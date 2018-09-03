Обзор PES 2019. Новый уровень футбольных симуляторов

Физика

Если вы фанат футбольных симуляторов, то у вас есть два варианта — FIFA и PES. На рынке может и существуют какие-то аналоги, но о них никто не слышал и не знает. До релиза футбола от EA еще целый месяц, а вот попробовать продукт от Konami вы можете уже сейчас. Я некоторое время поиграл в эту игру, посмотрел на особенности продукта и теперь готов поделиться с вами своими впечатлениями. Здесь стоит уточнить, что в PES автор обзора играл с версии PES 2014, так что ключевые изменения мимо не прошли. Да и если вас интересует вопрос брать или не брать, то могу с уверенностью сказать — это лучший футбольный симулятор. Есть свои моменты неприятные, куда же без них, да и конкуренция со стороны FIFA невероятно мощная, но создатели PES неплохо себя показали и в этот раз. Давайте же посмотрим, что там такого крутого приготовили.

Графика

Права

Итог

Главной особенностью данного симулятора является именно реалистичное поведение мяча и футболистов. Для настоящих фанатов это наиболее важные параметры, которые легко перекрывают онлайн, клубы и так далее. Хотя, об этом мы тоже потом поговорим. В PES 2018 физика уже была отменной — мяч не прилипал к ногам, футболисты не казались оловянными солдатиками, проблем с управлением вовсе не было. В новой части все эти аспекты еще немного улучшили, чтобы конечный результат был более приятным.Спортсмены после длительного разгона не могут просто взять и повернуть в обратную сторону. То есть, инерция здесь проработана отлично — вы бежите, тормозите, после чего туловище футболиста немного закидывает вперед, а только потом он меняет траекторию бега. Прямо как в жизни. Тоже самое и про мяч можно сказать. Теперь он отскакивает, более реалистично прыгает по газону, отлично ощущается в ногах и выглядит тоже классно. В принципе, все ожидали небольших улучшений, и они здесь есть. Кардинально ничего не изменили, ведь и так все очень хорошо.В 2018 году нет ААА-проектов, у которых картинка была бы не привлекательной. Так что и в данной ситуации получилось все очень добротно — глобальное освещение улучшили, газон стал немного живее, футболки и шорты на теле персонажей очень реалистично колышутся во время бега. Сюда же добавим и стадионы — они стали живее, там прыгают и кричат фанаты, у них есть флаги, разные лозунги и плакаты. Атмосфера просто отличная, с такой графикой хочется играть и всматриваться в пиксели, упиваться этой красотой и фотореализмом.Разработчики потрудились и над внешностью футболистов — большинство известных личностей получили настоящие лица, фигуру и даже татуировки. Конечно, малоизвестных футболистов никто рисовать не стал, в этом плане ситуация не меняется, но ваши любимые звезды футбола здесь выглядят просто шикарно. Любители графики получат настоящее наслаждение, даже можно не играть, а просто смотреть.У PES 2019 все очень хорошо с геймплейной составляющей, с графикой и даже интерфейсом, но вот с правами на лиги, клубы и стадионы большая беда. В принципе, все предыдущие части страдали этой проблемой — все ваши любимые клубы, за исключением парочки известных, представлены не со своим названием, логотипом и описанием. Это грустно и понятно, что Konami просто не смогла получить лицензии, но это длиться уже не один год — можно что-то придумать.Еще и Лигу Чемпионов, которая была важным козырем в рукаве, УЕФА отдала FIFA. Это единственный весомый минус проекта, ведь все остальные аспекты доведены до идеала. Да и фанаты PES знают, что патч легко решает проблему с лицензиями. Только тссс, никому.Всегда PES была игрой для души, а FIFA — для мультиплеера. Если вы большой фанат именно самого процесса игры, а от ударов по мячу у вас вырабатывается море адреналина, то PES 2019 идеально подойдет. Да, здесь нет клубов, но это решаемо, зато в плане физики и реалистичности игра выигрывает у главного конкурента. Онлайн в этот раз тоже подтянули, есть кооператив для сражений с друзьями, MyClub тоже сделали более интересным. Даже не знаю, как любитель футбольных симуляторов может пройти мимо такой красоты.