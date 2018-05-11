Обзор Hyper Sentinel. Расслабляем мозги

2018-05-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Hyper Sentinel; [154]
Современные компьютерные игры можно условно разделить на два типа — те, что позволяют расслабится и поиграть часок-другой и те, что требуют от вас десятков часов просиживая штанов. Игра Hyper Sentinel относится к первому типу и я очень рад, что такие проекты еще разрабатывают и выпускают. Игра очень простая в освоении игровых механик, очень интересная и красочная, плюс требует от вас хорошей реакции и просто так победить никак не получится. Для тех, кто любит сидеть перед монитором и стрелять из ретро-пушек это шикарный вариант на любое время дня и ночи. Я сам пострелял пару часов и понял, что таких игр мне не хватало. Хочется сесть и просто разнести кабину противнику, не думая о квестах, головоломках и сюжетной линии. Здесь такая возможность имеется, а большего я бы и не стал требовать. Сегодня я расскажу вам основные особенности игры, чтобы каждый понимал стоит ли в это играть или нет.

Игровой процесс

За основу игры взята перестрелка с виртуальными врагами. У нас есть несколько режимов сражения, кстати, но мне больше всего понравилась аркада. Это вроде классического режима, где вы постепенно проходите уровень за уровнем. На каждой из локаций вам нужно сначала нападать на большой корабль, уничтожая вспомогательные постройки. Стоит понимать, что не все преграды на своем пути можно пробить, некоторые являются непреодолимой преградой и вам нужно будет активно уходить от такого рода стенок. На фоне этого, нужно постоянно стрелять по врагам, как летающим, так и не очень, уничтожать дополнительные постройки, а в конце уровня будет босс, наносящий много урона своими выстрелами. Неплохой вариант потренировать пальцы, ведь уходить от выстрелов нужно быстро и четко, попадание наносит немало неприятностей. За уничтожение босса вы получаете победу на уровне.

Управление

Я играл на клавиатуре с мышкой и первое время было тяжело. Проблема в том, что свой геймпад я сломал в одной очень активной потасовке, так что пришлось играть так. Буквально через пол часа я привык ко всем особенностям управления и спокойно карал противников точными выстрелами. Здесь нет ничего сложного — выстрел на Пробел, движения на WASD или стрелочки, как кому удобнее. Все, дополнительных элементов управления здесь нет, можно спокойно воевать и наслаждаться уничтожением врагов. На геймпаде играть будет еще проще, но не у всех этот геймпад есть.

Графика

Я очень редко говорю о графической составляющей любого игрового проекта, так как это не самое важное. Если игра хорошая, то вы будете играть с любой графикой, если же игра не очень, то хоть как картинку не выкручивай, а играть не будут. С этим проектом получилось все достаточно просто — ретро-стиль с пиксельной графикой выглядит очень даже привлекательно. Ничего лишнего, ничего не отвлекает от сражения, картинка яркая и сочная. Мне такой вариант изображения очень нравится, особенно если учитывать, что разработчик сделал игру максимально легкой в плане нагрузки на компьютер. Плавная картинка получится на любом компьютере.

Итог

После громадного количества ААА-проектов в этом году хотелось чего-то простого, что можно запустить, поиграть, а потом пойти заниматься своими делами. Эта игра полностью удовлетворила мои потребности в плане релакса, хотя управление здесь требует определенной сноровки и хорошей реакции, да и вообще проект предназначен для ценителей активных действий. Просто сидеть и тыкать пальцем по клавиатуре не получится, нужно много думать, пробовать, уходить от атаки противника. Вообщем, советую попробовать, эта игра мне кажется идеальным вариантов для времяпровождения.


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