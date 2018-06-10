Обзор Marvo Scorpion G982. Бюджетная игровая мышка

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Производители различной периферии частенько сотрудничают с создателями компьютерных игр. Покупая, к примеру, клавиатуру или мышку вы можете получить неплохой бонус к своей любимой игре. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую компьютерную мышку от компании Marvo. Встречайте, перед вами Marvo Scorpion G982, получившая под свое управление стильную подсветку, интересный дизайн и специальный бонус код к популярной игре WAR THUNDER. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Мышка Marvo Scorpion G982

Запасные переключатели (правый/левый клик)

Диск с ПО

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Бонус код к игре WAR THUNDER

Устройство поставляется в фирменной упаковке с открывающейся передней крышкой. Богатая комплектация не может не порадовать, внутри коробки находятся:

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Удивлены мы были после того, как нашли в комплекте с устройством еще две запасные переключатели для правого/левого клика мышки. Такого подарка вообще редко можно встретить в бюджетных решениях. Приятной радостью для любителей игры WAR THUNDER будет специальный бонус код, который спрятался под наклейкой на открывающейся крышке коробки. Активируя данный код вы получите следующее:

Особенности

Цвет: черный

Материал корпуса: пластик

Количество кнопок: 6

Программируемые кнопки

Тип сенсора: оптический

Модель сенсора мыши: Pixart 3325

Режимы работы датчика мыши: 500/1500/2500/3500/5000 dpi

Частота опроса: 1000 Гц.

Хват: для правой руки

Интерфейс подключения: USB

Длина кабеля: 1.75 м.

Вес: 123 г.

Подсветка: есть

Внешний вид и функционал

Устройство выполнено из качественного черного пластика и к сборке у нас никаких нареканий не появилось. Перфорированная область с небольшим вырезом на боковых гранях позволяют использовать мышку лишь правшам.

На верхней части девайса находятся основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесико с резиновой вставкой и кнопка переключения DPI. Всего пять режимов разрешения мышки: 500/1500/2500/3500/5000 DPI. Порадовало то, что чуть ниже от кнопки расположились специальная световые индикаторы, позволяющие быстро определить позицию разрешения DPI.

На тыльной стороне можно увидеть подсвечиваемый логотип компании производителя.

На одной из боковых граней устройства обосновались две настраиваемые кнопки управления: вперед/назад.

На нижней части мышки размещены три тефлоновые ножки, позволяющие улучшить скольжение по поверхности, а между ними находится оптический сенсор Pixart 3325, который показывает отличные результаты в работе. Благодаря возможности изменять значения DPI вы сможете подобрать для себя комфортное значение работы в любой игре.

Кабель в тканевой оплетке и его длины более чем достаточно для полноценной работы.

Форма мышки отлично ложится на руку, ее размеры позволяют использовать устройство даже пользователям с большим хватом.

Особое внимание следует уделить тому, что на нижней части устройства, ближе к краю корпуса, размещена специальная кнопка, при нажатии на которую можно легко снять верхнюю крышку, что позволяет, при необходимости, обеспечить доступ к внутреннему пространству мышки.

Подсветка

В нашем распоряжении отличная RGB-подсветка, которая понравится большинству пользователей. Всего несколько зон подсветки и настроить их по отдельности нельзя. Понравилось то, что подсветки и не много, и не мало, она находится на достаточном уровне, чтобы не отвлекать пользователя. При помощи программного обеспечения вы можете выбрать между тремя вариантами эффекта подсветки и изменить динамику.

Программное обеспечение

Разобраться в ПО сумеют даже самые не опытные пользователи. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы осложнить настройку девайса. Даже отсутствие русского языка не позволит вам запутаться.

Всего две вкладки: обычные настройки и расширенные. В первой вкладке вам дается возможность переназначить функции клавиш и изменить настройки подсветки. Кроме того, вы можете изменить настройки режимов значения DPI, однако они лишь промежуточные: 200, 800, 1000, 1200 DPI. Другими словами, максимальное значение DPI в 5000 вы можете получить лишь на заводских настройках.

Во второй вкладке пользователю дается возможность изменить скорость мышки, прокрутки и двойного нажатия. Здесь же можно увидеть специальный блок для создания макросов, чтобы в дальнейшем назначить их на кнопки управления.

Итоги

Подведем итоги по компьютерной игровой мышке Marvo Scorpion G982. Компания Marvo сумела создать действительно интересное и многофункциональное решение, которое отлично впишется в интерьер вашего рабочего места. За небольшую цену вы получаете под свое управление мышку с RGB-подсветкой, настраиваемыми кнопками управления и отличными показателям. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось. Лично нам кажется, что Marvo Scorpion G982 полностью оправдывает свои вложения. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.