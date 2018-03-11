Обзор Modecom Led Volcano Rift V2. Ковры вышли из моды

Вступление

Выбрать игровую поверхность очень и очень тяжело — у каждого свои предпочтения в чувствительности сенсора, у каждого своя мышка и сенсор этой мышки может по разному реагировать на текстуру ковра или панели, на разный пластик, рисунок и так далее. Плюс, все мы играем в разные игры — кто-то в шутеры стреляет, кто-то играет в Dota 2, а кто-то покупает ковёр для работы с видео или текстом.

Комплект поставки

Дизайн

Сегодня я расскажу о крутой модели Modecom Led Volcano Rift V2, которая мне очень понравилась своим дизайном, сборкой и стоимостью, чтобы вы понимали, за какие девайсы стоит отдавать свои деньги и почему я так считаю.Поставляется игровая поверхность в достаточно яркой и интересной коробке красного цвета.На передней панели у нас нарисован сам продукт, есть логотип компании и название модели.Тыльная сторона порадовала дополнительными характеристиками и особенностями новинки.Внутри устройство надёжно защищено от неопытного курьера, есть небольшая инструкция, гарантийный талон (если покупаете в магазине) и кабель для подключения.Комплектом поставки остался доволен — ничего необычного нет, но внешне коробка выглядит очень стильно и круто, такую штуку не стыдно себе купить или знакомому в подарок.Игровая панель выглядит очень круто, особенно если у вас раньше был какой-то обычный коврик. Большая панель с логотипом компании, подсветкой и чёрным материалом корпуса на столе смотрится очень интересно и дорого. Мне даже кажется, что «дорого» здесь важнее — продукт стоит доступных денег, но когда его кладешь на рабочий стол и начинает пользоваться, то создаётся впечатление, будто это премиум-девайс долларов за 60, как минимум. Плюс, стоит сказать, что продукт обладает совершенно уникальным дизайном — абсолютно все игровые поверхности на рынке выполнены в форме скучного прямоугольника, тогда как здесь имеем более замысловатую форму. Верхние выступы мне вот напоминают логотип Бэтмена, но это уже моё, личное.

Верхняя панель, её ещё можно назвать основной, выполнена из жёсткого микроструктурированного покрытия. То есть, это пластик с неглубокой текстурой, позволяющей мышке скользить с достаточной долей контроля. Вообще все игровые поверхности делят на Control и Speed, но эту модель я бы назвал универсальным решением. Дело в том, что мышка скользит по поверхности довольно легко, при этом все движения чёткие и резкие. Это важно, так как в тех жу шутерах необходимо делать короткие рывки курсора и останавливаться в нужном месте. Благодаря слегка шероховатому материалу, этого удалось достичь.Плюс, нужно отметить один очень важный момент. Многие пользователи боятся покупать игровые панели с пластиковым покрытием, так как они стирают ножки «грызуна». На самом деле — это просто миф, ещё и сильно притянутый за уши. Да, есть на рынке модели достаточно дорогих брендов, которые стирают глайдеры на мышке со скоростью света, их даже «наждаком» для мышек называют. Но, далеко не все игровые поверхности ведут себя столь пагубно. У Rift V2 пластиковое покрытие очень гладкое, текстура лишь еле-еле ощущается, из-за чего ваш верный спутник в виртуальных баталиях стираться не будет. Я сам гоняю панель от Modecom в играх уже вторую неделю, и моя Tesoro Ascalon даже не думает стираться.

По краю панели, сбоку, расположена прозрачная вставка из пластика с подсветкой. Собственно, это главное преимущество продукта — светится ярко, красиво, интересно, есть семь вариантов подсветки и в комплекте с другими гаджетами этого же бренда можно собрать идеальный набор настоящего геймера.

В верхней части корпуса панели имеются две кнопки для управления подсветкой — её можно выключить, если она вам мешает, плюс можно сменить цвет подсветки (всего семь вариантов цвета). Ничего нестандартного, но такой вариант реализации мне понравился.

Нижняя панель покрыта специальным материалом, обеспечивающим «прилипание» к столу. Это необходимая деталь, ведь если вы бросаете на стол пластиковую панель и начинаете ёрзать по ней мышкой, то она соскальзывает — многие производители выпускают подобного рода геймерские продукты и пользоваться ими невозможно. Разработчики из Modecom решили довести свою новинку до идеала, так что ничего скользить по столу не будет и Volcano Rift V2 после установки стоит как влитая.

Характеристики

Характеристики Материал Пластик Повехность Гладкая Ширина 240 мм Высота 350 мм Толщина 5 мм Цвет Чёрный Подсветка Есть, 7 цветов

Возможности

Если не брать в расчёт подсветку и прочие детали, то это просто игровая панель. Она большая, увесистая и не скользит по столу. Это позволит вам обустроить своё рабочее место максимально удобно и играть с комфортом, не переживая о том, что во время важной перестрелки коврик соскользнёт и вы промажете. Да и большие размеры позволяют двигать мышкой максимально активно, не переживая о границах и рамках.

Важная деталь — покрытие панели подходит для контролируемого управления мышкой. То есть, это шикарный вариант для шутеров, где нужно буквально пиксель-в-пиксель пускать патроны в цель. Для МОБА игр, если вы играете на низкой чувствительности, нужно будет менять настройки мышки, так как размашистые движения будут не так эффективны, как точные движения.

Я играл в CS GO на уровне «двух калашей» и привык к игровой панели буквально сразу. Собственно, я и ранее играл на ковре с матовым покрытием, которое не даёт мышке «порхать» по поверхности, так что мне привыкать даже не пришлось и я сразу играл с удобством. Очень легко получается ставить курсор в нужное место — чёткие движения, никаких срывов или «улёта» мышки дальше нужного. Повторюсь, для шутеров это идеальная панель.

Итог

Помимо этого, играть в другие ААА-проекты тоже комфортно. Играл во второй Battlefront, в Ash of Gods и Kingdom Come: Deliverance — ощущения шикарные. Мышка контролируется, нет лишних движений, звук скольжения по поверхности приятный. В MOBA даже поиграл, вспомнил молодость, и после смены чувствительности на одну позицию выше, получил адекватное управление.Стоимость данной игровой поверхности составляет 30 долларов (799 грн в розничной продаже). Стоит понимать, что стоимость продукта в три-четыре раза ниже, чем я бы отдал. Смотришь на Volcano Rift V2 и не понимаешь почему так дешево отдают — подсветка есть на семь цветов, яркая и сочная, пластик прочный, приятный и видно, что дорогой, кабель в оплётке, с защитой от перегибов. У данной панели (называть столь продвинутый гаджет «ковриком» язык не поворачивается) банально нет недостатков, ещё и стоимость низкая.

Прямое сравнение с конкурентами обычно заканчивается войной фанатов одного бренда с другим. Однако, я постараюсь описать важный момент — стоимость. Когда вы покупаете игровую периферию, то хотите получить от неё максимум удовольствия, комфорта и определённые возможности в играх. Однако, если можно купить вариант от Modecom за 24 доллара, а ближайший конкурент по уровню качества и возможностям стоит 70-80 долларов, то умолчать эту деталь как-то неприлично. В действительности, на рынке панелей с подсветкой не так много — Razer выпускает «бабочку», у Thermaltake есть своя модель, плюс ещё парочка конкурентов. Вот только Rift V2 как минимум в два раза дешевле. Стоит ли переплачивать — дело лично каждого.