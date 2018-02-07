Обзор PNY USB-C Card Reader. Универсальное решение для MacBook и смартфона

2018-02-07, Автор - Марсель Гарипов; [153]
После обновления линейки MacBook Pro, которые получили только разъемы USB Type-C, передача файлов с внешних носителей стало настоящей проблемой. Еще не скоро наступит тот момент, когда все устройства перейдут на разъем USB Type-C. В этом случае на помощь приходит картридер от Американской компании PNY, которая уже с 1985 года занимается производством техники. О PNY USB-C Card Reader сегодня и пойдет речь.

Технические характеристики

  • TYPE-C кардридер / USB переходник
  • Совместимость: ПК / Mac / Смартфоны и планшеты
  • Разъемы: USB 3.1 Gen 1 / SD & MicroSD slots / USB-A 3.1 Gen 1
  • Поддерживаемые форматы: SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  • Размер: 77 x 24 x 11 мм

    • Комплект поставки

    Кардридер поставляется в картонной коробке с отрывающейся крышкой. По этой причине перед покупкой можно оценить его габариты. и внешний вид. Помимо картдидера в комплект поставки ничего не входит.

    Внешний вид

    PNY выполнен в сдержанном стиле и внешне напоминает 3G модем. Устройство изготовлено из металла в цвете Space Grey. Благодаря этому он отлично сочетается с новыми MacBook. Качество материалов добротное. За время тестирования не было замечено ни одной царапины на корпусе.

    Крышка съемная, но ее никак нельзя прикрепить к картиреду, поэтому есть шанс потерять.

    С одной стороны находятся разъемы под карты MicroSD и SD. Также предусмотрен синий светодиод, уведомляющий о работе картридера.

    Сбоку расположился высокоскоростной разъем USB 3.1. Сверху красуется логотип производителя PNY.

    Тестирование

    Моим основным ноутбуком является MacBook 12, который имеет только один порт USB Type-C. Чтобы подсоединить к нему внешнее устройство, я купил оригинальный переходник на USB за 1500 рублей. Видимо зря. Немного переплатив я бы мог купить переходник от PNY, который имеет сразу три разъема. Но при этом все разъемы нельзя использовать одновременно.

    Помимо MacBook его также можно использовать и со смартфоном с разъемом USB Type-C. Благодаря этому можно отправить файлы с определенного носителя в кратчайшие сроки.

    Скорость записи переходника проверялась на SD карте и внешней флешке в программе Blackmagic Disk Speed Test. Результаты вы видите ниже:

    Замер скорости с флешки.

    На самом деле очень даже неплохо. До этого скорость SD карты и флешки измерялась на ноутбуке и результаты были примерно такими же. Это говорит о том, что переходник негативно не влияет на итоговую скорость передачи данных.

    Итоги:

    Переходник PNY USB-C Card Reader можно смело рекомендовать к покупке. Вместо оригинального перехоника Apple лучше взять кардридер от PNY, ведь практически за те же деньги помимо USB 3.1, вы получаете разъемы под SD и MicroSD карты. Вторым удачным сюжетом использования является возможность передачи данных через смартфон. По качеству сборки нет вопросов. Все детали подогнаны идеально, нет никаких зазоров. PNY USB-C Card Reader можно смело рекомендовать к покупке.

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