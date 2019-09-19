Обзор My Big Sister. Странная игра...

Виртуальный мир

Довольно часто разработчики из независимых студий удивляют нас качеством контента своих игр. Однако, это случается не всегда и в релиз частенько отправляются и те игры, в которых из интересного только название и пара картинок. Вот о таком проекте мы сегодня и поговорим — вроде ничего интересного, но есть моменты, которые цепляют геймера до глубины души.

Сюжетная линия

Очень понравилась реализация виртуального мира — он здесь очень разнообразный, достаточно интересно выглядит и может удивить пользователя количеством мелких деталей. Это большая редкость для подобных проектов, ведь далеко не у каждого разработчика есть желание прорисовывать такие вот мелочи. Например, достаточно посмотреть на текстуры на земле в разных локациях — они выглядят довольно проработанными, есть трещины мелкие и так далее. Нет ощущения, что разработчик просто взял и скопировал полигоны, накладывая их везде и всюду. За реализацию довольно большого виртуального мира с таким количеством проработанных деталей игра точно заслуживает высокую оценку — наслаждаться есть цем, а это ведь самое важное в современных играх. Удивительно, кстати, что студия с небольшим бюджетом смогла нарисовать столь качественную картинку и порадовала геймеров.

Геймплей

Стоит сказать, что главной фишкой игры является именно сюжет, так как все остальные геймплейные моменты назвать чем-то невероятно увлекательным тяжело. В эту игру стоит заходить только в том случае, если вы хотите погрузиться в эмоциональную атмосферу, хотите читать диалоги, додумываться до определенных вещей и все в таком духе. То есть, игра предоставляет увлекательный сюжет и он очень даже неплохо реализован, но назвать его прямо сложным у меня язык не поворачивается — история максимально прямолинейная, без удивительных моментов или неожиданных поворотов судьбы. Да, есть здесь определенные фишки, которые позволяют игроку наслаждаться происходящим на экране, есть интересные второстепенные персонажи, но это все равно вообще не та игра, которая удивляет повествованием. Хотите получить ровную историю с увлекательной концовкой? Тогда My Big Sister подойдет.

Итог

Некоторые игровые механики мне лично очень понравились и их точно можно использовать в других проектах, но в целом картинка геймплея очень даже скучная. Например, мне очень понравилась реализация игры с тенью и темными участками локаций — там вы двигаетесь практически вслепую, ориентируясь лишь на редкие источники света. Это выглядит очень необычно и заставляет даже немного понервничать. С другой стороны, во всем остальном геймплей максимально простой и состоит из ходьбы по локациям и общения с другими персонажами. Никакого экшена, никаких сложных головоломок, ничего необычного в геймплее нет. Конечно, было бы странно увидеть в игре что-то невероятное, ведь это релиз от независимой студии, но все же от инди-проектов всегда ждешь уникальных решений. Здесь их нет и игра не тянет на звание прорыва года даже с большой натяжкой.

Игрушка довольно необычная и интересная в определенных моментах, но своей цены в Steam явно не стоит. Лучше подождать, пока ее будут отдавать на очередной распродаже за доллар или полтора, а потом уже брать и проходить. Сюжет привлекательный в какой-то мере, есть все необходимое, чтобы насладиться общением с виртуальными персонажами и даже неплохой мир имеется. Шикарный вариант сесть вечеров, пройти игру и забыть о ней навсегда. Именно такие ощущения у меня сложились после нескольких часов прохождения продукта.