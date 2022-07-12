Обзор Insurmountable – Эпичное восхождение…

Сюжет

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию весьма увлекательный проект от ByteRockers’ Games. Встречайте, перед вами Insurmountable, где игрокам предстоит ощутить себя в роли альпиниста и покорить самые суровые вершины гор, чтобы выжить, раскрыть все тайны и получить все ответы на огромное количество вопросов. Давайте детальней изучим данную новинку.Ваш путь начинается в роли альпинистки-путешественницы, которая попадает на необычный остров, чтобы покорить новую вершину. Однако достигнув своей цели, главный герой попадает в аномальную зону. Благо то, что вас спасает таинственная личность, с которой дальше и придется раскрывать все секреты данного места. Для спасения необходимо будет собрать команду из скалолазов, чтобы вместе исследовать все вершины гор…

Геймплей

Геймплей чем-то напоминает пошаговую игру, однако это лишь иллюзия. Вся территория разделена на клетки-шестиугольники, которые расположены на разных высотах. Задача игрока, как может показаться на первый взгляд, весьма проста – добраться до вершины горы и спуститься обратно.

Однако маршрут, по которому предстоит двигаться, выстраивать вы будете самостоятельно и лишь от ваших решений будет зависеть то, на сколько быстро вы доберетесь до конечной точки и сумеете ли добраться вообще до нее.

На вашем пути будут встречаться специально отмеченные клетки с различными событиями и точками для отдыха. Однако они разбросаны по всей карте и прежде, чем куда-то двигаться, необходимо заранее постараться выстроить свой маршрут, чтобы по нему попадали и места ночлега, различные бонусы и многое другое.

Однако вся сложность в том, что во время своего восхождения вы будете расходовать различные ресурсы: тепло, истощение рассудка, эмоциональное напряжение, нехватку кислорода и другое. Все это будет влиять на то, какие вещи Вы возьмете с собой в очередной поход. Периодически необходимо будет спать, пить горячий чай, либо использовать кислородный баллон. Если же одно из ресурсов было исчерпано, то ваш персонаж тут же начнет терять очки здоровья и приведет это к весьма печальным последствиям если вовремя все это не остановить.

Следует отметить, что земля под ногами будет не всегда каменистой или жесткой. Порой вам предстоит переходить через ледниковые и заснеженные тропы, что само по себе является риском. В любой момент вы можете поскользнуться, попасть под лавину и многое другое и от ваших действий будет решаться сколько очков здоровья вы потеряете.

Если ваш персонаж попал под то или иное событие, на экране появляется специальная видео вставка, с дальнейшими вариантами, где необходимо будет сделать выбор именно Вам.

В игре также представлены различные модификаторы, которые можно будет получать по достижению нового уровня. Одни будут действовать на протяжении всего вашего восхождения, другие же будут выдаваться на время.

Следует отметить, что карта, по которой вам предстоит совершать поход, будет видна не полностью, однако достаточно откроется для того, чтобы выбрать для себя подходящий маршрут.

После завершения каждой миссии игроки будут получать специальные бонусные очки, которые можно получить за выполнения различных заданий и пережитые события. Эти очки можно будет тратить на увеличение своего инвентаря, либо развить определенные способности альпиниста, чтобы облегчить себе дальнейшее путешествие.

Тратить эти очки и пополнять свой инвентарь перед новым походом можно будет на специальной станции, куда вы будете попадать после каждой миссии.

Здесь же можно будет посмотреть на дальнейшие миссии и открыть новых альпинистов. Настоятельно рекомендуем брать с собой в поход палатку, ведь порой получается так, что вы сильно устаете, а до места ночевки еще очень далеко, при том, что запас энергии уже практически исчерпан. Палатка позволит разложить ее в любом месте и восстановить определенный запас энергии.

Графическая составляющая

Неплохая графическая составляющая позволит наслаждаться игрокам не только самим игровым процессом, но и местными пейзажами, что еще больше затягивает в игру. Неплохая прорисовка объектов, хорошая детализация и невысокие требования к ПК, что позволяет оценить данную игру даже пользователям не с самым мощным железом.

Итоги

Подводя итоги по Insurmountable, следует отметить, что перед нами очень даже неплохой проект, который позволит отвлечься игрокам от современных онлайн игр и погрузиться в мир тишины и опасных горных троп и полностью погрузиться в жизнь альпиниста. Неплохая графическая и звуковая составляющая, интересный геймплей, все это, как нам кажется, сумеет привлечь внимание геймеров. По началу лишь не совсем понятен сюжет игры, который начинает раскрываться лишь спустя несколько часов игры. Существенных минусов нам выявить не удалось. Будем надеяться на дальнейшее развитие данного проекта и получение новых обновлений.