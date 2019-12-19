Обзор Microsoft Mavis Arc Mouse. Беспроводная мышка толщиной в смартфон

Проблема большинства мышек в том, что их неудобно носить с собой вместе с ноутбуком. По этой причине приходится покупать либо совсем миниатюрную мышку либо взять что-то более привычных размеров и свыкнуться с тем что она всегда будет торчать из кармана сумки. К нам в руки попала беспроводную мышка с минимальными размерами Microsoft Arc Mouse, которая создана специально для тех, кому постоянно приходится работать в дороге.

Комплектация

Сразу же по размерам коробки можно понять, насколько Microsoft Arc Mouse компактная. Внутри же упаковки находится сама мышка, две батарейки и документация.

Компактность превыше всего

Microsoft Arc Mouse стало четвертым поколением самых компактных беспроводных мышек. Она стала еще более удобной и компактной. Всего в продаже можно встретить четыре варианта расцветки: светло-зеленая, как у нас, черная, розовая и фиолетовая.

Сама мышка выполнена из приятной на ощупь резины, которая не собирает на себе мелких ворсинок.

На корпусе Microsoft Arc Mouse нет кнопки включения, ведь для ее запуска нужно ее согнуть. Это очень необычное решение, которое на деле оказалось весьма удобным.

Под самой мышкой находится отсек для двух батареек AAA типа.

В сложенном состоянии габариты мышки составляют 13,1х5,5х1,3 см, а ее вес равен 82.5 грамм.

Как Arc Mouse себя ведет в реальной жизни

При первом знакомстве с Arc Mouse начинаешь немного теряться от непонимания того, как ею можно полноценно пользоваться без колеса прокрутки. Оказывается, что его заменила сенсорная панель, с помощью которой можно перемещаться по экрана, как по вертикали, так и горизонтали. С помощью этого можно, к примеру управлять видеодорожкой в Final Cut или же в более удобной форме работать с фотографией в Photoshop.

Данная мышка в первую очередь является мобильной, а не игровой, но с помощью нее можно абсолютно спокойной поиграть к примеру в Dota 2, или World Of Tanks, Control или еще что-то.Несмотря на то что конструкция Arc Mouse достаточно легкая, на нее можно спокойно положить руку, не боясь, что мышка разложится и выключится.

Программное обеспечение

Мышка оснащена качественным сенсором Microsoft BlueTrack и его большим плюсом является возможность работы практически на любых поверхностях будь то гладкий стол или грубая ткань джинс.Само подключение мышки проход абсолютно беспроблемным, как для Windows, так и MacOS устройств. Качество соединения надежное за счет свежего Bluetooth 4.0.Для настройки Microsoft Arc Mouse предусмотрена отдельная программа «Центр управления мышью и клавиатурой Microsoft». Через нее можно на свое усмотрение выставить уровень чувствительности (dpi).

Здесь также можно изменить параметры прокрутки и кастомизировать значение каждой клавиши.

Зарядки хватит на полгода

Microsoft Arc Mouse питается от двух батареек AAA типа. По словам производителя, одного заряда должно хватить на полгода использования. За время тестирования нам удалось это проверить, но с учетом энергоэффективности Bluetooth 4.0 это действительно похоже на правду.

Итоги

Microsoft Arc Mouse показала себя, как одним из лучших решений для тех, у кого мобильность стоит на первом плане. У к ее плюсам можно отнести приятный дизайн, практичные материалы корпуса, удобный механизм, хороший сенсор, горизонтальную прокрутку, большой запас анонимности и интуитивно понятную программу. Единственное, что вначале понурится время, чтобы привыкнуть к нестандартному манипулятору прокрутки.