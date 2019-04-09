Обзор NITE Team 4. Стань хакером

Обучение

Сегодня к нам на обзор попала игра NITE Team 4, которую можно смело назвать симулятором хакера. Здесь достаточно интересное оформление, классная система обучения и просто тьма разнообразных заданий, позволяющих вам попробовать себя в роли эдакого борца за справедливость в вымышленном интернете. Играется очень весело, масса интересных и необычных заданий, плюс можно действительно почувствовать себя хакером, что кому-то явно будет интересно. А теперь давайте посмотрим, стоит ли игра вашего внимания.

Геймплей

Игровой процесс довольно интересный и многогранный, но из-за этого порог входа достаточно высокий — если вы просто зайдете в игру и возьмете задание, то просто не поймете, что же нужно делать для его выполнения. Так что настоятельно рекомендую пройти обучение в академии, чтобы понять базовые понятия и выучить, как работает игра, как нужно действовать и как именно здесь происходят все процессы. Например, здесь вас обучат самым стандартным механикам вроде сканирования IP адреса или поиска какого-то объекта по координатам. После этого можно будет смело двигаться дальше, но перед прохождением игры я настоятельно рекомендую потратить время на пошаговое прохождение обучения. Читайте все советы, изучайте особенности проекта и тогда вы будете дальше играть с удовольствием, понимая все происходящее. Если же этого не делать, то вы просто будете тыкаться в меню и ничего не понимать.

Управление

После завершения обучения можно смело браться за прохождение заданий NITE Team 4 и получать от этого массу положительных эмоций. Например, вы можете брать случайные задания и выполнять их. Это очень увлекательный процесс, ведь обычно задания весьма сложные и требуют от вас сразу нескольких инструментов воздействия. Иногда нужно найти секретные данные, иногда — взломать систему. Задач очень много, они все разные и позволяют вам тренировать разнообразные техники работы в вымышленном интернете. Но, что самое главное, разнообразие механик не позволяет вам скучать — только вы занимались поиском уязвимостей в DNS системе, как уже нужно использовать квадрокоптер и снимать какие-то объекты с воздуха. Это очень интересно и не надоедает даже спустя длительное время прохождения. Так что если вы любите много читать, печатать и думать головой, то рекомендую.

Итог

Собственно, разработчики хотели дать вам возможность попробовать себя в роли настоящего хакера, который активно работает над поиском уязвимостей и добывает ценные данные. Так что работа мышкой здесь сведена к минимуму — вы можете открывать меню и выбирать какие-то пункты, но в программах для взлома все нужно будет набирать самостоятельно, вручную. То есть, если вам нужно просканировать сайт niteteam4.com, то вы открываете специальную консоль и пишете там osintscan niteteam4.com, после чего нажимаете Enter и начинается процесс сканирования. Это понравится далеко не всем, но если вы фанат именно вот таких игр, то обязательно попробуйте — очень увлекает.

Обычно я не явлюсь большим поклонником подобных проектов, так как ощущать себя в роли хакера не очень уж и хочется. Тем не менее, данная игра смогла привлечь мое внимание и, к счастью, принести массу удовольствия. Во время прохождения сюжетной линии, если ее можно таковой назвать, вы получаете массу положительных эмоций и наслаждаетесь происходящим — взламываете сайты вымышленные, добываете секретные данные и получаете за это очки опыта. В целом, если включить на фоне приятную музыку и сесть часов на пять, вы изучите все команды и пройдете большую часть заданий.