Обзор MARVO M310. Бюджетная игровая мышь с подсветкой

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И вновь в нашем распоряжении бюджетная игровая компьютерная мышка от компании MARVO, которая не перестает удивлять своих покупателей стильными решениями. Встречайте, перед вами модель M310, которая сумеет заинтересовать не только геймеров, но и обычных покупателей, которые ищут для себя что-то недорогое, и в то же время многофункциональное. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровая мышь

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о MARVO M310. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 900 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип сенсора: оптический

Разрешение сенсора: 800/1200/1600/2400 DPI

Количество кнопок: 6

Подсветка: многоцветная, дышащая

Интерфейс: USB 2.0

Срок службы переключателей: 3 млн. нажатий

Переключатель режимов DPI

Кнопки вперед/назад

Кабель в виниловой оплетке (1.8 м)

Внешний вид

Устройство выполнено из качественного пластика с матовым покрытием. К качеству сборки никаких нареканий нет, все прикреплено крепко, надежно, и ничего не шатается. По своей форме мышка напоминает какую-то космическую игру из-за использования нескольких соединенных частей корпуса.

Между соединениями есть небольшое пространство для подсветки. Многоцветная дышащая подсветка не регулируемая и смотрится очень эффектно.

На верхней части устройства обосновались основные кнопки управления (правый/левый клик), полностью прорезиненный скролл и кнопка переключения DPI. Всего четыре режима, с минимальным значением 800 и максимальным 2400 DPI.

На одной из боковых граней расположились дополнительные кнопки управления: вперед/назад.

На противоположной стороне находится небольшой выступ под пальцы.

На нижней части четыре пластиковые ножки, которые показывают не самое лучшее скольжение по коврику для мышки. При использовании данного устройства без коврика вы можете поцарапать поверхность стола.

Между ними находится оптический сенсор.

Кабель мышки в виниловой оплетке и его длины в 1.8 метра вполне достаточно для того, чтобы комфортно протянуть устройство до необходимой зоны. Кабель не запутывается в различные узлы и за счет качественной оплетки срок службы значительно увеличивается.

Функционал и настройка

Если говорить в целом о дизайне MARVO M310 следует сказать, что устройство, за счет своего агрессивного, и в то же время стильного дизайна, сумеет вписаться в интерьер любой игровой зоны геймера. Благодаря своей многоцветной дышащей подсветке мышка эффектно смотрится в темноте. Устройство отлично ложится на ладонь и благодаря покрытию не соскальзывает с рук, и не сильно оставляет на себе следы от пальцев. Отметим, что мышка сделана для правшей.Из-за отсутствия программного обеспечения в MARVO M310 нельзя менять назначения кнопок и настраивать подсветку. Однако редко встретишь игровую мышку в данном ценовом сегменте с настраиваемыми кнопками управления. В нашем случае нет необходимости производить какие-либо манипуляции в настройках, все и без нашего участия выполнено хорошо.

Итоги

Благодаря наличию кнопке переключения DPI вы можете выбрать для себя комфортное значение. Всего четыре режима: 800/1200/1600/2400 DPI. Лично нам кажется, что следовало бы добавить значение в 400 DPI для геймеров, которые не любят быструю скорость.Подведем итоги по игровой компьютерной мышке MARVO M310. Устройство неплохо показывает себя в работе. Да, здесь есть минусы, которые могут не понравится заядлым геймерам для которых каждая мелочь важна, но не стоит забывать о цене, которая больше рассчитана именно для тех, кто не гонится за макросами и дополнительными возможностями. В нашем случае MARVO M310 полностью оправдывает свою стоимость. Качественные материалы, отличная сборка, многоцветная подсветка, удобная форма для хвата и конечно же доступная цена заставляются задуматься о приобретении. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.