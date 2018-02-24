Обзор Marvo G950. Игровая компьютерная мышка с отличной подсветкой

Современные геймеры частенько ищут что-то новое и интересное для своих развлечений в виртуальном мире. Однако не все могут позволить себе приобрести дорогостоящие устройства с хорошим функционалом и приходится искать что-то из бюджетного. Но их так много, что порой бывает трудно сделать выбор. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию девайс от Marvo. Встречайте, перед вами многофункциональная игровая мышка с RGB-подсветкой Marvo Scorpion G950. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор G950
Комплект поставкиУстройство поставляется в эффектной картонной упаковке с открывающейся передней крышкой. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 1200 рублей. В комплект поставки входят:
- Игровая мышка MARVO Scorpion G950
- Дополнительные боковые вставки
- Диск с ПО
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Оптический датчик Avago A3050
- DPI: 800-1200-1600-2400-3200-4000
- Количество программируемых кнопок: 7
- Количество нажатий: 20 миллионов кликов
- Подсветка: RGB
- Частота опроса: до 1000 Гц
- Интерфейс: USB 2.0
- Длина кабеля: 1,8 м
- Размер: 124 x 67 x 44 мм
Внешний видГлавной изюминкой девайса является его дизайн и RGB-подсветка о которой мы поговорим чуть позже. Устройство выполнено из качественного пластика в черном и сером цвете. К качеству сборки особых нареканий не появилось. Форма мышки отлично подойдет для правшей. Marvo G950 отлично ложится в руку, что позволяет комфортно чувствовать себя в своей любимой игре.
Верхняя часть окрашена в серый цвет. Здесь расположились правый/левый клик мышки, колесико и кнопки переключения DPi. Всего 6 режимов DPi при переключении которых меняется цвет подсветки. Чуть ниже можно увидеть подсвечиваемый логотип Scorpion.
На левой грани находятся дополнительные, программируемые кнопки управления (вперед/назад).
RGB-подсветка расположилась на боковых гранях в виде тонкой полоски, разделяющая корпус устройства на две части.
Пользователей порадует возможность менять форму мышки за счет съемных боковых вставок. В комплектации с устройством есть два вида вставок.
На нижней части устройства расположился оптический датчик Avago A3050 и две тефлоновые ножки для улучшения скольжения.
Кабель мышки в тканевой оплетке и длины в два метра более чем достаточно для того, чтобы протянуть устройство к своему рабочему месту.
Настройка и функционалДля того, чтобы настроить мышку необходимо скачать программное обеспечение на официальном сайте разработчика, однако если у вас каким-то чудесным образом есть CD-привод, то можете установить ПО при помощи диска, который идет в комплектации с девайсом.
Очень удобное и понятное меню позволяет быстро настроить под свои нужды все необходимые функции устройства, даже самым неопытным пользователям. Некоторым может не понравиться отсутствие русского языка, но все и без этого понятно.
Предустановлено три профиля, каждый из которых можно настроить отдельно, однако вы можете добавить и свой. Порадовало то, что все кнопки программируемые и вы легко сможете менять их функционал.
Геймерам здесь есть где разгуляться, особенно при создании макросных команд, которые за последние годы, в связи с тем, что игры стали более требовательны к определенным действиям, пользуются огромной популярностью. После записи макроса вы легко сможете отредактировать необходимые команды, выставить задержку и т.д. Другими словами все очень удобно и просто. На кнопки управления можно назначать и мультимедийные функции, что позволяет использовать мышку не только геймерам, но и обычным пользователям.
Порадовала возможность изменять подсветку, выбрать режим, назначить на каждый режим DPi определенные цвета, изменить направление хода подсветки и многое другое. В темноте мышка смотрится очень эффектно. За небольшую стоимость вы получаете практически все то, что можно найти в дорогостоящих устройствах.