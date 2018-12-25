Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно необычно

2018-12-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Jagged Alliance: Rage; [112]
На современном рынке видеоигр довольно трудно протолкнуть проект для узкой аудитории геймеров. Шутеры, королевские битвы и все, что похоже на Fortnite, отлично проходит в релиз и набирает неплохие денежные средства, но вот все остальные проекты требуют гораздо больших рекламных вливаний. Яркий тому пример — Jagged Alliance: Rage. Отличная игра, которая является неким перезапуском легендарной франшизы, которая при наличии довольно слабой рекламной компании оказалась весьма популярной среди геймеров по всему миру. Конечно, это стратегия с пошаговыми сражениями, которая с большим трудом может набрать свою аудиторию, но и на такие игры есть спрос. Я поиграл некоторое время и пришел к выводу, что проект достоен внимания тех, кто хочет получить от продукта максимум удовольствия в плане стратегии и обдумывания своих шагов. В плане сюжета игра проигрывает всем остальным параметрам.

Геймплей

Игровой процесс построен вокруг нападения на врагов, но делать это нужно крайне аккуратно и хитро. Это не та игра, в которой вы будете напролом идти к врагу и стрелять по всем подряд, ведь противников обычно намного больше и они легко вас убьют при лобовом столкновении. Вам нужно использовать сильные стороны локации — прятаться за преградами, наносить удары из укрытий, снимать врагов по одному, тихо и скрытно. Только в этом случае у вас действительно получится побеждать врагов без потерь в своей команде. И, уж поверьте, сделать это совсем не так просто, как вы думаете — обычно противники стоят по двое-трое, их нужно отвлекать, как-то обманывать. Этот игровой элемент мне крайне понравился — он очень хорошо реализован. Вы не будете скучать во время сражений, ведь постоянно нужно думать, оценивать, анализировать. Этим пошаговые стратегии и привлекают своих фанатов.

Сюжетная линия

Сценаристы, которые написали сюжет данной игры, явно не сильно дружат с логикой. Буквально на первом же шагу нас ловят посреди центра города. Это при том, что наши солдаты очень опытные, умелые ребята, которые вроде как до этого прошли массу горячий точек и должны быть машинами для убийства. Далее, главный злодей почему-то решил рассказать нам план своего порабощения мира. Совершенно обычным заключенным, которые не несут в себе никакой ценности. Зачем он это делает и почему его правая рука нам решила помочь? В сюжет я решил просто не углубляться, чтобы не грустить еще больше.

Графика

В подобных играх очень важна графика, так как вы постоянно смотрите на экран, оцениваете преимущества локации, исследуете предметы, засады и так далее. И в этом плане у игры тоже проблемы — она выглядит как мультфильм, который очень хочет быть фотореалистичным, но у него не получается. Картинка пластилиновая, с очень яркими красками и нереальным освещением локаций, из-за чего иногда прямо хочется зайти в настройки и что-то отрегулировать. Конечно, это не ААА-игра и требовать от нее чего-то грандиозного может и не стоит, но хотелось бы более красивую картинку на экране.

Итог

Игра крайне интересна в плане игрового процесса — здесь масса тактических уловок, которые помогают развлекать себя, убивать врагов разными способами и получать от этого моральное удовлетворение. Для фанатов пошаговых стратегий это возможность попробовать новую механику, которая выглядит иначе, играется иначе и ощущается тоже не так, как другие игры. Это явно не прорыв в жанре, не самое крутое, что вы видели раньше, но многих проект зацепит. Особенно мне понравилось, как реализована система персонажей — они очень интересные и необычные.


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