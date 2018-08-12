Обзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкой

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Игровая мышка OKLICK 945G REVENGE

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Бюджетные игровые мышки всегда привлекали внимание начинающих геймеров, которые не могут позволить себе потратиться на флагманское решение. Однако из-за огромного выбора всегда появляется один и тот же вопрос - а какую купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую игровую мышку от компании OKLICK. Встречайте, перед вами модель 945G REVENGE. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в стильной упаковке с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой мышке. Внутри коробки находятся:

Особенности

Интерфейс подключения: USB

Кабель в прочной тканевой оплетке

Цвет: черный

Дизайн: для правой руки

Количество клавиш: 8

Разрешение оптического сенсора: 1200/1600/2400/3200 dpi

Дышащая 7-ми цветная подсветка

Размеры (ШxВxД): 74x41x129 мм

Вес: 130 г

Внешний вид и функционал

Мышка выполнена из качественного черного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. На матовом покрытии не сильно остаются следы от пальцев, что большой плюс. Форма мышки позволяет использовать устройство только правшам.

На верхней части девайса находятся основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесико прокрутки и две кнопки переключения DPi.

На тыльной стороне устройства обосновался подсвечиваемый логотип компании.

Подсветку получили и боковые грани, где можно увидеть небольшие выступы, позволяющие увеличить сцепление при захвате мышки.

На одной из боковых гарней расположились три дополнительные кнопки управления, что позволяет назначать на них дополнительные функции в той или иной игре. Однако из-за отсутствия ПО менять функционал данных клавиш не получится.

Нижняя грань получила под свое управление подсвечиваемую полоску, которая придает устройству интересный вид.

На нижней части девайса можно увидеть три широкие тефлоновые ножки, а между ними обосновался оптический сенсор с максимальным разрешением 3200 DPi. Всего четыре режима DPi: 1200/1600/2400/3200. Лично нам показалось, что не хватает минимального значения DPi, что может не понравится некоторым геймерам, которым нужно плавное перемещение прицела в различных шутерах.

OKLICK 945G REVENGE получил под свое управление семицветную дышащую подсветку, работу которой, к сожалению, изменить нельзя. В темноте устройство смотрится очень эффектно.

Порадовало то, что кабель в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы и длины более чем достаточно для того, чтобы протянуть устройство в любое удобное для вас место.

Оптический сенсор показывает отличные результаты в различных играх. За все время пользования мы не столкнулись с пропаданием связи или зависанием самой мышки. Другими словами, OKLICK 945G REVENGE, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость.

Если говорить в целом, сразу и не скажешь, что OKLICK 945G REVENGE входит в полку бюджетных устройств. Интересный дизайн сумеет привлечь к себе внимание покупателей.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке OKLICK 945G REVENGE. Перед нами стильное, многофункциональное решение, которое придется по душе даже самым капризным геймерам, которые ищут для себя недорогую мышку. Сразу 8 кнопок управления позволяет получить преимущество в той или иной игре, а стильная подсветка позволит вписаться устройству в любое игровое место. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, дополнительные кнопки управления, стильная подсветка, интересный дизайн и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, в любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.