Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порадовал своим новым творением

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Кажется буквально недавно любители мобильных игр и фанаты La2 сумели с достоинством оценить появившуюся Lineage 2: Revolution на платформах iOS и Android. Однако компания Netmarble не остановилась на достигнутом и представила совершенно новый проект под названием Iron Throne. Релиз игры состоялся 16-го мая. Жанр ММО объединил в себе еще стратегию и RPG, что на выходе позволило получить интересную игру у которой, как нам кажется, есть будущее.

Коротко о сюжете

Iron Throne

Не будем тщательно вдаваться в подробности сюжетной линии, ибо нам кажется, изучить ее целиком лучше самостоятельно. Здесь нет ничего необычного, темная сила начала поглощать земли, и вам, как потомку первых людей, необходимо будет уничтожить зло и тем самым спасти всех людей. Ваш путь будет вести к тому, чтобы стать королем железного трона. Но для этого вам придется пройти множество испытаний, сразиться с нескончаемым количеством монстров, выполнять различные поручения и, что самое главное, стать участником в фэнтезийных битвах в реальном времени.ММО всегда привлекало особое внимание геймеров и пользовалось огромной популярностью не только на ПК, но и мобильных устройствах. Компания Netmarble, как нам кажется, отлично поработала, при создании Iron Throne. Как и во многих других подобных проектах, ваш путь начинается с небольшой схватки с силами тьмы. Ваш дом, если это можно так назвать, огромное королевство с обширными территориями. Но здесь начинаются свои "прелести" игры. Если у вас много свободного времени, то первые два три дня, как показала практика, вы будете строить, усиливать и нанимать войска, изучать технологии и собирать провизию, чтобы в дальнейшем опять начать строить и усиливать свои оборонительные и наступательные способности.

Однако делать это можно постепенно и не уделять особого внимания к строительству, но это приведет к другой проблеме. Рано или поздно вам придется этим заняться, так как враги начнут становиться все сильнее и сильнее, и ваши войска уже не смогут побеждать в битвах, как вы делали это на начальном уровне. Здесь есть два выхода, либо набраться терпения, либо начать закидывать донат. Порадовало то, что разработчики не стали делать упор именно на игроках, которые готовы тратить большое количество денег на игру, хорошо жить в данной игре можно и без вложений, ибо "золотые монетки" можно получать выполняя различные задания, чего в принципе будет достаточно для комфортной жизни. Основное, для чего необходима покупная валюта, так это для того, чтобы ускорять все ваши выполняемые действия: строительство, исследования, создание войск, походы и т.д.

В игре представлено пять видов ресурсов: еда, дерево, камень, железо и серебро. Добывать их можно различными способами: постройкой добывающих зданий, при помощи квестов и заданий, захватывать рудники, нападать на чужие города и грабить их земли. Другими словами, разработчики не стали заново придумывать велосипед, и это радует. Если вы хотите добиться успеха, как и в любой другой игре, вам необходимо будет периодически заходить в игру, и производить определенные действия. Особенно, если вы обладатель огромной армии, которая будет расходовать еду. Другими словами, если вы заходите в игру не так часто, то могут появиться проблемы с едой, которую будут расходовать ваши солдаты.

Порадовало то, что разработчики сделали доступную игру, в которой можно разобраться и без подсказок системы, все необходимое определяется интуитивно.

Отдельное внимание следует уделить системе героев, которых на данный момент всего 13. Для того, чтобы они были доступны к приобретению необходимо пройти сюжетную линию игры. Интересно то, что здесь герои делятся на несколько пунктов: воины, казначеи, архитекторы и ученые. Другими словами, при помощи героев вы сможете не только воевать, но и усиливать ваше экономическое состояние. То есть назначив на место казначея определенного героя, вы сможете увеличить добывающие параметры замка, а при помощи архитектора повысить строительные параметры.

Если вы играли в Lineage 2: Revolution, то вам понравится система создания и усиления экипировки для героев. Вы можете собирать различные сеты, которые прибавят больше параметров, чем обычные вещи и т.д. Другими словами, здесь есть где разгуляться и потратить время с пользой. Интересно то, что вы можете подбирать экипировку по своему стилю игры. К примеру, если в битвах вы чаще всего используете определенный тип войск, то есть возможность приодеть своего героя на увеличения параметров пехоты, конницы, лучников или осадных орудий. Другими словами, разработчики дали возможность самостоятельно подбирать для себя стиль игры, который может существенно отличаться от других игроков.

