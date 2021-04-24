Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Лучшая беспроводная игровая мышь с подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную игровую мышку, которая сумеет привлечь внимание геймеров. Встречайте, перед вами очередная новинка от Harper, модель WGM-01. Устройство получило под свое управление настраиваемую подсветку, возможность работать как от провода, так и в беспроводном режиме. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Комплект поставки

Поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя лишь необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится сама мышка, кабель USB, нано ресивер и документация.

Внешний вид

Дизайн устройства, как нам кажется, понравится многим. Компактный, удобный для хвата и беспроводной. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Мышка выполнена для правшей.

Сверху размещены основные кнопки управления (правый/левый клик), прорезиненное колесико прокрутки и две дополнительные кнопки для переключения Dpi.

На тыльной стороне можно увидеть фирменный логотип Harper.

Справа нет никаких элементов управления, здесь лишь небольшое углубление для пальцев.

Слева вынесены две дополнительные, настраиваемые кнопки.

Под правым/левым кликом мышки, в центральной части, спрятан разъем microUSB для зарядки мышки.

Снизу три тефлоновые ножки для лучшего скольжения по поверхности и два переключателя. Один из которых отвечает за вкл/выкл подсветки, а второй самого устройства.

Между ними находится слот для нано ресивера.

Особое внимание следует уделить настраиваемой подсветке устройства, которая расположилась в нескольких местах. На тыльной стороне мышке, прямо под подсвечиваемым логотипом была вынесена небольшая полоска, которая придает девайсу эффектный вид.

Также подсветку можно увидеть рядом с microUSB разъемом. Разработчики не стали подсвечивать всю область мышки по одной простой причине – это приведет к быстрому разряжению аккумулятора.

Настройка

Для начала работы достаточно будет просто подключить нано ресивер к ПК, либо воспользоваться проводом USB. Однако для того, чтобы настроить все необходимые функции устройства, нужно посетить официальный сайт Harper, скачать и установить специальное ПО на свой компьютер. Разобраться в работе и настройке мышки сумеют даже самые неопытные пользователи. Программное обеспечение полностью русифицировано и вам лишь останется подстроить устройство под свои предпочтения. Предлагается всего две вкладки:

Основные настройки

В основных настройках пользователям дается возможность изменить функционал всех кнопок управления, выставить значения частоты опроса и разрешения мышки. Помимо этого, здесь же можно будет изменить работу подсветки, выбрать режим свечения, цвет и интенсивность. Кроме того, вы сможете создать сразу несколько профилей для различных игр или задач.

Дополнительные настройки

Во вкладке дополнительных настроек пользователи могут выбрать скорость перемещения, прокрутки и двойного щелчка мышки. Геймерам понравится возможность создавать макросные команды, которые существенно упростят вам прибывание в той или иной игре, либо во время работы.

За все время пользования устройство показало отличные результаты в работе и не разу не подвело нас. Мышка обзавелась качественным игровым оптическим сенсором Avago A3050. Максимальное значение Dpi составляет 4000. В вашем распоряжении сразу 7 программируемых кнопок управления и достаточно мощный аккумулятор в 500 мАч, позволяющий проработать устройству даже во время затяжных игровых сессий. Помимо этого, в случаи необходимости, вы всегда можете подключить устройство к USB проводу, и мышка из беспроводной превратится в проводную.

Итоги

Подводя итоги по Harper Gaming Spigot WGM-01, следует отметить, что перед нами отличная игровая беспроводная мышка, которая идеально подойдет не только для различных игр, но и для работы. Стильный дизайн, привлекательная RGB подсветка, сразу 7 настраиваемых кнопок управления, беспроводное и проводное подключение к ПК, отличная начинка и доступная цена, все это, несомненно привлечет внимание покупателей. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Чипсет: Avago 3050
  • Дизайн корпуса: симметричный
  • Максимальное разрешение: 4000 DPI
  • Максимальное ускорение: 20 G
  • Максимальная скорость слежения: 60 ips
  • Максимальная частота кадров: 66666 FPS
  • Частота опроса: 125/250/500 Hz
  • Количество кнопок: 7
  • Подсветка корпуса: RGB
  • Тип подключения: USB / беспроводная
  • Требования к системе: Windows 2000/XP/Visa/7/8/10 or Mac 10.x
Комментарии и отзывы Harper Spigot WGM-01
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