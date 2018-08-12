Обзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкой

2018-08-12, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - OKLICK 945G REVENGE; [66]
Бюджетные игровые мышки всегда привлекали внимание начинающих геймеров, которые не могут позволить себе потратиться на флагманское решение. Однако из-за огромного выбора всегда появляется один и тот же вопрос - а какую купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую игровую мышку от компании OKLICK. Встречайте, перед вами модель 945G REVENGE. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стильной упаковке с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой мышке. Внутри коробки находятся:
  • Игровая мышка OKLICK 945G REVENGE
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Интерфейс подключения: USB
  • Кабель в прочной тканевой оплетке
  • Цвет: черный
  • Дизайн: для правой руки
  • Количество клавиш: 8
  • Разрешение оптического сенсора: 1200/1600/2400/3200 dpi
  • Дышащая 7-ми цветная подсветка
  • Размеры (ШxВxД): 74x41x129 мм
  • Вес: 130 г

Внешний вид и функционал

Мышка выполнена из качественного черного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. На матовом покрытии не сильно остаются следы от пальцев, что большой плюс. Форма мышки позволяет использовать устройство только правшам.

На верхней части девайса находятся основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесико прокрутки и две кнопки переключения DPi.

На тыльной стороне устройства обосновался подсвечиваемый логотип компании.

Подсветку получили и боковые грани, где можно увидеть небольшие выступы, позволяющие увеличить сцепление при захвате мышки.

На одной из боковых гарней расположились три дополнительные кнопки управления, что позволяет назначать на них дополнительные функции в той или иной игре. Однако из-за отсутствия ПО менять функционал данных клавиш не получится.

Нижняя грань получила под свое управление подсвечиваемую полоску, которая придает устройству интересный вид.

На нижней части девайса можно увидеть три широкие тефлоновые ножки, а между ними обосновался оптический сенсор с максимальным разрешением 3200 DPi. Всего четыре режима DPi: 1200/1600/2400/3200. Лично нам показалось, что не хватает минимального значения DPi, что может не понравится некоторым геймерам, которым нужно плавное перемещение прицела в различных шутерах.

OKLICK 945G REVENGE получил под свое управление семицветную дышащую подсветку, работу которой, к сожалению, изменить нельзя. В темноте устройство смотрится очень эффектно.

Порадовало то, что кабель в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы и длины более чем достаточно для того, чтобы протянуть устройство в любое удобное для вас место.

Оптический сенсор показывает отличные результаты в различных играх. За все время пользования мы не столкнулись с пропаданием связи или зависанием самой мышки. Другими словами, OKLICK 945G REVENGE, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость.

Если говорить в целом, сразу и не скажешь, что OKLICK 945G REVENGE входит в полку бюджетных устройств. Интересный дизайн сумеет привлечь к себе внимание покупателей.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке OKLICK 945G REVENGE. Перед нами стильное, многофункциональное решение, которое придется по душе даже самым капризным геймерам, которые ищут для себя недорогую мышку. Сразу 8 кнопок управления позволяет получить преимущество в той или иной игре, а стильная подсветка позволит вписаться устройству в любое игровое место. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, дополнительные кнопки управления, стильная подсветка, интересный дизайн и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, в любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Выбираем стильную люстру...
Выбираем стильную люструБольшие красивые люстры всегда выступали ярким примером настоящей роскоши — такое украшение может позволи...
Выбираем крутой тур в Египет...
Выбираем крутой тур в ЕгипетВыбор путевки в египет — довольно простая задача, ес...
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентиля...
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентиляВентиляторы Dyson, пожалуй, самые технологичные и футуристичные. Чего стоит только полное отсутствие вращ...
Заказываем диплом на стену...
Заказываем диплом на стенуВ современных организациях, зачастую в частных компаниях, руководство поощряет продуктивных сотрудников н...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Energizer Power Max P490 мощный смартфон...
Energizer Power Max P490 мощный смартфонГабариты девайса: 12 × 65,8 × 139 мм при массе 139 граммов.Бюджетному аппарату достались две сдвоенные ка...
Новый смартфон Oppo F9...
Новый смартфон Oppo F9Компания Oppo выпустила в этом году смартфон бюджетного варианта. В основе электронной начинки лежит 8-яд...
Гаджеты Meizu 16 и 16 Plus и их характер...
Гаджеты Meizu 16 и 16 Plus и их характерКорпус гаджетов имеет тыльную панель из стекла, стилизованную под керамику. В наличии беспроводные адапте...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Обзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышкаОбзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышка
Обзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонкаОбзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонка
Обзор Digma Plane 7556 3G. Планшет с емкой батарейкой и S-IPS экраномОбзор Digma Plane 7556 3G. Планшет с емкой батарейкой и S-IPS экраном
Обзор Case Logic Laptop and iPad Briefcase 17.3. Практичная сумка для ноутбука 17,3Обзор Case Logic Laptop and iPad Briefcase 17.3. Практичная сумка для ноутбука 17,3"
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi R...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi RНа днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон...
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Не...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. НеДлительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная мо...
Развитие World of Warships...
Развитие World of WarshipsКогда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки д...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. Отл...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. ОтлВ последнее время пользователи стали больше любить компактные камеры. Вероятно, таскать в путешествия или...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor