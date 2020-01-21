Обзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Hyundai, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами ЖК-телевизор на ОС Android 7.0, модель H-LED32ES5000.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

ЖК-телевизор Hyundai H-LED32ES5000

Стойки

Пульт ДУ

Две батарейки типа ААА

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю информацию. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценного пользования. Внутри коробки находится следующее:

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из пластика в черном цвете с серебристой вставкой снизу 32-дюймового экрана. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Снизу можно увидеть сенсор пульта ДУ и индикатор состояния работы. Здесь же расположены отверстия для вентиляции и спрятаны два динамика с общей мощностью в 16 Вт. Динамики выдают очень громкий и насыщенный звук. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Все частоты отлично настроены и позволяют действительно наслаждаться просмотром, к примеру своего любимого фильма.

На тыльной стороне телевизора находится небольшая площадка, на которой разместились четыре отверстия, позволяющие закрепить к устройству крепление для подвешивания на стену.

В комплектации с устройством можно найти специальные ножки, которые прикручиваются при помощи двух болтов на нижнюю грань телевизора и отлично справляются со своей задачей. Благодаря тому, что нижняя часть ножек прорезинена, телевизор устойчиво стоит на своем месте.

Длины кабелям для питания более чем достаточно для того, чтобы установить телевизор в любое удобное для вас место. Он не съемный.

LAN

2хHDMI

Антенный вход

Спутниковый антенный вход

AV

USB

Цифровой аудио выход

Слот для подключения PCMCIA модуля для приема зашифрованных телеканалов

Рядом размещены следующие разъемы и порты для подключения:

Как нам кажется, не помешало бы добавить в данный тандем еще один USB разъем. Почему, спросите вы? Ответ прост, данный телевизор работает на базе операционной системы Android 7.0 и большинство пользователей захотят подключить к телевизору беспроводную мышь и клавиатуру. Помимо этого, необходимо оставить один USB разъем для внешних накопителей.

Однако выход из данной ситуации есть, правда для этого необходимо будет задействовать ваш смартфон, либо планшет. Начнем с того, чтобы после включения телевизора вам необходимо будет произвести стандартные настройки и в одном из меню пользователю будет предложено установить на свой смартфон специальное ПО, позволяющее управлять некоторыми функциями телевизора. Итак, давайте детальней изучим данное решение.

Фото

Музыка

Видео

Документы

Приложение называется Eshare. После установки оно автоматически связывается с вашим телевизором. Простое и интуитивно понятное меню позволяет разобраться в работе данного ПО даже самым неопытным пользователям. Какие же здесь возможности? Сверху представлено сразу четыре вкладки:

Через данные вкладки вы можете транслировать файлы со своего телефона на экран телевизора всего лишь одним касанием. Для этого достаточно будет перейти в тот или иной файл и открыть его на своем телефоне, после чего картинка автоматически будет дублироваться на экране телевизора.

Кроме того, разработчики добавили в приложение дополнительные инструменты для управления: пульт ДУ, клавиатуру, сенсорный ввод, мышь и даже функцию AirMouse. Другими словами, данное приложение заменяет тот самый недостающий USB разъем.

Кроме того, вы можете воспользоваться функцией дублирование экрана. Что позволяет перенести изображение с телевизора на экран вашего мобильного устройства и выполнять все необходимые действия прямо с со своего смартфона.

В устройстве предусмотрен разъем LAN, позволяющий подключить телевизор к проводному интернету и смотреть фильмы в режиме онлайн при помощи предустановленных сервисов. Пользователям дается возможность открыть для себя огромную базу фильмов, сериалов и мультфильмов при помощи Youtube, ivi, Megogo и других приложений. Если возможности протянуть проводной интернет нет, можно подключить телевизор к сети при помощи беспроводной связи Wi-Fi. Некоторые могут сказать, что скорость будет существенно отличаться. Отличаться будет, однако благодаря неплохой начинке этого будет вполне достаточно, чтобы фильмы и видео файлы, которые будут отображаться в режиме онлайн не подвисали и воспроизводились в высоком разрешении. Телевизор работает на базе 4-х ядерного процессора и имеет встроенную память в 8 Гб, 4 из которых занято.

32-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1366х768 показывает отличные результаты в работе. Неплохая цветопередача и хорошие углы обзора дают возможность действительно наслаждаться просмотром. Как нам кажется, данный телевизор идеально сумеет вписаться в кухню любой квартиры, либо дома. Диапазона яркости экрана хватает. Пользователи могут выставить все необходимые значения вручную, либо выбрать один из нескольких вариантов.

Пульт ДУ обзавелся всеми функциями, чтобы не использовать дополнительных девайсов для управления телевизором. Отдельное внимание следует уделить тому, что при подключении к телевизору внешнего накопителя, дается возможность записывать, к примеру ваш любимый сериал, либо футбольный матч.

Как мы уже и говорили, телевизор работает на базе ОС Android 7.0. Другими словами, Hyundai H-LED32ES5000 можно отнести к Smart-TV. Домашняя страница разделена на несколько категорий: музыка, видео, iTV, фильмы, фото и приложения. Установив USB накопитель с фото и видео материалами, в соответствующих вкладках данные файлы будут отображаться автоматически. Проигрыватель устройства поддерживает все популярные форматы, что не может не порадовать. Кроме того, вы можете войти в аккаунт Яндекс диска и смотреть загруженные туда материалы. В приложениях предустановлен браузер, позволяющий посещать различные сайты и Интернет-ресурсы. Пользователям яблочных устройств доступна потоковая передача AirPlay, позволяющая просматривать видео, фотографии и даже слушать музыку из различных источников.

Телевизор поддерживает все современные форматы телевидения: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 и даже Телетекст. Нам удалось найти 23 цифровых канала. Качество связи и картинки на высоте. При переключениях никаких зависаний не наблюдается. Благодаря обилию разъемов, пользователям дается возможность подключиться и к спутниковому телевидению. Также следует отметить в телевизоре представлен доступ к огромному количеству телевизионных каналов, которые нельзя смотреть при подключении обычной антенны.

Итоги

Особенности

Диагональ: 32" (81 см)

Формат экрана: 16:9

Разрешение: 1366x768

720p HD

Светодиодная (LED) подсветка

Стереозвук

Частота обновления экрана: 60 Гц

Smart TV

Платформа Smart TV: Android

Яркость: 200 кд/м2

Контрастность: 3000:1

Динамическая контрастность: 178:1

Время отклика пикселя: 6.5 мс

Прогрессивная развертка

Поддержка стереозвука NICAM

Поддержка DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, Телетекст

Мощность звука: 16 Вт (2x8 Вт)

Декодеры аудио: Dolby Digital

Входы: AV, HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi

Поддержка CI

Функция TimeShift

Таймер сна

Защита от детей

Возможность крепления на стену

Стандарт крепления VESA: 200×200 мм

Размеры с подставкой (ШxВxГ): 731x481x180 мм

Вес с подставкой: 4 кг

Размеры без подставки (ШxВxГ): 731x435x80 мм

Вес без подставки: 3.9 кг

Подводя итоги по Hyundai H-LED32ES5000, следует отметить, что перед нами хороший ЖК-телевизор с функцией Smart-TV. Данная модель идеально сумеет вписаться в интерьер любой комнаты. Однако, учитывая 32-дюймовый экран, как нам кажется, телевизор станет отличным дополнением кухни. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, Smart-TV, отличный функционал, возможность управлять телевизором при помощи мобильного устройства, неплохая начинка и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Телевизор Hyundai H-LED32ES5000 полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.