Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкой

Видео обзор

Современные игры уже не те, что раньше, и теперь, чтобы действительно наслаждаться всем процессом не достаточно нажимать на две три клавиши на клавиатуре и водить курсором мышки. Множество новых команд, требований, вынуждает приобретать многофункциональные девайсы. Однако большинство пользователей не хотят тратить большое количество денег на дорогостоящие клавиатуры, мышки и многое другое. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую компьютерную мышку от компании MARVO, которая получила 8 кнопок управления и стильную подсветку. Встречайте, перед вами модель Marvo Scorpion G909H. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стильной упаковке с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой мышке. В комплекте поставки, кроме самой мышки и инструкции по эксплуатации, ничего нет, что могло бы повлиять на увеличение стоимости устройства.

Особенности

Игровая мышь для правой руки

Оптический сенсор Sunplus 169IC с разрешением 4800 dpi

Разрешение сенсора: 800 / 1600 / 3200 / 4800 DPI

Количество кнопок: 8

Переключатели Huano

Кнопка быстрого огня

Кнопка переключения DPI

Подсветка: дышащая подсветка со сменой 6 цветов

Срок службы переключателей: 5 млн нажатий

Частота опроса: 1000 Гц

Софтач покрытие

Колесо прокрутки с рифленой резиновой вставкой

Интерфейс: USB 2.0

Кабель 1,8 метров, в защитной тканевой оплетке

Размеры: 125 x 78 x 39 мм

Вес: 160 г

Внешний вид и функционал

Корпус мышки выполнен из качественного пластика с софтач покрытием. Однако из-за этого на ней заметно остаются следы от пальцев. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Устройство выполнено в черном цвете.

На верхней части мышки расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесико, кнопка переключения DPI. Порадовало то, что здесь же находятся еще две дополнительные кнопки: двойной клик (быстрый огонь) и настраиваемая кнопка (в стандартной настройке сворачивает все окна и переходит на рабочий стол).

На одной из боковых граней также расположились еще две дополнительные кнопки: вперед/назад.

Небольшие выступы под пальцы на боковых гранях позволяют получить лучший хват. Устройство отлично ложится на руку и предназначена для правшей.

Длины кабеля в 1.8 метров более чем достаточно для того, чтобы протянуть мышку в любое удобное для вас место. Кабель в тканевой оплетке, что позволяет существенно увеличить срок его службы.

На нижней части устройства находятся четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить улучшенное скольжение по поверхности, а между ними обосновался оптический сенсор с максимальным разрешением DPI 4800. Всего четыре предустановленных разрешения сенсора: 800 / 1600 / 3200 / 4800. Менять настройку DPI, к сожалению, возможности нет.

Дышащая шестицветная подсветка отлично дополняет дизайн устройства. Настроить ее при помощи ПО также возможности нет.

Если говорить в целом, как нам кажется, дизайн придется по душе большинству покупателей. Мышка отлично вписывается в интерьер любого рабочего, либо игрового места. Сразу и не скажешь, что Marvo G909H входит в одну полку с бюджетными решениями.

Программное обеспечение

Порадовало то, что на официальном сайте компании производителя можно скачать специальное программное обеспечение. В настройке сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Здесь нет ничего необычного, в основном это смена функций клавиш. Однако создавать сложные макросы не получится, но есть возможность сделать команды из определенной комбинации клавиш. Следует отметить, что в данном случае есть свои ограничения. Дается возможность использовать комбинацию из двух основных клавиш, либо до шести, но четыре из них будут следующие клавиши: Ctrl, Alt, Shift и Windows. В принципе, и на этом можно сказать разработчикам - огромное спасибо.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Marvo Scorpion G909H. Во-первых, следует уделить особое внимание стоимости, практически за 700 рублей вы получаете под свое управление стильное, игровое устройство сразу с 8 кнопками управления и отличной дышащей подсветкой. Среди плюсов следует отметить следующее: интересный дизайн, качественная сборка и материалы, плетеный кабель, настраиваемые кнопки управления, 6-цветная подсветка и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.