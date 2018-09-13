Обзор Immortal: Unchained. Dark Souls с автоматами

2018-09-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Immortal: Unchained; [77]
Я не являюсь большим приверженцем хардкорных игр, так как считаю, что в видеоигры мы заходим для развлечения. Трудно получать удовольствие, когда тебя убивают буквально каждые две минуты, правда? По этой причине серия Dark Souls и Bloodborne для меня не номер один. С другой стороны, Immortal: Unchained привлекает тем, что показывает сложные механики совершенно под другим углом, что обойти было просто невозможно. Нам предлагают виртуальный мир, в котором нет права на ошибку, где сюжет является весьма важным, но его изучать нужно самостоятельно, а сражения проходят не только в ближнем бою. Собственно, давайте посмотрим, что нам приготовили.

Создание персонажа

В альфа-версии, а в нее мы тоже успели поиграть, данного пункта не было — там нам сразу давали персонажа и все. Здесь можно выбрать своего воина из нескольких рас (или классов), настроить внешность и только потом отправляться в бой. Стоит отметить, что класс персонажа влияет на его предпочитаемое оружие и на тип схватки. Некоторые дерутся лучше в ближнем бою, кто-то наносит точные выстрелы издалека, но есть и универсальные классы, позволяющие оценить что-то среднее. Внешность на геймплей не влияет, но приятно создавать классного героя с ирокезом и красной кожей.







Локации

Не стоит думать, что локации здесь «камерные» и состоят из коридоров — дальше будут открытые системы, где уже нет злополучных коридорчиков. Виртуальный мир весьма живо встречает геймера, здесь вам могут надавать по голове буквально на каждом шагу. Не забываем при этом искать тайники, ведь там могут быть разные предметы, оружие или аптечки. Иногда такие бонусы могут спасти жизнь в очередной драке.







Боевая система

За что игру можно похвалить, так это за механику боя. Здесь вам нужно стрелять по противнику, уклоняться, менять оружие, наносить удары в ближнем бою, бросать гранаты, использовать разнообразные медикаменты и бонусы. Враги тоже умеют удивлять — то стреляют веером, то бросаются гранатами в ответ, то бегут на вас со щитом. Разнообразие противников очень воодушевляет, и вам нужно будет натренироваться для драк со всеми этими товарищами. Кому-то нужно стрелять в спину, кого-то лучше закидать взрывными гранатами, а с кем-то лучше вообще не встречаться.







Улучшение героя

Конечно, в ролевой игре можно апгрейдить своего бойца. Происходит это в довольно интересном стиле. Вам нужно подойти к кристаллу, который выполняет еще и функцию сохранения, после чего перейти в персонализацию. Теперь у нас видно список параметров для улучшения. Их очень много и после каждого улучшения стоимость следующего повышается. Советую улучшать персонажа равномерно, чтобы потом не оказаться излишне слабым перед лицом очередного мощного противника.



Графика

Визуально проект с момента альфа-теста вырос очень сильно. Тогда некоторые текстуры были замыленными, локации пустовали, а персонаж выглядел как-то странно. Теперь каждая поверхность выглядит идеально, в коридорах лежат умершие воины, проткнутые копями, а открытые территории вообще сводят с ума. Разработчики очень хорошо поработали над улучшением своего проекта и за это им можно сказать лишь спасибо. Особенно классно выглядит широкая спина персонажа — видно, что в качалку ходит регулярно.



Итог

За время активного прохождения меня разочаровало лишь два момента — постоянные смерти и ускорение на геймпаде. Со смертями все понятно, ведь это хардкорная игра и буквально одно неправильное уклонение приводит к смерти. Нужно тренироваться, пробовать, стараться. Это не аркадная игра, где вы побеждаете двумя клавишами. А вот ускорение на R3 на геймпаде от PS4 — мрак. Благо, его вы используете крайне редко. Игра очень понравилась по всем фронтам и я могу с уверенностью рекомендовать ее всем ценителям хардкора.


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