента предпочитаете игры, то для этих задач HUAWEI MatePad 11,5S тоже подойдет. PUBG или WoT Blitz идут на высоких настройках, что неплохо. Сыграть пару каток перед сном можно без проблем.

Устройства работает под управлением HarmonyOS 4.2. Как таковых видимых изменений в сравнении с прошлой версией не заметили: анимации всё такие же красивые, интерфейс понятный и приятный.Важно отметить отсутствие сервисов Google. Вероятно, для большинства это не будет проблемой: все необходимые программы можно скачать из AppGallery, GBox или как APK.

Камера

Камеры здесь две: основная и фронтальная. Сказать о них что-то плохое — сложно. Они обеспечивают хорошее качество съемки в условиях дневного освещения, по меркам планшета, само собой.13 МП основного сенсора достаточно для съемки еды, домашних животных или документов. Ночью и в темное время суток качество ожидаемо проседает. Она способна записывать видео в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Для домашнего архива этого достаточно.

Фронтальная камера 8 МП нормально справляется с видеозвонками и селфи — созвониться с коллегами в зуме можно без цифрового шума.

Батарея

Разрешение записи — Full HD 30 FPS, это гарантирует достаточно высокую четкость и плавность для планшета подобного класса.HUAWEI MatePad 11,5S оснащен батареей емкостью 8 800 мАч. Это выше, чем у других планшетов HUAWEI схожего ценового сегмента. Батареи хватает на 15 часов непрерывного просмотра YouTube на 30% яркости. Если часть работать в мультиоконном режиме автономность сокращается до 10-11 часов — достаточно для рабочего или учебного дня.Скорость зарядки от комплектного адаптера при этом сравнительно невысокая — от 0 до 100 за 2 часа 10 минут. Впрочем, она компенсируется высокой автономностью устройства.

Итоги

HUAWEI MatePad 11,5S — хороший планшет для развлечений и работы в случае покупки чехла-клавиатуры. Экран приятный и плавный, процессор шустрый и не троттлит, звук отличный, аккумулятора хватает на день использования. Из минусов можно отметить только сравнительно невысокую скорость зарядки и отсутствие LTE-модуля.