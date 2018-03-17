Обзор Marvo Scorpion G981. Многофункциональная игровая мышка с RGB-подсветкой

2018-03-17, Автор - Айдар Габдулхаков; [76]
Современные геймеры постоянно находятся в поиске каких-то новых игровых устройств за приемлемую стоимость. Однако порой выбрать среди огромного количества девайсов становится слишком сложно. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую компьютерную мышку от компании Marvo. Встречайте, перед вами Marvo Scorpion G981. Устройство получило под свое управление RGB-подсветку, привлекательный дизайн и дополнительные кнопки управления. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке с открывающейся передней крышкой. На коробке можно ознакомиться со всей необходимой информацией. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 2300 рублей. В комплект поставки входят:
  • Игровая мышка Marvo Scorpion G981
  • Диск с программным обеспечением
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Оптический сенсор: Avago 3325
  • DPI: 1000/2000/3000/4000/6000/8000
  • Количество кнопок: 8
  • Количество нажатий: 20 миллионов кликов
  • Подсветка: RGB
  • Частота опроса: 1000 Гц
  • Интерфейс: USB 2.0
  • Длина кабеля: 1.8 м
  • Габариты: 129х75х44 мм

Внешний вид

Разработчикам удалось создать действительно интересный дизайн. Не смотря на свои компактные габариты мышка отлично ложится в руку и не выскальзывает из нее. В качестве материалов был использован пластик. К сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все закреплено аккуратно и надежно.

На верхней части устройства расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мыши, колесико и кнопки переключения DPi.

Здесь же находится подсветка со шкалой обозначения состояния значения DPi. Чуть ниже можно увидеть подсвечиваемый логотип Scorpion.

На левой грани находится пластиковая вставка под большой палец руки. Она не съемная, а поверхность, для лучшего хвата, шероховатая. Рядом можно увидеть три дополнительные кнопки управления. Радует то, что их расположение очень удобное, позволяющее избежать случайных нажатий.

На противоположной стороне нет отдельных выступов под пальцы. Правая грань устройства также обзавелась шероховатой поверхностью.

RGB-подствека также присутствует и на нижней части устройства в виде тонкой полоски, разделяющая две закрепленные друг к другу части мышки. Здесь же обосновались тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение по поверхности стола, а между ними установлен оптический сенсор.

В целом дизайн напоминает космический корабль. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы помешать геймеру в его любимой компьютерной игре.

Функционал и настройка

На официальном сайте компании можно скачать программное обеспечение для настройки данного устройства (ссылка). Простое и понятное меню позволит быстро настроить все необходимые функции мышки. Вы можете настроить отдельно три профиля и более того, сохранить их в отдельную папку, чтобы в дальнейшем загрузить настройки на другом устройстве.

При помощи кнопок переключения DPi вы можете выбрать для себя 6 уровней и настроить их по отдельности. Порадовал диапазон DPi. Минимальное значение составляет 200, а максимальное достигает 10000 DPi, что позволяет использовать данную мышку в любой игре, а все благодаря усовершенствованному оптическому датчику Avago 3325.

Здесь же пользователи смогут настроить под свои предпочтения режим RGB-подсветки, выбрать определенный цвет свечения, установить интервал и т.д.

На кнопки управления вы можете назначить даже мультимедийные функции, позволяющие не переключаться во время игры на рабочий стол, чтобы, к примеру, переключить музыкальный трек или убавить громкость.

В отдельной вкладке есть возможность создавать макросные команды для использования их в игре, или работе, после чего назначить их к определенной кнопке.

Скорости передачи данных в 1000 Гц более чем достаточно для того, чтобы комфортно чувствовать себя в той или иной ситуации.

Другими словами, Marvo Scorpion G981 отлично подойдет не только для геймеров, но и обычных пользователей, которые ищут под свое управление многофункциональную мышку.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Marvo Scorpion G981. Благодаря своей конструкции, устройством очень удобно пользоваться. RGB-подсветка и стильный дизайн позволяют отлично вписаться мышке в интерьер любого места и будет привлекать внимание ваших гостей и знакомых. Наличие трех дополнительных кнопок на левой грани устройства позволяют назначить на них дополнительные команды и тем самым увеличить свои возможности не только в различных играх, но и получить быстрый доступ к мультимедийным функциям. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Marvo Scorpion G981 полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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