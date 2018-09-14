Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и ничего больше

Когда разработчики из компании Sony объявили о разработке игры про Человека-Паука для PS4, у фанатов просто крышу сорвало. Достойных проектов по этому супергерою было очень мало, да и с того времени прошло лет десять, так что технологии заметно выросли и позволяют делать более красивую картинку. Доверили разработку новой истории студии Insomniac Games, которая, забегая наперёд, справилась на отлично. Игра получилась настолько крутой, что первые пару часов я просто прыгал на паутине и парил над городом, получая от этого невероятное удовольствие. Если вы фанат комиксов и вообще вселенной Marvel, то вы мимо игры пройти не сможете. Остальным же советую дочитать обзор до конца — может и вам захочется провести ближайшие 40 часов в этом виртуальном мире.

Сюжетная линия

Сценаристы из Insomniac Games решили делать не сиквел, приквел или продолжение какой-либо истории, а что-то своё. Сюжет этой игры построен во вселенной Marvel, но это самобытная уникальная составляющая. Здесь есть все ваши любимые, или нелюбимые, герои и обычные персонажи вроде тётушки Мэй, но они созданы с нуля. Разработчики хотели перезапустить игровую вселенную и ради этого продумали свою историю развития Питера Паркера, его врагов и помощников.

Я не буду вдаваться в детали сюжета, так как массу деталей рассказывать нельзя — спойлеры же. Но, поверьте, вы здесь прочувствуете весь спектр эмоций. Злость, когда слабую девушку на улице притесняет толпа хулиганов, радость от очередной победы над злодеями, и грусть в трогательных сценах. Очень редко игры могут вызвать хотя бы одну из этих эмоций, так что за сюжет и его неожиданные повороты можно поставить самую высокую оценку. И, конечно, обязательно смотрите сцены после титров, это же Marvel.

Бои

Очень важным элементом любого проекта в этом жанре является боевая система, ведь драться мы будем постоянно. Я серьёзно, здесь 95% заданий построены на драках с врагами, так что нужно освоить это ремесло. Для драки у вас есть невероятное количество комбинаций. Есть обычные удары, уклонения, прыжки и удары паутиной, но это лишь цветочки. Ягодки кроются в комбинациях, когда вы подкидываете врага в воздух, после чего наносите ему там серию ударов, либо проскальзываете между ног у врага и наносите ему удар со спины.

Сюда же добавляем гаджеты, которых просто тьма. Вы можете прямо во время драки зарядить по противникам мини-ракетой и оглушить бандитов, либо привязать кого-то к стене при помощи гранаты. Стоит не забывать о данном преимуществе в бою, ведь гаджеты потом перезарядятся, а врагов уже не вернуть. Механика боя очень понравилась, но нужно тренироваться и изучать все комбинации, чтобы в особенно тяжелых ситуациях показывать настоящий класс.

Графика

Картинка в игре потрясающая. Невероятно красиво проработан город, его здания и всякие мелочи. Вы пролетаете между домов и замечаете, что вы отражаетесь в стеклах небоскребов, а внизу, в парках, есть деревья с самыми реалистичными листьями, которые я только видел. Нужно отметить, что здесь открытый мир с полноценным Нью-Йорком, точнее Манхэттеном. Это огромный остров, на котором громадное количество достопримечательностей, разнообразных интересных мест, пасхалок и просто красивых высоток.

Количество эффектов и анимаций во время сражений тоже поражает воображение. Противника можно просто отмутузить руками, можно подкинуть в воздух и там надавать по голове, либо пригвоздить его к полу. Можно связать любого врага паутиной, после чего раскрутить и отправить в полёт на врага. И это я ничего не говорю про сражения с боссами, которых здесь тьма, и у каждого свои механики боя, свои анимации и умения. В графическом плане игра понравится даже ярым фанатам все критиковать. Мне вот понравилась.

Итог

Игра получилась абсолютно невероятной. Шикарно продуманы полеты над городом, классно разработана механика боя, с которой клавиши геймпада переживают самые лютые нажатия и комбинации. И, конечно, громадный город с возможностью летать по любым локациям и исследовать их, собирать спрятанные рюкзаки, фотографировать окрестности и спасать город от бандитов. Да и сюжет, конечно, шикарен, но об этом вы узнаете во время прохождения. Абсолютно лучшая игра в этом году, от которой просто не хочется отрываться. Точно перепряду на максимальном уровне сложности.