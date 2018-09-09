Обзор REDRAGON LAVAWOLF. Лучшая игровая мышка для геймеров

2018-09-09, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - REDRAGON LAVAWOLF; [637]
Современные игровые мышки стали куда доступнее чем несколько лет назад. За небольшую сумму можно приобрести многофункциональную мышку с подсветкой и возможностью изменить функционал кнопок. Компания REDRAGON прямое тому доказательство и сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку. Встречайте, перед вами модель REDRAGON LAVAWOLF. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной игровой мышкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке компании REDRAGON на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на стоимость девайса. Внутри коробки находятся:
  • Игровая мышка REDRAGON LAVAWOLF
  • Диск с ПО
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Интерфейс подключения: USB
  • Дизайн: для правой руки
  • Количество клавиш: 8
  • Частота опроса: 1000 Гц
  • Оптический сенсор: ADNS-3050
  • Разрешение оптического сенсора: 3500 dpi
  • Отображение уровня DPI
  • Раздельная настройка DPI по осям X и Y
  • Ресурс кнопок — 5 млн нажатий
  • Размеры (ШxВxД): 63x37x117 мм

Дизайн и функционал

Перед нами компактная игровая мышка, предназначенная для правшей. Устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все выполнено на совесть.

На верхней части устройства расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, широкое прорезиненное колесико и две кнопки переключения DPi. Порадовало то, что при переключении разрешения мышки рядом с кнопками меняется цвет подсветки, который задан разработчиками. Данное решение позволяет не запутаться. Цвет данной подсветки менять нельзя. Максимально допустимое разрешение сенсора мышки составляет 3500 DPi. Этого более чем достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень работы.

Особое внимание следует уделить специальному шероховатому покрытию Soft Rubber Skin, что существенно увеличивает хват мышки.

На тыльной стороне устройства находится подсвечиваемый логотип компании производителя.

На одной из боковых граней обосновались две дополнительные кнопки управления: вперед/назад.

Боковые грани также подсвечиваются красным цветом.

Интересный подсвечиваемый рисунок, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Подсветка работает в режиме дышащей. При помощи программного обеспечения вы сможете настроить лишь частоту.

ПО простое и понятное в обращении. В настройке девайса сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи.

Отдельное внимание следует уделить раздельной настройке DPI по осям X и Y. То есть пользователь может настроить различную скорость движения курсора влево-вправо и вверх-вниз.

Режим подсветки изменить нельзя, однако вы можете выбрать цвет подсветки. Всего представлено семь возможных красок.

Все кнопки управления можно полностью подстроить под свои предпочтения, изменив их функционал. При необходимости вы можете добавить даже макросную команду.

Пользователю дается возможность настроить пять различных профилей для определенных игр. Благодаря встроенной памяти вы всегда сможете использовать данную мышку даже на чужом ПК и использовать свои настройки, что очень важно. Кроме того, при необходимости, вы можете изменить скорость опроса мыши: 125/250/500/1000 Гц. Это позволяет увеличить скорость отклика мыши на движения пользователя.

На нижней части устройства расположились две удлиненные тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение по поверхности. Между ними находится оптически сенсор ADNS-3050, а рядом с ним можно увидеть специальную кнопку переключения настроек мышки.

Длины кабеля более чем достаточно для полноценного пользования и он в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

Разработчики создали весьма интересный дизайн. Передняя часть устройства, где расположились основные кнопки управления, немного утоплены вниз. Не смотря на свои небольшие габариты устройство отлично ложится в руку и мышкой очень удобно управлять. Довольны останутся даже пользователи с большим хватом.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке REDRAGON LAVAWOLF. Перед нами недорогая мышка для геймеров, которая позволяет получить весь необходимый функционал для полноценной работы и игры. Стильная подсветка придаст вашей игровой зоне особую атмосферу, а агрессивный дизайн позволит вписаться устройству в интерьер любого места. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, покрытие Soft Rubber Skin, отличный функционал и конечно же низкая стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность и удобство пользования нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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