Обзор Lust from Beyond. Игра для совершеннолетних

Сюжетная линия

Очень часто ко мне в руки попадают игры, от которых хочется отказаться еще на момент загрузки. Но, так уж получилось, что некоторые проекты стоит освещать хотя бы для того, чтобы вы потом это не купили и не играли. К примеру, игра Lust from Beyond вызвала у меня только отвращение и приступы рвоты. Думаете, дело во мне? Давайте посмотрим, что там предлагают разработчики.

Геймплей

Я не буду рассказывать про сюжетную линию, про ее особенности, сложность повествования или диалоги. Во-первых, это не очень приятно тем, кто решит самостоятельно потом пройти игру и получить от повествования удовольствие. Во-вторых, в этом просто нет смысла — в игры вроде Lust from Beyond не приходят ради истории или классных диалогов между персонажами, это игра исключительно про ощущения, про эмоции, страхи и переживания. Какой смысл вкладывать силы в написание синопсиса по сюжету, который потенциального покупателя игры интересует так же сильно, как преданного фаната «Мстителей»? Главное не то, что рассказывают нам с экрана, а то, как это делается и какие при этом эмоции вы переживаете. Могу лишь сказать, что некое подобие сюжета здесь есть и у героя будет определенная мотивация двигаться дальше и делать какие-то вещи внутри виртуального мира.

Атмосфера

Не могу сказать, что игровой процесс Lust from Beyond как-то затягивает или мотивирует играть еще и еще. Все же это хоррор, при том достаточно противный и ужасающий, так что хотят играть в такое может только человек с проблемами с психикой. Изучать виртуальный мир, когда в любой момент тебя может стошнить от увиденного? Думаю, лучше не стоит. Да и игровой процесс построен вокруг блуждания по локациям без какого-то намека на экшн или на какие-то серьезные возможности отбиться от противников, которых здесь слишком много. Просто они представлены не в той форме, в которой вы привыкли. Большую часть времени мы просто ходим от точки А к точке Б и узнаем какие-то новые детали, изредка общаемся с персонажами и так далее. То есть, ничего удивительного в игровом процессе нет, но в целом реализовано достаточно неплохо и аутентично. Именно так и должны играться хорроры, без стрельбы и так далее.

Итог

В чем игра меня порадовала, если конечно можно так выразиться, так это в передаче атмосферы. Разработчики хотели сделать страшную игру и у них это отлично получилось — проект прямо с момента запуска, еще в самом меню, показывает вам, что скоро будет плохо и страшно. Хотя, конечно, игра больше противная, чем устрашающая — здесь нет той угнетающей атмосферы, которая вынуждает дергаться от лишнего шороха. Нет, скорее здесь есть масса противных элементов, которые вынуждают вас скукожиться и со сморщенным лицом двигаться дальше, чтобы побыстрее пройти это все и закрыть побыстрее. Не могу сказать, что разработчики прямо придумали нечто новое — такого же рода приемы использовали в Agony, которая тоже оказалась больше противной, чем страшной. Но, кому-то такое точно понравится, особенно если вы фанат жанра и все в таком духе.

Можно с уверенностью сказать, что Lust from Beyond — игра далеко не для всех. Этот продукт создавали специально для тех, кто хочет получить максимум удовольствия от происходящего на экране, а если вы действительно можете наслаждаться этим безобразием, то стоит сходить к врачу. Как минимум к психологу. Разработчики делают смелый шаг, вкладывая ресурсы в продукт, который даже покупать противно, не говоря уже о том, чтобы в него активно играть. Но, если все же вы фанат, любите такие вещи и хотите в такое играть, то стоит подождать релиз.