Ваш герой также будет прокачиваться по мере игры, либо делать это можно при помощи специальных свитков. Это позволяет усилить показатели того, или иного героя. Другими словами, советуем первое время прокачивать одного героя, который будет чаще всего использоваться в основных сражениях.

Экипировку для ваших героев можно не только получать при помощи выполнения различных квестов, но и крафтить самостоятельно в кузнице. Однако для этого необходимо накопить определенное количество необходимого материала. Чем лучше экипировку вы хотите создать, тем меньше шанса того, что оно скрафтится. В связи с чем не нужно сразу же гнаться за топовой экипировкой, все придет со временем. Следует отметить, что элементы RPG, в больше степени, представлены именно героями и системой крафтинга.

Поле боя разделено на несколько режимов. Начнем с самого простого, где вы можете воевать против монстров и осаждать города игроков, либо крепости. Для этого необходимо выйти из своего замка и найти подходящего для себя соперника. Для удобства вы можете воспользоваться удобной системой поиска. Для того, чтобы напасть, необходимо потратить определенное количество времени, то есть "время марша". Если сил ждать нет, то можете просто ускорить время марша при помощи специальных ускорителей. Данные свитки можно получить при помощи прохождения квестов, либо просто купить за "золотые монетки".

Однако есть и более интересные режимы сражений: сюжетный режим, арена, королевская битва, командный бой насмерть и режим города. Давайте чуть ближе познакомимся с каждым режимом отдельно:

Сюжетный режим

Арена

В данном режиме вам дается возможность пройти сюжетную линию игры. Для этого необходимо пройти множество уровней и сразиться к главным злодеем игры. Каждая локация имеет несколько уровней, за прохождение которых вы будете получать дополнительные награды.Здесь вы сможете сражаться с реальными игроками. Другими словами - это PVP. В режиме "Арена" есть два способа ведения битвы: Дуэль и Оборона. В строке обороны вам необходимо выставить свои войска и ждать нападения других игроков. Пока вас нет, на вас могут напасть и победить. Однако у игроков всегда есть шанс взять реванш и попробовать переломить исход в свою сторону за счет изменения войск.

В дуэле вы сами выбираете соперника и пробуете свои возможности в деле. Тем самым вы увеличиваете свой рейтинг, получая определенное количество очков. Чем выше рейтинг, тем лучше награду вы получите в конце сезона.

Королевская битва/Командный бой насмерть

Режим города

Настоящее PVP начитается именно здесь. В данном режиме вы будете состязаться с другими лордами из других пространств, и при этом вы не будете терять свои обученные войска. Особенно порадует режим командного боя насмерть, где испытывать свои силы будут в состязании 20 на 20. Но для того, чтобы открыть данный режим необходимо будет прокачать свой город до определенного уровня. И есть еще одно но, данный режим открывается лишь в определенное время. За победу, либо поражение вы также будете получать награду, которая указана в списке.Если вы захотите отвлечься от основной составляющей игры, то обязательно посетите режим города, где вы будете управлять представителем лорда для выполнения заданий в городе за стенами замка. Данный режим необходим для того, чтобы получать ежедневный баф. Режим города позволяет чуть ближе познакомиться с миром Iron Throne.

Экономика

По мере прохождения игры вы будете прокачивать своего лорда. Особое внимание следует уделить навыкам, которые разделены на два пункта:Повышение экономических навыков позволяет увеличить скорость строительства, добычи, уменьшить стоимость обучения войск и многое другое.

Бой

Повышая боевые навыки вы сможете увеличить показатели ваших войск и атакующих способностей.

