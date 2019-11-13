Обзор Moons of Madness. Ужас в космосе

Головоломки

Иногда случаются ситуации, когда ничего удивительного от игры не ждешь, а она выходит и буквально поражает всех геймеров вокруг. Именно о такой игре мы сегодня и поговорим — разработчики сделали крутой продукт про космос, который вызовет у вас массу противоречивых эмоций. До конца дойдет только самый отважный, а значит самое время проверить себя на прочность.

Сюжетная линия

Помимо сюжета, который здесь очень хорош и требует отдельного обсуждения, разработчики порадовали очень крутыми головоломками. Они не слишком сложные, так что ломать голову над прохождением очередной миссии вам не придется, но и не слишком легкие, чтобы вы не пробежали игру за пару часов. Помимо этого, разработчики постоянно радуют нас чем-то новым и необычным — квесты не повторяют друг друга, превращая игру в скуку смертную. В одном задании вам нужно правильно поворачивать фигуры на дисплее, чтобы соединить цепь, во втором придется кубики складывать, чтобы рисунок совпал, а третьим настраивать солнечные батареи. Это все разнообразит геймплей, ведь игрок постоянно думает и делает что-то новое, интересное. Такой подход многим геймерам понравится и если вы любите головоломки среднего уровня сложности, то стоит обязательно попробовать. Хотя, некоторые задачи бывают сложнее остальных.

Виртуальный мир

В последнее время ужастиков по мотивам Говарда Лавкрафта стало довольно много и с каждым разом качество сюжета становится все лучше и лучше. В этот раз нам вовсе показали нечто совершенно уникальное — нас отправили в космос. Сюжет довольно интересно построен и его концовка выглядит максимально грандиозной, но о ней мы говорить, конечно же, не станем. Нас направляют на Марс для поиска источника сигнала внеземной цивилизации, но в ходе исследований оказывается, что внеземная цивилизация не очень уж добра. Дальне начинаются настоящие ужасы и лишь под самый конец игрок получит ответы на все свои вопросы. Мне такой сюжет нравится, ведь хорроров в космосе в последнее время практически не показывал, а здесь прямо крутой сюжет без проблем и дыр в повествовании. Отличный вариант провести свободное время и насладиться происходящим на экране.

Итог

Мы привыкли к тому, что в участниках делается упор на атмосферу страха и ужаса, вот только в космосе это ощущается совсем иначе. В космосе у вас нет ощущения замкнутого пространства, особенно вне вашего жилого комплекса, но на подсознание давит тот факт, что вы на Марсе один, вокруг нет никого и никто вам не поможет в случае чего. Игрок постоянно находится под давлением этого факта и благодаря этому атмосфера при достаточно ярких красках и больших локациях кажется еще более тяжелой, чем в играх с коридорными уровнями. Особенно мне понравился контраст между геймплеем в жилом комплексе и тем, что вы делаете за его пределами — это как два разных мира, хотя что в первом, что во втором, вас могут настигнуть разные ужасы буквально в момент. Лично я получил наслаждение от этого виртуального мира и просто уверен, что вы тоже его получите.

Скажу честно — я удивлен, что игра настолько хороша. Изначально я думал, что это классическая игра от независимых разработчиков, которая порадует графикой и работой со светом, но разочарует во всем остальном. Однако очень быстро оказалось, что игра действительно крутая и увлекательная, у нее довольно качественно проработаны квесты, просто лучший сюжет и крутой виртуальный мир. Если вы любите космос, ужастики и острые ощущения, то настоятельно рекомендую попробовать данный проект — он вам точно понравится.