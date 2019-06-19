Обзор Pacify. Странная игра...

Графика

В очередной раз нам на глаза попадается необычная игра, которая вроде как готова вас удивлять и радовать, но на деле разочаровывает. У разработчиков Pacify есть шикарная задумка, которая при наличии бюджета могла бы быть чем-то уникальным. Но, бюджета нет и вы никак не сможете от этого продукта получить наслаждение. С другой стороны, давайте сначала посмотрим на то, что нам предлагают разработчики, а потом уже будем делать какие-то выводы.

Слабые места

Игра понравилась исключительно графикой — картинка и правда привлекательная, пусть и без массы мелких деталей. Очень хорошо проработан свет и темнота, ведь они очень сильно влияют на атмосферу и без проработки света игра ощущалась бы совершенно иначе. Кроме того, очень точно проработано освещение от фонарика — фонарик светит лишь на определенное расстояние вперед, а не на всю площадь, плюс есть преломление света и прочие мелкие эффекты. Для игры, которая основана на эффекте неожиданности, свет и работа с тенями очень важны и разработчики показали, что умеют делать качественную графику. Жаль, что все остальные аспекты проекта оказались довольно скудными и их похвалить не получится. Зато если вы любите именно графику, а не геймплейные элементы или сюжет, игра вам точно понравится по целому ряду аспектов. Обратите внимание на тени и прочие мелочи.

Геймплей

Как и у всех инди-проектов, которые нацелены на жанр хоррор, у данной игры есть целый ворох проблем и недоработок, которые существенно мешают наслаждаться процессом. Например, здесь просто ужасная оптимизация и хоть как-то играть на вменяемом уровне FPS мне удалось только на средних настройках графики. Это при том, что на этом же компьютере я на ультра-настройках запускаю все свежие релизы и там проблем с просадками частоты кадров нет. Здесь же разработчики не очень потрудились над оптимизацией и получилось, что игра плохо реагирует на резкие повороты камеры, да и в целом уровень FPS оставляет желать лучшего. Кроме того, не очень понравилось управление без индикаторов на экране и найти людей для игры по сети очень уж трудно. Это при том, что игра вышла уже довольно давно и ключевая аудитория уже сформировалась. Остается лишь надеяться, что когда-то оптимизация здесь тоже будет на достойном уровне.

Итог

Игровой процесс завязан на весьма странном сюжете. Вас якобы наняли для того, чтобы проверить дом на наличие паранормальных явлений, дабы потом продать его кому-то по приличной цене. Вот только паранормальные явления здесь явно есть и вам теперь нужно собрать доказательства, чтобы отнести их на работу в офис. Сюжет очень странный, но и сам геймплей не лучше — вам нужно искать подсказки, использовать подручные средства и придумывать свои стратегии для достижения победы. Можно играть в кооперативе с тремя друзьями, если вы найдете столько желающих, плюс можно просто подключиться к серверу и играть со случайными людьми. Или против них. Вариантов геймплея не так уж и много, но можно повеселиться пару раз, после чего игра вам просто надоест. Игровых механик крайне мало, да и в целом разработчики не сильно удивили нас фантазией.

У Pacify неплохая идея и разработчики явно в голове продумали очень крутой проект, который может увлечь геймеров. Вот только на деле оказалось, что реализовать задумку не удалось и играть вам будет очень скучно. Да, пару раз Pacify вас напугает до глубины души, можно еще с друзьями парочку раз зайти посмеяться, но потом играть вы не захотите. И в этом основная проблема проекта — разработчики не придумали, как вас мотивировать.