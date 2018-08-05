Обзор OKLICK 695P - Беспроводной презентер за доступную цену

2018-08-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - OKLICK 695P; [196]
Вы деловой человек и часто проводите презентации для бизнесменов? Кажется пора облегчить некоторые задачи и улучшить свои показатели работы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника, позволяющий превратить работу со слайдами в удовольствие. Встречайте, перед вами беспроводной презентер от компании OKLICK, модель 695P. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 1000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной фирменной упаковке от компании OKLICK на которой можно найти всю необходимую информацию. Внутри коробки находятся:
  • Беспроводной презентер
  • USB-ресивер
  • Две батарейки типа ААА
  • Краткое руководство пользователя

Особенности

  • Тип соединения: радио
  • Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
  • Частота волны лазера: 650 нм
  • Интерфейс соединения: USB
  • Радиус действия: 30 м
  • Форма презентера: пульт
  • Функция лазерной указки
  • Цвет лазерного луча: красный
  • Отсек для хранения ресивера
  • Совместимость: ОС Windows, MAC

Внешний вид и функционал

По своим габаритам устройство напоминает обычный маркет. Корпус выполнен в черном и серой расцветке из качественного пластика.

На тыльной стороне девайса матовое покрытие, которое заметно оставляет следы от пальцев.

Здесь же расположился отсек под две батарейки типа ААА. Не понравилось лишь то, что крышка, скрывающая батарейки фиксируется не достаточно хорошо и легко снимается.

На одной из боковых граней находятся две кнопки управления: вкл/выкл и переключение между системами ОС Windows и MAC.

На лицевой части устройства обосновались функциональные кнопки: полноэкранный режим, листание вверх, листание вниз и вкл/выкл лазерной указки. Здесь же находится световой индикатор, который загорается красным цветом.

В работе устройства сумеют разобраться даже те, кто впервые держит в руке подобное решение. Порадовало то, что вы можете самостоятельно переводить вашу презентацию на полноэкранный режим и обратно при помощи соответствующей кнопки. А для удобства пользователь может воспользоваться лазерной указкой. Следует отметить, что беспроводной презентер позволяет стать мобильным и не быть зависимым от ноутбука.

Понравилось то, что OKLICK 695P может работать на расстоянии до 30 метров, что позволяет показывать презентации даже в больших залах и при этом свободно общаться со всей публикой. На практике данная цифра достигает приблизительно около 20 метров, после чего начинаются небольшие разрывы в связи. В любом случае, как нам кажется, устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по беспроводному презентеру OKLICK 695P. Если ваша работа связана с продвижением различной продукции, рекламы, где частенько необходимо работать с презентациями, то OKLICK 695P является идеальным решением. При помощи небольшого девайса вы сможете существенно облегчить большинство задач и взять все под свой контроль. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, компактные размеры, интуитивно прост в обращении, наличие лазерной указки и конечно же привлекательная цена. Из минусов в глаза нам бросилась лишь задняя крышка, скрывающая батарейки, которая недостаточно хорошо фиксируется. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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