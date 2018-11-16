Обзор Monster League. Лучше не придумать

2018-11-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Monster League; [104]
Скажу честно — Monster League принесла мне столько удовольствия, сколько не приносила любая другая игра в этом году. Это настолько веселый продукт, насколько вообще можно себе представить. Сама механика уже используется в других играх, есть даже более известные проекты с аналогичным типом управления, но они все настроены на соперничество и состязания. Здесь же вы будете расслабляться и играть вместе с друзьями, ощущая прилив радости и позитива. Разве можно от игровых новинок требовать чего-то большего? Я длительное время играл в Monster League, тренировал свои навыки, чтобы в итоге рассказать вам, почему я считаю эту новинку такой увлекательной. Собственно, давайте сегодня не будем говорить о каких-то банальных вещах вроде графики, вместо этого я расскажу вам о том, что здесь крутого, как играть и почему все кооперативные игры на фоне этого продукта сразу меркнут.

Режимы игры

Во вкладке с режимами вы обнаружите целый набор разнообразных возможностей. Здесь есть вариант с обычной гонкой, когда вы и ваши противники катаетесь по одной из двух трасс, стреляете друг по другу разным оружием и пытаетесь добраться до финиша первым. Режим отличный и в нем бывает крайне весело, но гонки далеко не всех увлекают, стоит согласиться. Далее у нас идут две довольно похожие игры — футбол и хоккей. Все персонажи делятся на две команды и нужно забить мяч или шайбу в ворота.

Первый взгляд на Monster League

При этом все стандартные правила работают, есть целая россыпь вооружения и играется это максимально весело. Лично я большую часть времени катался в хоккее и даже придумал тактику, которая позволила мне побеждать. Главное идти немного впереди шайбы и в нужный момент толкнуть ее в ворота. Здесь же нет вратаря, некому спасать врага от забитой шайбы. Хотя, признаюсь, работает это далеко не всегда.

Помимо этого, здесь есть дополнительные режимы, позволяющие отдохнуть от забивания мячей в ворота. Мне очень понравился режим арены, где вам нужно атаковать противников, ездить у уклоняться от их атак. Реализовать это довольно трудно и постоянно кто-то будет погибать. Побеждает тот, кто отправил на тот свет максимальное количество противников. Режим отлично подходит для командной работы, либо же просто для развлечения и релакса — ездить и стрелять по все стороны крайне приятно, особенно если вы умеете попадать по врагу. Получается не сразу, но если потренироваться, то все будет просто отлично.

Мультиплеер

Отмечу, что в игре есть возможность играть по сети. Собственно, в этом всем не было бы смысла, если бы вам нужно было играть исключительно с ботами. Правда, на текущий момент проект еще не обрел большую популярность и подключиться к кому-то мне так и не удалось. С друзьями же вы можете создавать сервер, добавлять туда ботов и спокойно сражаться за победу. В будущем, когда популярность проекта вырастет и пользователей будет горазд больше, можно будет без труда подключаться к другим игроками и воевать против них. Да и в одиночном режиме есть чем себя занять — боты ошибок не прощают.

Итог

Мне очень понравилось играть в Monster League, а больше ничего и не нужно. Графика здесь приятная, чем-то напоминает персонажей из мультика про Дракулу. Есть большие интересные локации с отличным освещением и эффектами, есть тьма режимов, позволяющих сражаться или состязаться с друзьями и случайными людьми из интернета. Вечером пришёл, сел за клавиатуру с мышкой и можно отправляться в путь. Выбираете любимого персонажа, давите на газ и стреляете снежками по оппонентам. Что может быть лучше? Да и стоимость игры очень порадовала.


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