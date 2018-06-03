Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкой

Современные игры уже не те, что раньше, и теперь, чтобы действительно наслаждаться всем процессом не достаточно нажимать на две три клавиши на клавиатуре и водить курсором мышки. Множество новых команд, требований, вынуждает приобретать многофункциональные девайсы. Однако большинство пользователей не хотят тратить большое количество денег на дорогостоящие клавиатуры, мышки и многое другое. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую компьютерную мышку от компании MARVO, которая получила 8 кнопок управления и стильную подсветку. Встречайте, перед вами модель Marvo Scorpion G909H. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в стильной упаковке с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой мышке. В комплекте поставки, кроме самой мышки и инструкции по эксплуатации, ничего нет, что могло бы повлиять на увеличение стоимости устройства.
Особенности
- Игровая мышь для правой руки
- Оптический сенсор Sunplus 169IC с разрешением 4800 dpi
- Разрешение сенсора: 800 / 1600 / 3200 / 4800 DPI
- Количество кнопок: 8
- Переключатели Huano
- Кнопка быстрого огня
- Кнопка переключения DPI
- Подсветка: дышащая подсветка со сменой 6 цветов
- Срок службы переключателей: 5 млн нажатий
- Частота опроса: 1000 Гц
- Софтач покрытие
- Колесо прокрутки с рифленой резиновой вставкой
- Интерфейс: USB 2.0
- Кабель 1,8 метров, в защитной тканевой оплетке
- Размеры: 125 x 78 x 39 мм
- Вес: 160 г
Внешний вид и функционал
Корпус мышки выполнен из качественного пластика с софтач покрытием. Однако из-за этого на ней заметно остаются следы от пальцев. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Устройство выполнено в черном цвете.
На верхней части мышки расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесико, кнопка переключения DPI. Порадовало то, что здесь же находятся еще две дополнительные кнопки: двойной клик (быстрый огонь) и настраиваемая кнопка (в стандартной настройке сворачивает все окна и переходит на рабочий стол).
На одной из боковых граней также расположились еще две дополнительные кнопки: вперед/назад.
Небольшие выступы под пальцы на боковых гранях позволяют получить лучший хват. Устройство отлично ложится на руку и предназначена для правшей.
Длины кабеля в 1.8 метров более чем достаточно для того, чтобы протянуть мышку в любое удобное для вас место. Кабель в тканевой оплетке, что позволяет существенно увеличить срок его службы.
На нижней части устройства находятся четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить улучшенное скольжение по поверхности, а между ними обосновался оптический сенсор с максимальным разрешением DPI 4800. Всего четыре предустановленных разрешения сенсора: 800 / 1600 / 3200 / 4800. Менять настройку DPI, к сожалению, возможности нет.
Дышащая шестицветная подсветка отлично дополняет дизайн устройства. Настроить ее при помощи ПО также возможности нет.
Если говорить в целом, как нам кажется, дизайн придется по душе большинству покупателей. Мышка отлично вписывается в интерьер любого рабочего, либо игрового места. Сразу и не скажешь, что Marvo G909H входит в одну полку с бюджетными решениями.
Программное обеспечениеПорадовало то, что на официальном сайте компании производителя можно скачать специальное программное обеспечение. В настройке сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Здесь нет ничего необычного, в основном это смена функций клавиш. Однако создавать сложные макросы не получится, но есть возможность сделать команды из определенной комбинации клавиш. Следует отметить, что в данном случае есть свои ограничения. Дается возможность использовать комбинацию из двух основных клавиш, либо до шести, но четыре из них будут следующие клавиши: Ctrl, Alt, Shift и Windows. В принципе, и на этом можно сказать разработчикам - огромное спасибо.