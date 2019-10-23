Обзор Lust from Beyond. Игра для совершеннолетних

2019-10-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lust from Beyond; [69]
Очень часто ко мне в руки попадают игры, от которых хочется отказаться еще на момент загрузки. Но, так уж получилось, что некоторые проекты стоит освещать хотя бы для того, чтобы вы потом это не купили и не играли. К примеру, игра Lust from Beyond вызвала у меня только отвращение и приступы рвоты. Думаете, дело во мне? Давайте посмотрим, что там предлагают разработчики.

Сюжетная линия

Я не буду рассказывать про сюжетную линию, про ее особенности, сложность повествования или диалоги. Во-первых, это не очень приятно тем, кто решит самостоятельно потом пройти игру и получить от повествования удовольствие. Во-вторых, в этом просто нет смысла — в игры вроде Lust from Beyond не приходят ради истории или классных диалогов между персонажами, это игра исключительно про ощущения, про эмоции, страхи и переживания. Какой смысл вкладывать силы в написание синопсиса по сюжету, который потенциального покупателя игры интересует так же сильно, как преданного фаната «Мстителей»? Главное не то, что рассказывают нам с экрана, а то, как это делается и какие при этом эмоции вы переживаете. Могу лишь сказать, что некое подобие сюжета здесь есть и у героя будет определенная мотивация двигаться дальше и делать какие-то вещи внутри виртуального мира.

Геймплей

Не могу сказать, что игровой процесс Lust from Beyond как-то затягивает или мотивирует играть еще и еще. Все же это хоррор, при том достаточно противный и ужасающий, так что хотят играть в такое может только человек с проблемами с психикой. Изучать виртуальный мир, когда в любой момент тебя может стошнить от увиденного? Думаю, лучше не стоит. Да и игровой процесс построен вокруг блуждания по локациям без какого-то намека на экшн или на какие-то серьезные возможности отбиться от противников, которых здесь слишком много. Просто они представлены не в той форме, в которой вы привыкли. Большую часть времени мы просто ходим от точки А к точке Б и узнаем какие-то новые детали, изредка общаемся с персонажами и так далее. То есть, ничего удивительного в игровом процессе нет, но в целом реализовано достаточно неплохо и аутентично. Именно так и должны играться хорроры, без стрельбы и так далее.

Атмосфера

В чем игра меня порадовала, если конечно можно так выразиться, так это в передаче атмосферы. Разработчики хотели сделать страшную игру и у них это отлично получилось — проект прямо с момента запуска, еще в самом меню, показывает вам, что скоро будет плохо и страшно. Хотя, конечно, игра больше противная, чем устрашающая — здесь нет той угнетающей атмосферы, которая вынуждает дергаться от лишнего шороха. Нет, скорее здесь есть масса противных элементов, которые вынуждают вас скукожиться и со сморщенным лицом двигаться дальше, чтобы побыстрее пройти это все и закрыть побыстрее. Не могу сказать, что разработчики прямо придумали нечто новое — такого же рода приемы использовали в Agony, которая тоже оказалась больше противной, чем страшной. Но, кому-то такое точно понравится, особенно если вы фанат жанра и все в таком духе.

Итог

Можно с уверенностью сказать, что Lust from Beyond — игра далеко не для всех. Этот продукт создавали специально для тех, кто хочет получить максимум удовольствия от происходящего на экране, а если вы действительно можете наслаждаться этим безобразием, то стоит сходить к врачу. Как минимум к психологу. Разработчики делают смелый шаг, вкладывая ресурсы в продукт, который даже покупать противно, не говоря уже о том, чтобы в него активно играть. Но, если все же вы фанат, любите такие вещи и хотите в такое играть, то стоит подождать релиз.

