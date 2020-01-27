Обзор Lake Ridden. Красивая головоломка

2020-01-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lake Ridden; [88]
На рынке довольно мало интересных головоломок для ПК, так как обычно этот жанр пользуется большей популярностью на мобильном рынке видеоигр. Однако иногда мне на глаза все же попадается классная игра, которая при всех своих преимуществах может увлечь даже того, кто в целом не особо играет в такие игры. И наш сегодняшний гость именно про это.

Без английского никуда

Стоит сразу сказать, что игра Lake Ridden достаточно сильно завязана на различных текстовых подсказках и головоломках, которые написаны на английском языке. И, к сожалению, никакого перевода в игре или настроек языка тоже нет. Это значит, что вы либо после каждого текстового квеста будете переводить текст с экрана, либо будете блуждать без понимания того, что вообще происходит. Да, я понимаю, что есть пользователи, которые хорошо знают английский и смогут осилить задания. Однако не у всех такой большой словарный запас, чтобы понять тонкости квестов и их особенности, а без этого вы просто не сможете разобраться в игровых механиках и условном сюжете. Более того, некоторые задания полностью основаны на текстовых подсказках, без понимания которых вы просто не пройдете дальше. Это серьезный минус — отсутствие локализации не даст с комфортом играть.

Геймплей

Игровой процесс полностью построен вокруг путешествия вокруг озера, в ходе которого вы будете проходить различные квесты и продвигаться дальше. Задания бывают самые разные, они постоянно меняются в плане геймплея и все время наталкивают пользователя на мысли о том, что он не знает, куда двигаться дальше. Это, как по мне, отличный бонус — игрок все время идет вперед, не зная, что его ждет впереди. Это вынуждает более объемно и внимательно изучать окружающий мир, вглядываться в любые странности или возможные подсказки. Лично мне такой игровой процесс нравится, так как он не надоедает и нет ощущения, что тебе уже все известно и ты знаешь, что там будет дальше происходить. Кроме того, даже при наличии большого объема текстовых файлов, проект ими не перенасыщен и помимо чтения вы будете выполнять еще массу различных действий. В игровом плане проект меня очень даже порадовал.

Атмосфера

Очень важно проходить игру в наушниках — тогда вы намного лучше будете погружаться в виртуальный мир. Звуки здесь действительно играют важную роль в восприятии виртуального мира, так как звуки позволяют не только проникнуться идеей мистического озера, но и более внимательно изучать головоломки. Иногда в заданиях звуки играют решающую роль, ведь только благодаря им вы будете понимать, что происходит на дисплее, куда двигаться или какую вариацию символом сейчас выбрать. На атмосферу работает и картинка — она не очень уж реалистичная, да и текстуры явно можно было бы сделать поинтереснее, но мне очень понравилась работа со светом и тенями. Разработчики довольно умело передали атмосферу скованности и открытых пространств, благодаря чему виртуальный мир ощущается довольно осязаемо, реально. За это игру тоже стоит похвалить.

Итог

Игра создана исключительно для тех, кто хочет получить удовольствие от квестов, интересных геймплейных механик и прочих тонкостей. Здесь действительно нужно думать головой, пробовать, экспериментировать, продумывать буквально все варианты наперед. За это квест мне понравился и если вы фанат подобных жанров, то стоит обязательно попробовать — не пожалеете. Хотя, конечно, игра не очень длинная и при наличии смекалки ее можно осилить за вечер, максимум за два. Благо, смекалка есть не у всех и я вот так быстро проект не осилил.

Комментарии и отзывы Lake Ridden
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