Обзор Marvo G950. Игровая компьютерная мышка с отличной подсветкой

2018-02-24, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Marvo G950; [182]
Современные геймеры частенько ищут что-то новое и интересное для своих развлечений в виртуальном мире. Однако не все могут позволить себе приобрести дорогостоящие устройства с хорошим функционалом и приходится искать что-то из бюджетного. Но их так много, что порой бывает трудно сделать выбор. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию девайс от Marvo. Встречайте, перед вами многофункциональная игровая мышка с RGB-подсветкой Marvo Scorpion G950. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор G950

Комплект поставки

Устройство поставляется в эффектной картонной упаковке с открывающейся передней крышкой. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 1200 рублей. В комплект поставки входят:
  • Игровая мышка MARVO Scorpion G950
  • Дополнительные боковые вставки
  • Диск с ПО
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Оптический датчик Avago A3050
  • DPI: 800-1200-1600-2400-3200-4000
  • Количество программируемых кнопок: 7
  • Количество нажатий: 20 миллионов кликов
  • Подсветка: RGB
  • Частота опроса: до 1000 Гц
  • Интерфейс: USB 2.0
  • Длина кабеля: 1,8 м
  • Размер: 124 x 67 x 44 мм

Внешний вид

Главной изюминкой девайса является его дизайн и RGB-подсветка о которой мы поговорим чуть позже. Устройство выполнено из качественного пластика в черном и сером цвете. К качеству сборки особых нареканий не появилось. Форма мышки отлично подойдет для правшей. Marvo G950 отлично ложится в руку, что позволяет комфортно чувствовать себя в своей любимой игре.

Верхняя часть окрашена в серый цвет. Здесь расположились правый/левый клик мышки, колесико и кнопки переключения DPi. Всего 6 режимов DPi при переключении которых меняется цвет подсветки. Чуть ниже можно увидеть подсвечиваемый логотип Scorpion.

На левой грани находятся дополнительные, программируемые кнопки управления (вперед/назад).

RGB-подсветка расположилась на боковых гранях в виде тонкой полоски, разделяющая корпус устройства на две части.

Пользователей порадует возможность менять форму мышки за счет съемных боковых вставок. В комплектации с устройством есть два вида вставок.

На нижней части устройства расположился оптический датчик Avago A3050 и две тефлоновые ножки для улучшения скольжения.

Кабель мышки в тканевой оплетке и длины в два метра более чем достаточно для того, чтобы протянуть устройство к своему рабочему месту.

Настройка и функционал

Для того, чтобы настроить мышку необходимо скачать программное обеспечение на официальном сайте разработчика, однако если у вас каким-то чудесным образом есть CD-привод, то можете установить ПО при помощи диска, который идет в комплектации с девайсом.

Очень удобное и понятное меню позволяет быстро настроить под свои нужды все необходимые функции устройства, даже самым неопытным пользователям. Некоторым может не понравиться отсутствие русского языка, но все и без этого понятно.

Предустановлено три профиля, каждый из которых можно настроить отдельно, однако вы можете добавить и свой. Порадовало то, что все кнопки программируемые и вы легко сможете менять их функционал.

Геймерам здесь есть где разгуляться, особенно при создании макросных команд, которые за последние годы, в связи с тем, что игры стали более требовательны к определенным действиям, пользуются огромной популярностью. После записи макроса вы легко сможете отредактировать необходимые команды, выставить задержку и т.д. Другими словами все очень удобно и просто. На кнопки управления можно назначать и мультимедийные функции, что позволяет использовать мышку не только геймерам, но и обычным пользователям.

Порадовала возможность изменять подсветку, выбрать режим, назначить на каждый режим DPi определенные цвета, изменить направление хода подсветки и многое другое. В темноте мышка смотрится очень эффектно. За небольшую стоимость вы получаете практически все то, что можно найти в дорогостоящих устройствах.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Marvo Scorpion G950. Разработчикам удалось создать действительно интересное решение за небольшую стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: привлекательный дизайн, удобная форма, сменные боковые вставки, настраиваемая RGB-подсветка, диапазон DPi и конечно же цена. Нам кажется, что устройство опережает своих конкурентов своими возможностями. Существенных минусов, которые бы повлияли на работу устройства, нам выявить не удалось. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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