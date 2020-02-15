Обзор Monster Hunter: World + Iceborn. Лучший симулятор охоты на свете

Что приходит на ум, когда слышишь словосочетание «симулятор охоты»? В основном, какая-то вялотекущая игра, где надо полчаса ждать в засаде какого-нибудь оленя, а когда он все же появится, то быстро прицелиться и завалить его единым выстрелом. Согласитесь, скучновато. Похоже также думали и авторы игры Monster Hunter: World, поэтому свой симулятор они сделали динамичным, зрелищным и захватывающим, а охотиться мы будем не на оленей или куропаток, а на настоящих огромных чудовищ. А еще в игре есть сюжет, диалоги, крафт и много еще чего интересного. Игра вышла на большинстве актуальных платформ, а это мнение составлено на основе версии для ПК.

Знакомство с нашим протагонистом происходит на корабле, плывущим на поиски ответов о причинах миграции древних драконов. Здесь нам в лучших традициях ролевых игр предлагают настроить внешний вид своего героя, а также своего ручного котика (палико), значительно повышающего градус «мимимишности» происходящего. Во время знакомства с другими членами экспедиции, совмещенной с веселой попойкой, корабль терпит крушение, врезаясь в огромного древнего монстра, величиной с гору.

Вместе с девушкой-проводником нашему герою удается добраться до острова, на котором развернут штаб экспедиции - центральная локация игрового мира. Именно сюда мы будем возвращаться после каждой охоты. По нему разбросаны десятки персонажи, призванные продвигать сюжет, а также предоставляющие доступ к тренировкам, торговле, крафту, исследованиям и еде. Кстати, последнее не только важная часть геймплея: правильно перекусив перед боем, можно не только повысить свои характеристики, но и улучшить настроение: пищу готовят котики, а процесс сопровождается уморительными роликами на движке игры.

Monster Hunter знакомит с обилием доступных возможностей и механик постепенно, не обрушивая на голову все и сразу, что наверняка бы отпугнуло многих игроков, а так поддерживается постоянное ощущение прогресса. В игре доступно 14 различных типов оружия: от гипертрофированного меча в два человеческих роста до стрелкового копья, а традиционная прокачка персонажа заменена улучшениями оружия, которое открывает большой простор для творчества. Также можно крафтить броню, ловушки и зелья.

Как не трудно догадаться, во главу угла здесь, конечно, ставится охота на монстров. На каждую миссию отводится по 50 минут. Вначале цель необходимо выследить, для чего обследуем территорию в поисках следов или перьев, а данные передаем в штаб. Там специально обученные люди проводят их изучение, повышая знания о выбранном монстре. В следующий раз, волшебные светлячки покажут, где наш противник еще наследил. Как только завершим полное изучение, светляки укажут на местоположение самого монстра.

К счастью «навигацию», сильно ломающую саму концепцию игры можно отключить, и выискивать противника самостоятельно. Во время поисков не вредным будет собрать различные травки или грибы для приготовления различных зелий. Помимо миссий можно пойти в «экспедицию» без ограничения по времени и конкретной цели, например, для поиска следов или ингредиентов.

Монстров в игре огромное количество, и каждый обладает своими особенностями: у одного каменный панцирь, второй может оглушать, третий ядовитый, а четвертый просто летает. Соответственно, и поведение их всех сильно различается: кто-то предпочитает ближний бой, другой любит держаться на расстоянии, некоторым нравится орудовать хвостом, а встречаются и такие, кому по душе кататься по земле в надежде задавить героя. Каждый из них – всегда вызов для игрока, и если вступить в битву неподготовленным, то можно как не уложиться в отведенное время, так и погибнуть. Появление каждого нового вида чудовищ сопровождается красочным кинематографичным роликом.

е удивительно, что каждый противник требует особого подхода. Какому-то «годзилле» нужно вначале сбить броню, другому – отрубить вездесущий хвост. Слабое место (зона, куда будет проходить критический урон) у разных монстров тоже разное. Придется проводить различные комбинации ударов, уклоняться от атак, а иногда даже гоняться за чудищами по всей карте, ведь многие, почувствовав недомогание, начинают улепетывать от охотника. Один из самых успешных приемов – найти возвышенность, подманить противника и запрыгнуть на него сверху. При удачном стечении обстоятельств монстра можно оседлать, повалить на землю, обездвижить или просто нанести увеличенный в несколько раз урон. Хорошей тактикой станет предварительно ослабить противника, заманив его в ловушку.