Боевая система

Пехота

Порадовало то, что разработчики не стали привязывать игроков к определенному пункту, создав сразу пять различных комбинаций, которые вы можете придумать для различных ситуаций. К примеру, если вы вошли в игру для того, чтобы повоевать, то можете отдельно настроить вкладку только с боевыми навыками и использовать его. Если же вы решили заняться экономикой, то можно прокачать экономическую составляющую и использовать ее в лишь необходимый момент. Другими словами вам не придется долго задумываться над тем, в каком направлении вы будете тратить накопившиеся навыки. Возможность сохранять до пяти предустановок является идеальным решением для игроков.Теперь поговорим о главной составляющей игры - боевой системе. В игре присутствуют четыре класса воинов, которых вы можете обучать:

Лучники

Конница

Осадные орудия

По мере прокачивания определенного типа зданий, вы будете получать доступ к более продвинутым юнитам, к примеру от обычного лучника, до арбалетчика со щитом, либо от легкой до ударного кавалериста. Другими словами, чем быстрее вы прокачаете свои здания, тем мощнее станут ваши войска.

Сама система боя придется по душе большинству геймеров. Перед битвой вам необходимо выставить типы войск, которыми вы будете начинать атаку. Здесь легко можно подобрать под своего противника определенный вид войск. К примеру, если вы видите, что у вашего противника добрая половина армии состоит из лучников и осадных орудий, то смело можно использовать конницу в одной паре с пехотой. Конница сразу же будет прорываться в тыл врага, чтобы сокрушить стрелков, а пехота возьмет на себя основной удар.

Кроме того, вы можете изменить строй ваших войск перед тем, как начать атаку, это позволяет более тщательно подготовиться к битве, чтобы не воевать в слепую. Также важную роль будет играть ваш герой, которого вы используете. Если сила вашего героя будет превосходить силу героя противника, то в начале боя вы получите существенное преимущество и до победы останутся считанные шаги. Другими словами, перед атакой нужно тщательно продумать все свои действия.

Как и в других подобных играх, вам дадут возможность прокачаться, прежде чем начать воевать на основной площадке, вместе со своими союзниками. Первое время вас будет защищать "Щит мир", который, при желании, можно продлить. Пока он действует, на вас не смогут нападать другие игроки, чтобы разграбить ваши владения. Однако если вы решитесь атаковать другого игрока, то щит автоматически исчезнет. Тем самым лучше не торопиться и тщательно подготовиться к предстоящим битвам.

Вместо привычных кланов в данной игре создаются огромное количество альянсов. Вы можете самостоятельно создать свой, либо вступить в уже готовый. Преимуществ довольно много, взять хотя бы к примеру возможность получать подарки от альянса в виде различных ресурсов и других приятных вещей. Кроме того, вы можете принимать участия в различных битвах: защита альянса, война в одиночку и совместная атака с членами вашего союза.

Графическая составляющая

Итоги

Для того, чтобы полностью описать все преимущества и возможности данной игры уйдет слишком много времени, однако надеемся, что основные моменты мы все же смогли изучить. В любом случае лучше все попробовать самому и сделать окончательный вывод, играть или нет.Не сказать, что графическая составляющая находится на топовом уровне, однако прорисовка объектов, монстров, анимации и других вещей на хорошем уровне. Возможно проблемы появятся у пользователей бюджетных смартфонов со слабой начинкой, так как игра очень сильно нагружает процессор. Разработчики хорошо проработали сюжетную составляющую, которая сопровождается диалогами. Особенно радуют различные короткие видео вставки, которые существенно дополняют игру. Лично мы, графической составляющей, остались довольны.Подведем итоги по масштабной MMO-стратегии Iron Throne. Напомним, что релиз игры состоялся буквально на днях, 16-го мая 2018-го года. Игра будет доступна на игровых платформах Android и iOS. Что мы получаем на данный момент? Перед нами открывается удивительный мир, который сумеет порадовать миллионы геймеров. Огромное количество сражений, интересная система боя, крафтинг, множество героев, игровых режимов. Все это всерьез заставляет задуматься о принятии участия в данном проекте. Порадовало то, что здесь нет определенной привязанности к чему-либо. Не может не порадовать то, что в игре нет упора на донат. Любой игрок сможет добиться хороших результатов и показать себя могучим лордом. Среди плюсов следует отметить следующее: неплохая графическая составляющая, боевая система, крафтинг, продуманная система прокачки. Существенных минусов, на данной стадии, нам выявить не удалось. В любом случае известно одно, что игра действительно затягивает. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.