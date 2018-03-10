Обзор Marvo Scorpion M420. Бюджетная игровая мышка для настоящих геймеров

Видео обзор

Бюджетные игровые компьютерные мышки уже не те, что мы могли видеть раньше. Данные устройства перешли на совершенно новый уровень и получили под свое управление множество интересных функций. Сегодня мы бы хотели вашему вниманию очередную новинку от компании Marvo, бюджетную игровую мышку с 7-ю кнопками управления и стильной подсветкой. Встречайте перед вами Marvo Scorpion M420. Давайте чуть ближе познакомимся с данным девайсом.

Комплект поставки

Игровая мышка Marvo Scorpion M420

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной мышке. На момент написания обзора средняя стоимость Marvo Scorpion M420 составляла приблизительно 1200 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Оптический сенсор 704

Частота опроса: 125 Гц

DPI: 1200/1600/2400/3200

Количество кнопок: 7

Количество нажатий: 5 миллионов кликов

Количество цветов в подсветке: 4

Интерфейс подключения: USB 2.0

Вес: 140 г

Длина кабеля: 1.8 м

Размеры: 130 x 81.5 x 50 мм

Дизайн и функционал

Устройство выполнено из качественного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и без всяких зазоров. Данная мышка предназначена для правшей и благодаря своим относительно большим габаритам ее удобно держать в руке. Мышка не соскальзывает и крепко держится на месте.

Верхняя часть девайса получила матовое покрытие и подсвечиваемые области. Здесь же находятся правый/левый клик мышки, колесико и кнопка переключения DPi, рядом с которой обосновались специальные световые индикаторы. Всего четыре режима: 1200/1600/2400/3200 DPi.

Рядом с левым кликом мышки можно увидеть кнопку "двойной клик", она выполнена в красном цвете. Радует то, что при игре она не мешает и риски случайных нажатий по двойному клику сведены до минимума.

При переключении DPi устройство меняет цвет подсветки. Всего четыре цвета: синий, красный, розовый и фиолетовый. Подсветка дышащая и переключается между цветами.

Подсветкой обзавелись и боковые грани девайса.

На правой грани устройства находится не съемная пластиковая вставка под пальцы.

На противоположной стороне расположились две дополнительные кнопки: вперед/назад. Здесь так же есть специальный выступ под большой палец руки.

На нижней части устройства обосновались четыре тефлоновые ножки для лучшего скольжения мышки практически по любой поверхности. Между ними находится оптический сенсор.

Кабель устройства достаточной длины для комфортного пользования и он в тканевой оплетке. Для подключения используется интерфейс USB 2.0. Не хватает лишь частоты опроса мыши, в данной модели она остановилась на отметке 125 Гц.

В связи с отсутствием программного обеспечения не получится изменять функционал кнопок управления и управлять подсветкой. Но вряд ли это можно назвать большим минусом. Все же не стоит забывать о стоимости данного устройства.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Marvo Scorpion M420. Большинство покупателей в первую очередь обратят внимание на дизайн устройства и дадут высокие оценки. Действительно, внешне устройство отлично вписывается в интерьер рабочей зоны любого геймера, а стильная подсветка подчеркивает его статус. Сразу и не скажешь что Marvo Scorpion M420 является бюджетной версией игровой мышки. Среди плюсов следует выделить следующее: качественная сборка и материалы, "Двойной клик", наличие подсветки, удобная конструкция, дизайн и конечно же цена. Что касается минусов, некоторым пользователям не понравится отсутствие ПО и частота опроса мышки. Однако на деле устройство отлично показывает себя в работе в различных играх, особенно в шутерах. В любом случае выбор остается за вами.