Иногда на звуки борьбы прибегают другие монстры: одни могут напасть на подраненного вами противника, другие, наоборот, встать на его сторону. Из монстров можно добыть уникальные ингредиенты, которые позволят значительно улучшить оружие или броню, а также экипировку своего котика. Если какое-то чудище оказалось вам не по зубам, то можно попросить помощи у других игроков. Так будет не только результативнее, но и веселее (правда, в этом случае, монстры тоже апгрейдятся).

Графически игра тоже не подкачала: на монстрах можно разглядеть каждое перышко или чешуйку, буквально веришь в их реальность. Мир вокруг живой и красивый – множество мелких существ, трава, деревья, вода, прекрасные ландшафты. Монстры издают реалистичные звуки, а эпичная музыка отлично подходит для сражений с гигантами. Озвучка выполнена только для сюжетных диалогов и только на английском языке, зато все надписи на великом и могучем.

Контента в игре очень много, и на полное его прохождение можно потратить более 100 часов, а потом начнутся различные внутриигровые эвены, кооперативная игра и прочие развлечения для пост-гейминга. Тем не менее, даже самое хорошее когда-нибудь кончается: все монстры будут убиты, а оружие прокачено на максимум. Но компания Capcom нашла гениальный способ решения проблемы – выпустила DLC Iceborn, вот только добавляет оно не пару «ножиков» или монстров, как это принято в последнее время, а фактически не уступает оригиналу по количеству контента.

Игроку становится доступен новый заснеженный остров. Без теплой одежды и горячительных напитков на таком делать нечего: зима здесь настолько суровая, что при малейшем замерзании герой начинает терять выносливость. Кроме этого, по глубокому снегу намного труднее перемещаться, что снижает темпы исследования и поединков. Зато теперь можно оседлать небольших монстров, а вот их снежные покровы не сильно замедляют. Зимние локации проработаны до мельчайших деталей: игроков ждут огромные леса, гейзеры, замерзшие озера и ледяные пещеры. Новый город Селиана обладает плоской архитектурой, поэтому заметно удобнее, чем штаб из оригинала. К уже известным зданиям добавилась сауна, где можно от души пропариться, поплавать в горячем источнике или поиграть со своим котейкой. В личном убежище появилась возможность менять мебель и предметы декора.

В конце оригинальной компании, заполучив самые мощные образцы брони и оружия, игроки чувствовали себя почти богами. Дополнение спустит их с небес на землю: все это окажется настоящим мусором с появлением нового ранга «мастер». Перед тем, как встревать в крупную заварушку, придется потратить несколько часов на прокачку. Чуть облегчит процесс возможность разбирать старую экипировку на материалы. Максимальный уровень прокачки теперь не восьмой, а двенадцатый. Кроме этого, каждый тип оружия получил новые комбинации и движения.

Важные геймлейные изменения внесла рогатка, закрепленная на левом предплечье персонажей. Теперь она используется как второстепенное оружие, помогая продолжать длинные комбо. Кроме того, закрепленную на ней крюк-кошку можно применять, чтобы заарканить летающую тварь или забраться на спину монстра без использования возвышенностей. Безусловно, главное нововведение – это более трех десятков новых монстров, среди которых найдутся как улучшенные версии старых чудищ, так и абсолютно новые.

После прохождения сюжета, приключения не заканчиваются: откроется доступ на еще одну большую локацию «Путеводные земли», где высокоуровневые охотники смогут добыть необходимые ресурсы и, конечно, испытать свое мастерство в бою с невиданными в сюжетной кампании монстрами.

Monster Hunter: World смогла вывести франшизу на новый уровень: из нишевого, она превратилась в массовый продукт, став самой продаваемой игрой Capcom. Здесь вам потребуется изучать повадки противников, производить разведку местности, подбирать амуницию и прокачивать оружие. Вот только вместо скучного охотничьего симулятора, перед нами оказалась увлекательная и красивая ролевая игра с увлекательным экшеном, «друзья» Годзиллы в роли врагов и, конечно, котики. Iceborn сделал и без того великолепный ролевой экшен еще более масштабным, практически вдвое увеличив контент игры во всех аспектах: ледяные пейзажи, новые противники, расширенная кастомизация оружия и брони и свежие геймплейные наработки заставят надолго забыть о сне.

Автор: Артем Костенко