Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфоне

В последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение очень грустно выглядит. Если вы сидите дома перед большим телевизором, то намного интереснее посмотреть какой-то сериал или выбрать фильм из медиатеки, чем смотреть то, что транслируют на по кабельному или цифровому ТВ. Однако, есть определенные сервисы, которые делают просмотр контента более увлекательным даже в том случае, если вы находитесь далеко от дома со смартфоном в руках. Совсем не обязательно таскать с собой телевизор, чтобы посмотреть любимую телепередачу или матч по футболу, например. Современные технологии дают вам возможность запускать все это со своего смартфона даже с мобильного интернета — достаточно скачать программу вроде OLL.TV и уже можно забыть про стандартны варианты вещания. Сегодня я постараюсь объяснить, почему это интересно и выгодно.

Телеканалы

Футбол

Сейчас большинство пользователей отказались от кабельного или цифрового ТВ, так как там постоянно происходят проблемы с каналами. У провайдера могут закончится права на тот или иной телеканал, из-за чего вы потеряете возможность его смотреть. Например, вы фанат рыбалки и платите за кабельное только ради тематического канала про рыбалку, а тут его взяли и убрали из вещания. Зачем платить свои деньги дальше? С сервисами вещания вроде OLL.TV (аналогов на самом деле очень много) таких проблем нет, так как сервис заключает договор на очень длительный срок. И если вы полюбили какую-то программу и хотите всегда ее смотреть, то приложение на смартфоне даст вам такую возможность в полной мере. Можно ехать в метро и смотреть передачу про охоту или рыбалку с абсолютным комфортом. Это большой плюс, который перекрывает все недостатки приложения и сервиса в целом.

Недостатки

Лично меня программа заинтересовала своими футбольными трансляциями. Это очень удобно, когда не нужно искать сторонние сервисы и смотреть матчи там, ведь это бывает крайне тяжело, особенно со смартфона. Конечно, у данного приложения не все идеально в плане трансляций, так как не всегда удается получить права на те или иные чемпионаты — они стоят безумных денег и просто так вы не сможете их посмотреть. Но, если вы любите основные чемпионаты по футболу, то здесь их транслируют в отличном качестве с отечественными комментаторами. То есть, можно смело смотреть и получать удовольствие от любимого спорта в любой точке мира.

Итог

Конечно, назвать это приложение идеальным у меня язык не поворачивается. Это достаточно крутой продукт, но его монетизируют не совсем честно. Дело в том, что после регистрации вам предлагают 7 дней бесплатного пользования, после чего, естественно, предлагают заплатить или отказаться от данного функционала. Вот только до регистрации и окончания бесплатного периода узнать о стоимости сервиса нельзя — вы должны сначала попробовать, влюбиться в программу, а только потом вам скажут заплатить. Это не очень приятно, особенно на фоне конкурентов.

Нужно понимать, что на сегодняшний день конкурентом в данном «жанре» приложений очень много и буквально каждый предлагает вам приличное качество картинки. Пользователь сам волен выбирать то, что ему нравится больше всего, и получать качество, удобство и легкость. Если вам понравится эта программа и вы будете получать от нее удовольствие, то мы будем только рады. Если нет — на рынке есть еще с десяток аналогов, которые тоже дают массу контента, тоже отлично работают на смартфоне и предлагают разные наборы функций за определенные деньги.