Комментарии и отзывы Lust from Beyond
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE подешевел до 200...
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE подешевел до 200 Компания Xiaomi снова снизила цену на облегченный флагман Xiaomi Mi 9 SE, который теперь в версии с 6...
Смартфон Meizu 16T на Snapdragon 855 оце...
Смартфон Meizu 16T на Snapdragon 855 оцеКомпания Meizu представила флагманский смартфон Meizu 16T, который имеет все шансы стать бестселлером. Но...
Обзор BQ 5541L Shark Rush. Защищенный см...
Обзор BQ 5541L Shark Rush. Защищенный смНе так давно стартовали продажи защищенного смартфона BQ 5541L Shark Rush, получившего модуль NFC с беско...
Kaspersky Antidrone — это система защиты...
Kaspersky Antidrone — это система защитыKaspersky объявил о новом решении, позволяющем организациям и учреждениям защитить себя от несанкциониров...
Xiaomi выпустила 34-дюймовый изогнутый и...
Xiaomi выпустила 34-дюймовый изогнутый иXiaomi предлагает игровые мониторы с Mi Surface Display, 34-дюймовым изогнутым экраном с соотношением сто...
Ноутбук Lenovo Yoga С740 вышел в России...
Ноутбук Lenovo Yoga С740 вышел в РоссииКомпания Lenovo выпустила в России ноутбук-трансформер Lenovo Yoga С740, который был представлен в начале...
Предварительный обзор Meizu 16T. Флагман...
Предварительный обзор Meizu 16T. ФлагманДлительное время компания Meizu в буквальном смысле погибала на рынке смартфонов — плохие продажи, упор н...
Компактный флагман Sony Xperia 5 оценен ...
Компактный флагман Sony Xperia 5 оценен Компания Sony начала принимать российские предзаказы на компактный смартфон Xperia 5, который был предста...


Обзор BQ 5541L Shark Rush. Защищенный смартфон с NFCОбзор BQ 5541L Shark Rush. Защищенный смартфон с NFC
Обзор и тесты Dunobil Marvic Signature Touch с новой прошивкойОбзор и тесты Dunobil Marvic Signature Touch с новой прошивкой
Обзор BE QUIET! Pure Base 500 Black. Тихий и просторный корпус Обзор BE QUIET! Pure Base 500 Black. Тихий и просторный корпус
Обзор Mio Mivue C326. Недорогой видеорегистратор с суперконденсаторомОбзор Mio Mivue C326. Недорогой видеорегистратор с суперконденсатором
Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x 8GB DDR4-3000 (AX4U300038G16A-DT60)Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x 8GB DDR4-3000 (AX4U300038G16A-DT60)
Обзор Lust from Beyond. Игра для соверше...
Обзор Lust from Beyond. Игра для совершеОчень часто ко мне в руки попадают игры, от которых хочется отказаться еще на момент загрузки. Но, так уж...
Предварительный обзор Meizu 16T. Флагман...
Предварительный обзор Meizu 16T. ФлагманДлительное время компания Meizu в буквальном смысле погибала на рынке смартфонов — плохие продажи, упор н...
«Лаборатория Касперского» будет бороться...
«Лаборатория Касперского» будет боротьсяБеспилотные летающие аппараты последнее время становятся все популярнее: только за последний год их прода...
Обзор World of Myths. Отличная карточная...
Обзор World of Myths. Отличная карточнаяПочему-то в последнее время коллекционные карточные игры стали появляться на рынке все чаще и чаще. Видим...
Предварительный обзор Honor 20 Lite. Мощ...
Предварительный обзор Honor 20 Lite. МощКомпания Huawei официально представила новый смартфон среднего класса, который может похвастаться отлично...
Обзор The Horus Heresy: Legions. Страшне...
Обзор The Horus Heresy: Legions. СтрашнеОчень часто небольшие студии берут какой-то специфический и не очень популярный жанр, создают крутой прое...
Предварительный обзор Arctic Freezer 50 ...
Предварительный обзор Arctic Freezer 50 Производителям компьютерного железа в последнее время все сложнее и сложнее привлекать новую аудиторию, в...
Во что поиграть на PlayStation 4 в октяб...
Во что поиграть на PlayStation 4 в октябЕсли 5 лет назад когда только вышла PlayStation 4, многие возмущались от того, что в PlayStation Store бы...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. С...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. СВ последнее время компания Huawei лишь отходит от удара со стороны американского правительства, но это не...
Компания Braun обновила линейки бритв...
Компания Braun обновила линейки бритвЕсли разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно бы...
Обзор Panasonic TOUGHBOOK CF-55. Защищен...
Обзор Panasonic TOUGHBOOK CF-55. ЗащищенЧто вы представляете, когда слышите словосочетание «ноутбук для бизнеса»? Наверняка, в голове возникают к...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычн...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычнДостаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor