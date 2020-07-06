Обзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполнении

КомплектацияJBL Link Portable поставляется в большой красочной коробке. Внутри нее находится сама колонка, док-станция для зарядки, кабель USB Type-C, а также вся нужная документация.
Внешний видВ линейке умных колонок JBL Link доступны две модели: JBL Link Music и JBL Link Portable. Первая работает только по проводу, а вторая имеет встроенный аккумулятор и является портативной.
Корпус обеих колонок выполнен в тканевой оплетке, придающий им некий уют. Модели доступны в 6 цветовых решениях: бордовый, зеленый, коричневый, серый, синий и черный.
Форм-фактор колонки предполагает использование в вертикальном положении, хотя никто не мешает ее установить и в горизонтальном, правда в таком случае лежать она будет менее устойчиво. По своим габаритам она приблизительна равна JBL Pulse 4.
Сверху Link Portable находится клавиша вызова Алисы, переключатели громкости и два микрофона.
На лицевой части имеется четыре индикатора, которые наглядно показывают степень выставленной громкости. Еще один диод находится ниже логотипа JBL, и он отвечает за отображение уведомлений.
Сзади расположился разъем для зарядки, клавиша включения Bluetooth и принудительного отключения микрофона. Также здесь есть индикатор зарядки.
Для большей устойчивости нижняя часть прорезинена. По центру нее есть круговой коннектор, благодаря которому колонку на док-станцию можно установить в любом положении.
Вес JBL Link Portable составляет ни много ни мало 735 грамм. Корпус защищен от попадания влаги по стандарту IPX7, а значит колонки не страшны короткие погружения в воду.
Первое подключениеПервичная настройка JBL Link Portable происходит самым обыкновенным для колонок с голосовым помощником от Яндекс способом. Для начала нужно зажать клавишу Bluetooth и скачать приложение Яндекс. После заходим в него и в разделе «Устройства» нажимаем на «Управление устройствами». Далее жмем на «+» и ищем в списке JBL Link Portable.
Теперь осталось только ввести пароль от Wi-Fi (2,4 ГГц или 5 ГГц) и в последнем шаге нажать «проиграть звук». После этого все будет готово. Кстати в США данные колонки оснащены голосовым помощником Google Assistant и поддерживают работу с Chromecast и AirPlay.
Что умеет Алиса?За последний год Алиса стала еще умнее, но мы в этом абзаце пробежимся по наиболее полезным ее функциям.
Алиса умеет управлять огромным множеством устройств умного дома. Она может запускать робот-пылесос ежедневно в отведенное вами для этого время, включать свет во всей квартире по команде «Алиса, я дома», запускать чайник, увлажнитель или кондиционер по вашей команде. Все сценарии использования можно добавлять самостоятельно в приложении «Яндекс» в разделе «Устройства» > «Управление устройствами» > «Сценарии».
Алиса может включить музыку по совершенно любому запросу. К примеру, «Алиса, включи Джаз, Верку Сердючку, звуки дождя, последний альбом Boney M и многое многое другое. Единственное, что для использования данных фишек потребуется оформить подписку Яндекс Плюс. Если до этого вы ее не активировали, то можете оформить пробную версию на 3 месяца совершенно бесплатно.
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Также Алиса способна грамотно отвечать на вопросы, вызывать такси, говорить прогноз погоды на ближайшие дни, ставить будильник или таймер и вести утреннее шоу с актуальными новостями.
Качество звукаИменно в звуке кроется главное отличие JBL Link Portable от всех остальных умных колонок. Ее мощность составляет 20 Вт, а диапазон частот 65 Гц – 20 000 Гц, и этого более чем хватает чтобы проигрывать композиции любого жанра в квартире или на улице. На удивление низкие частоты тоже присутствуют и даже на высокой громкости они не превращаются в еле разборчивый хрип.
К качеству Bluetooth соединения у нас нет вопросов. Мы подключали JBL Link Portable к телевизору, ноутбуку, ПК, смартфону и мы ни разу не столкнулись с потерей связи, отставанием звука или еще чем-либо.
Время работыJBL Link Portable оснащен емким аккумулятором на 4700 мАч. Заявленное время работы составляет 8 часов, но во время нашего теста ей удавалось проработать только около 7 часов. Для полной зарядки с док-станции колонки потребуется 2,5 часа времени.