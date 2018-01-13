Обзор MARVO M310. Бюджетная игровая мышь с подсветкой

2018-01-13, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - MARVO M310; [241]
И вновь в нашем распоряжении бюджетная игровая компьютерная мышка от компании MARVO, которая не перестает удивлять своих покупателей стильными решениями. Встречайте, перед вами модель M310, которая сумеет заинтересовать не только геймеров, но и обычных покупателей, которые ищут для себя что-то недорогое, и в то же время многофункциональное. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о MARVO M310. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 900 рублей. В комплект поставки входят:
  • Игровая мышь
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Тип сенсора: оптический
  • Разрешение сенсора: 800/1200/1600/2400 DPI
  • Количество кнопок: 6
  • Подсветка: многоцветная, дышащая
  • Интерфейс: USB 2.0
  • Срок службы переключателей: 3 млн. нажатий
  • Переключатель режимов DPI
  • Кнопки вперед/назад
  • Кабель в виниловой оплетке (1.8 м)

Внешний вид

Устройство выполнено из качественного пластика с матовым покрытием. К качеству сборки никаких нареканий нет, все прикреплено крепко, надежно, и ничего не шатается. По своей форме мышка напоминает какую-то космическую игру из-за использования нескольких соединенных частей корпуса.

Между соединениями есть небольшое пространство для подсветки. Многоцветная дышащая подсветка не регулируемая и смотрится очень эффектно.

На верхней части устройства обосновались основные кнопки управления (правый/левый клик), полностью прорезиненный скролл и кнопка переключения DPI. Всего четыре режима, с минимальным значением 800 и максимальным 2400 DPI.

На одной из боковых граней расположились дополнительные кнопки управления: вперед/назад.

На противоположной стороне находится небольшой выступ под пальцы.

На нижней части четыре пластиковые ножки, которые показывают не самое лучшее скольжение по коврику для мышки. При использовании данного устройства без коврика вы можете поцарапать поверхность стола.

Между ними находится оптический сенсор.

Кабель мышки в виниловой оплетке и его длины в 1.8 метра вполне достаточно для того, чтобы комфортно протянуть устройство до необходимой зоны. Кабель не запутывается в различные узлы и за счет качественной оплетки срок службы значительно увеличивается.

Если говорить в целом о дизайне MARVO M310 следует сказать, что устройство, за счет своего агрессивного, и в то же время стильного дизайна, сумеет вписаться в интерьер любой игровой зоны геймера. Благодаря своей многоцветной дышащей подсветке мышка эффектно смотрится в темноте. Устройство отлично ложится на ладонь и благодаря покрытию не соскальзывает с рук, и не сильно оставляет на себе следы от пальцев. Отметим, что мышка сделана для правшей.

Функционал и настройка

Из-за отсутствия программного обеспечения в MARVO M310 нельзя менять назначения кнопок и настраивать подсветку. Однако редко встретишь игровую мышку в данном ценовом сегменте с настраиваемыми кнопками управления. В нашем случае нет необходимости производить какие-либо манипуляции в настройках, все и без нашего участия выполнено хорошо.

Благодаря наличию кнопке переключения DPI вы можете выбрать для себя комфортное значение. Всего четыре режима: 800/1200/1600/2400 DPI. Лично нам кажется, что следовало бы добавить значение в 400 DPI для геймеров, которые не любят быструю скорость.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке MARVO M310. Устройство неплохо показывает себя в работе. Да, здесь есть минусы, которые могут не понравится заядлым геймерам для которых каждая мелочь важна, но не стоит забывать о цене, которая больше рассчитана именно для тех, кто не гонится за макросами и дополнительными возможностями. В нашем случае MARVO M310 полностью оправдывает свою стоимость. Качественные материалы, отличная сборка, многоцветная подсветка, удобная форма для хвата и конечно же доступная цена заставляются задуматься о приобретении. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BBK BS10BT. Недорогая магнитола с USB и BluetoothОбзор BBK BS10BT. Недорогая магнитола с USB и Bluetooth
Обзор Xiaomi Mi Mix 2. Безрамочный смартфонОбзор Xiaomi Mi Mix 2. Безрамочный смартфон
Обзор A4Tech Bloody B805. Клавиатура с переключателями Light StrikeОбзор A4Tech Bloody B805. Клавиатура с переключателями Light Strike
Обзор Hoover PRB2500B 011. Утюг с парогенераторомОбзор Hoover PRB2500B 011. Утюг с парогенератором
Обзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службыОбзор Polaris PMG 3043 ProGear Inside. Мясорубка с высоким ресурсом службы
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7На протяжении достаточно длительного времени компания Samsung проигрывает на рынке ноутбуков - релизов ма...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. ...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. Рынок ультрабуков переживает заметный спад - производители не могут конкурировать с Apple в сегменте бизн...
Обзор Escape Machines. Головоломка для х...
Обзор Escape Machines. Головоломка для хНесмотря на достаточно высокую популярность жанра головоломок, делать действительно крутые игры в этом жа...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. Ново...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. НовоНесмотря на то, что компания Nokia показала себя на старте достаточно хорошо, некоторые продукты компании...
Обзор Kwai. Новая социальная сеть...
Обзор Kwai. Новая социальная сетьРазвитие интернета, технологий и мобильного сегмента в целом привели к тому, что социальные активности по...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой ...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через L...
Предварительный обзор Thermaltake View 2...
Предварительный обзор Thermaltake View 2Стоит отметить, что на современном рынке компьютерных корпусов кардинально изменилось отношение покупател...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощи...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощиНесмотря на обилие жанров и возможностей для реализации своих фантазий на мобильной платформе, разработчи...
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27ACСтоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего д...
Обзор Moleskine. Стильный блокнот...
Обзор Moleskine. Стильный блокнотК моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor