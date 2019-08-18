Обзор Marshall Stockwell ll и Tufton

2019-08-18, Автор - Ramil; Продукт - Marshall; [80]
Stockwell II — одна из самых скромных по размерам колонок производителя.

Она весит 1,4 кг и с лёгкостью помещается в рюкзак или дорожную сумку. Благодаря удобной и прочной ручке акустику можно брать с собой куда угодно. Устройство защищено от воды по стандарту IPX4, так что его не страшно оставить играть на улице, даже если во время вечеринки пойдет небольшой дождь.

Marshall Tufton не такая компактная, она весит почти 5 кг. Колонка работает от аккумулятора.

Главным достоинством музыкальных устройств Marshall - это качество звучания. Marshall Tufton — самая мощная колонка в новой линейке. У неё несколько излучателей: низкочастотный динамик на 40 Вт, два широкополосных динамика на 15 Вт и один высокочастотный твитер на 10 Вт. Частотный диапазон составляет от 40 до 20 000 Гц.

Модель Stockwell II получила пару динамиков по 5 Вт и сабвуфер на 10 Вт. Всего колонка выдаёт 20 Вт, а частотный диапазон составляет от 60 до 20 000 Гц.

Новинки поддерживают технологию Blumlein Stereo, которая обеспечивает всенаправленный звук за счёт расположения динамиков. То есть музыка идёт сзади и спереди.

Для подключения к гаджетам в Marshall Stockwell ll и Tufton можно использовать стандартный провод AUX или Bluetooth пятой версии. Есть поддержка кодека aptX, позволяющего передавать треки высокого качества со скоростью до 352 Кбит/с. По Bluetooth к колонкам удастся подключить сразу два устройства. Радиус действия Bluetooth стандартный, около 15-20 метров.

Производитель заявляет 20 часов непрерывного воспроизведения у обеих моделей. Для подзарядки у Marshall Stockwell ll используется разъём USB Type-С. Есть поддержка быстрой зарядки: 20 минут достаточно. От акустики можно подзарядить смартфон, правда, для этого придётся обзавестись кабелем с USB Type-C.

Marshall Stockwell ll и Tufton — интересные аудиосистемы для поклонников качественного звука. Благодаря удобной регулировке низких и высоких частот колонки подойдут любителям практически любых музыкальных жанров, от классического и альтернативного рока до современной электронной музыки.


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