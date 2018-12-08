Обзор Modecom Volcano GMX5 Beast. Шикарная игровая мышка

Комплект поставки

Поставляется мышка в довольно привлекательной коробке с цветной полиграфией. Весьма приятно, что производитель уделил этому столько внимания — можно спокойно заказывать девайс на подарок, упаковка очень яркая и сразу привлекает внимание. На фронтальной стороне расположена сама мышка и ее название, за дверцей вы обнаружите пластиковый бокс, под ним мышка. Удобно — можно прямо в магазине «примерять» мышку под свою ладонь и решить, стоит ли она покупки.

Внутри коробки находится сама мышка, бумажный буклет с описанием особенностей продукта и дополнительные наклейки на дно корпуса. Когда поверхности на вашем устройстве со временем сотрутся, года через два, вы просто замените их теми, что лежат в коробке. Тоже приятный бонус, особенно если вы играете очень активно на пластиковой игровой поверхности. Диска с драйверами, к счастью, внутри нет — все можно загрузить с официального сайта.

Дизайн корпуса

Выглядит устройство довольно круто, плюс сразу становится понятно, что это флагманская модель компании. Начнем с того, что верхняя часть корпуса покрыта матовым пластиком черного цвета с эффектом софт-тач. Это безумно приятно на ощупь и во время виртуальных сражений ладонь вообще не соскальзывает с устройства. Помимо этого, пластины левой и правой клавиш мыши не разделены и вы можете играть любым типом хвата. Опытному геймеру этот бонус точно понравится.

На верхней части корпуса расположены ЛКМ и ПКМ, плюс немного левее от ЛКМ находится дополнительная кнопка, на которую можно что-то запрограммировать. По центру установлено колесо с подсветкой и резиновыми делениями для удобства прокрутки, ближе к центру находятся три клавиши. Они отвечают за смену профилей DPI, но вы можете в ПО назначить на них что-то другое, в этом нет никаких проблем.

На левой грани корпуса находится большая прорезиненная панель с глубокой текстурой, чтобы вы могли надежнее брать гаджет в руки. Здесь у нас три клавиши, на центральной нанесена текстура, чтобы можно было вслепую определить на какой кнопке находится ваш палец.

На правой грани такая же резиновая панель, но уже без клавиш дополнительных.

Характеристики

На нижней днище мышки находится сканер, он установлен горизонтально, плюс четыре панели для скольжения и отсек для грузиков. Внешний вид устройства мне очень понравился, особенно материалы корпуса и прорезиненные панели под большой палец и мизинец.Теперь давайте поговорим о самом вкусном — начинке этого «грызуна». За основу устройства взят оптический сенсор PixArt PMW3360, который можно с уверенностью назвать лучшим на рынке. Это самый точный сенсор, который позволяет вам настроить чувствительность вплоть до 12000 DPI с ускорением 30 G. Для шутеров просто идеально — вы получаете максимальную точность и мгновенную реакцию благодаря частоте опроса в 1000 Гц.

Помимо этого, производитель использует переключатели Omron. Это тоже достойно похвалы — данные переключатели живут гораздо дольше конкурентов и поваляют вам сражаться с врагами днями и ночами. Заявлен ресурс в 20 миллионов нажатий, это примерно четыре-пять лет активной игры в шутеры. Хотя, как показала практика, Omron-ы живут намного дольше.

Программное обеспечение

Итог

Отдельно стоит упомянуть возможность настройки веса продукта — на днище имеется отсек, который открывается поворотом по оси. Внутри установлены грузики, которые вы можете доставать или добавлять. Кажды такой элемент весит 2,5 грамма, так что настройка получается очень гибкой. Лично мне понравилось играть с максимальным весом, тогда точность более высокая, но это уже дело вкуса. Хорошо, что такая возможность есть.Современная мышка без ПО просто не может обойтись. У данной модели еще и дополнительных клавиш для настройки очень много, так что настоятельно рекомендую загрузить программу с официального сайта и получить максимум возможностей продукта. Например, вы можете настроить подсветку на колесе прокрутки и на логотипе, можете назначить какие-то действия или макросы на дополнительные клавиши, записать эти самые макросы. Абсолютно все необходимые функции здесь есть, нужно лишь настроить все под себя.На современном рынке игровой периферии очень много разнообразных гаджетов. Вы можете купить мышку любой формы и цвета, можете выбрать вариант с красивой подсветкой или системой настройки веса. Однако, у нашего сегодняшнего гостя есть все это сразу. Вы настраиваете вес гаджета, настраиваете клавиши и подсветку в программном обеспечении, после чего отправляетесь воевать с врагами. Качественный корпус, самое передовое железо, прочный кабель. Здесь просто нет ничего, к чему бы можно было придраться. И стоит эта мышка заметно дешевле своих потенциальных конкурентов, что тоже немаловажно.