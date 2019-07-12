Обзор ORICO BTS01-BK. Портативный беспроводной Bluetooth аудио-ресивер

2019-07-12, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO BTS01-BK; [320]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный беспроводной Bluetooth аудио-ресивер от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными девайсами на все случаи жизни. Встречайте, перед вами модель BTS01-BK. Данное решение позволяет всего лишь одним нажатием получить высококачественное воспроизведение музыки. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора стоимость беспроводного аудио-ресивера составляла приблизительно 1800 рублей. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводной аудио-ресивер ORICO BTS01-BK
  • Кабель AUX
  • Кабель USB-microUSB
  • Документация

Особенности

  • Bluetooth ресивер
  • Версия Bluetooth: 4.0
  • Интерфейс: RCA выход L&R, 3.5 мм аудио выход (AUX), Micro USB для зарядки батареи
  • Дальность связи: до 10 метров
  • Габариты: 60х60х28 мм
  • Совместимые устройства: Аудио устройства с джеками 3.5 мм, RCA разъёмами, устройства с беспроводным подключением bluetooth (Bluetooth устройства, Smart TV, смартфоны, планшеты, ПК и т.п.)

Внешний вид и функционал

Перед нами компактное устройство, которое сумеет вписаться в интерьер любого места. Кроме того, благодаря наличию встроенного аккумулятора мощностью в 150 мАч, данный ресивер сможет проработать до 7 часов. Вы можете переносить ORICO BTS01-BK в своем рюкзаке в любое удобное для вас место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика.

Сверху расположена единственная функциональная кнопка управления и светодиодный индикатор состояния работы. После включения девайса индикатор начнет моргать синим цветом, что означает о готовности к сопряжению с вашим смартфоном при помощи Bluetooth. Кроме того, данная кнопка управления позволяет останавливать и воспроизводить музыкальный трек. Для этого достаточно коротко нажать один раз по ней. Если же коротко, два раза подряд нажать на туже кнопку, то трек переключится на следующий.

На одной из боковых граней размещены разъем AUX и 2RCA для подключения колонок. В чем фишка? Все очень просто. Если в ваших любимых аудиоколонках нет функции дистанционного управления, не беда. ORICO BTS01-BK легко добавит данную функцию. Достаточно подключить колонки к беспроводному аудио-ресиверу и управлять всеми функциями при помощи своего смартфона. Другими словами, музыка с вашего смартфона будет воспроизводиться через любые аудиоколонки. Для этого достаточно просто подключить к ним ORICO BTS01-BK.

Кроме того, благодаря беспроводному подключению Bluetooth, заместо своего смартфона вы можете использовать SmartTV, который поддерживает данное подключение и наслаждаться стереозвуком, воспроизводимым через ваши аудиоколонки. Никаких лишних проводов, колонки можно установить в любое место.

Отдельное внимание следует уделить тому, что, если в вашем распоряжении старенький автомобиль, где в аудиосистеме предусмотрен лишь разъем AUX, ORICO BTS01-BK позволит усовершенствовать ее и добавить функцию Bluetooth. Для этого необходимо просто подключить ORICO BTS01-BK к AUX.

Для зарядки использован разъем microUSB, что позволяет подзарядить аудио-ресивер практически везде, где есть USB.

Покупателям понравится то, что вы можете оснастить свою любимые наушники функцией Bluetooth, что дает возможность использовать их даже с iPhone 7 и старшими моделями.

Что касается дальности связи. В идеальных условиях она составляет около 10 метров. Понравилось то, что, если вы отошли на большее расстояние и связь прервалась, она восстановится автоматически сразу же по возвращению.

Снизу размещены резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения. Устройство компактное и легкое. Минималистичный дизайн, как нам кажется, придется по душе всем.

Итоги

Подводя итоги по беспроводному аудио-ресиверу ORICO BTS01-BK, следует отметить, что перед нами незаменимый помощник для прослушивания музыки и не только. Данное устройство можно использовать в одном тандеме практически со всеми девайсами, которые поддерживают беспроводное подключение Bluetooth: SmartTV, смартфон, планшет и многое другое. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильный дизайн, отличный функционал, компактные габариты и приемлемая цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Комментарии и отзывы ORICO BTS01-BK
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