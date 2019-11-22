Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетом

2019-11-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mr Bullet; [86]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который готов вас развлекать буквально каждый день и при этом не потребует вообще никаких вложений. Да, изредка разработчики показывают нам рекламу, но разве это большая плата за бесконечный аттракцион возможностей? Вот давайте посмотрим на то, как игра выглядит, чтобы решить, стоит ли она вашего времени и сил.

Игровой процесс

Геймплей проекта построен на довольно интересной механике стрельбы с рикошетами. Вам нужно просто навести пальцем прицел своего пистолета на какой-то объект и отпустить палец, после чего будет произведен выстрел. Дальше ситуация довольно ясная — либо перед путей нет преград и она попадает точно в цель, то есть в вашего врага, либо на пути есть преграды и тогда пуля на эту преграду как-то реагирует. Это может быть рикошет в какую-то сторону, может быть ящик, в который попадает пуля, разлетится на мелкие куски, а может взорвется ящик с динамитом. И это лишь часть возможных сюжетов, ведь на уровнях есть и другие объекты, с которыми можно взаимодействовать и уничтожать ими своих противников. Игроку лишь нужно научиться со всем этим взаимодействовать, чтобы враги получали свой урон, а вы проходили дальше по уровнях в поисках очередного противника. В этом плане геймплей мне понравился.

Уровни

Разработчики порадовали огромным количеством уровней, которые еще и между собой разбиты на категории с разными дизайном локаций. В одном наборе вы сражаетесь в черте города с оппонентами в черных костюмах, в другой — деретесь уже против ниндзя. И чем дальше вый зайдете, тем больше интересных персонажей увидите, ведь авторы проекта действительно позаботились над разнообразием. Более того, путешествуя по уровням вы увидите много интересных геймплейных механик. Если сначала мы просто стреляем для рикошета, то потом нужно будет толкать платформы или целые блоки на веревке, чтобы сбить противника этим блоком и убить его. То есть, скучать в игре вы точно не будете, особенно если любите разнообразие и готовы думать над головоломками, которых здесь достаточно много на самом деле. Виртуальный мир порадовал и это серьезное преимущество.

Донат

Естественно, игра предоставляется бесплатно, а значит самое время поговорить о встроенных покупках, которые, вероятно, здесь реализованы в огромном количестве. Вот только разработчики решили не вносись дисбаланс в игровые механики и сделали донат исключительно косметическим — за реальные деньги вы можете купить костюмы, либо билеты для игрового автомата, чтобы вытащить какой-то случайный приз, среди которых есть и новые костюмы. Это достаточно интересное занятие, которое иногда дарит больше радости, чем сама игра. Естественно, вы можете купить игровую валюту, чтобы сражаться с другими игроками в интернете и зарабатывать еще больше валюты, но лично я не вижу в этом особого толка, ведь игра не соревновательная и проходит головоломки куда интереснее, чем сражаться с людьми из интернета. Донат не мешает играть и это громадное преимущество на самом деле.

Итог

Иногда казуальные игры с очень простой физикой и механиками способны приносить гораздо больше положительных эмоций, чем крупные проекты с громадными бюджетами. Все дело в том, что на смартфонах нам не хочется играть во что-то очень сложное, нам достаточно получить казуальный продукт и насладиться тем, как он работает, как выглядит и так далее. То есть, если вы хотите в метро поиграть с удовольствием пять минут и выйти на своей остановке, то лучше запускать именно казуальную игру — она в этом плане очень хороша.

Комментарии и отзывы Mr Bullet
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