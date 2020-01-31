Обзор Iron Danger. Удивительное приключение

2020-01-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Iron Danger; [110]
За последнее время я посмотрел десятки, если не сотни, различных проектов и могу сказать, что небольшие студии делают более качественный контент, чем крупные издатели. Связано это с тем, что разработчики могут позволить себе эксперименты, которые крупным компаниям неподвластны. К примеру, можно поэкспериментировать с временем.

Управление временем

Представьте себе ролевую игру с пошаговыми сражениями, в которых вы можете отмотать время назад и переиграть какое-то действие. Это же мечта! Вы можете делать что-то, понимать, что ошиблись, после чего вновь откатывать время назад и вновь отправляться в бой. Это действительно очень круто и таких механик, честно говоря, я не помню ни у кого. Разработчики показали очень интересный вариант работы с временем, который в корне меняет ощущения от сражений. Вы можете искать более подходящие варианты атаки и защиты, чтобы в итоге выйти победителем из сражения против врага. Противников здесь практически всегда больше, так что такая вот нечестная механика дает шанс победить практически в любой битве. Хотя, конечно, не все так просто — сначала нужно будет потрудиться, чтобы понять, как здесь правильно возвращать время вспять и как правильно взаимодействовать с этой функцией.

Геймплей

Сражения в Iron Danger играют важнейшую роль, так что над механиками разработчики потрудились очень даже достойно. Мне очень понравилось взаимодействовать с окружающим миром — вы не просто стоите и деретесь на мечах в ожидании того, как враг упадет на пол, а стараетесь как-то обхитрить врага. Можно толкать противников в огонь, можно что-то скидывать ему на голову, можно использовать ландшафт для получения преимущества. То есть, игра вынуждает вас не только стратегически думать и взаимодействовать со временем, но и гибко использовать условия окружающего мира. Это очень круто проработано и данный элемент мне принес даже больше удовольствия, чем игра с временной шкалой. Хотя, конечно, оба эти компонента отлично играют на руку геймеру, делая процесс сражений очень интересным и нестандартным. Скучать здесь явно никто не будет.

Сюжет и особенности

Стоит сказать, что сюжетом игры особо не увлечешься — разработчики придумали некий свой виртуальный мир с обычными людьми, которые поднялись на восстание против богов, придумали море различных персонажей, которые выделяются на фоне персонажей-людей, но на этом повествование теряет свою увлекательность. То есть, я не хочу сказать, что игра скучная, нет конечно. Просто геймплей здесь явно стоит на первом месте и сюжет написан для того, чтобы вы понимали происходящее и шли вперед. Но на кат-сцены и драматургию я бы не рассчитывал, здесь этого нет. Зато есть действительно громадный набор различных персонажей, которые будут помогать или мешать в прохождении сюжетной линии. Это важно для ролевой игры, ведь достаточно часто персонажи без характера или предыстории просто не могут удивить геймера своей глубиной. В этой игре подобных проблем нет и игрок может заниматься тем, чем ему хочется.

Итог

Я большой фанат пошаговых ролевых проектов, в которых нужно думать во время боя, а не только махать мечем и убивать врагов. Здесь все это есть и реализовано действительно круто — механика работы со временем очень эффектно реализована и иногда хочется просто пользоваться этой функцией, чтобы посмотреть на красивую анимацию. Добавляем сюда гибкое взаимодействие с окружающим миром и получаем действительно крутой продукт для любого фаната пошаговых сражений. Да и графика здесь вполне привлекательная.

Комментарии и отзывы Iron Danger
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