Обзор REDRAGON MIRAGE. Беспроводная игровая мышка

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Каких только устройств сейчас нет в магазинах для того, чтобы геймерам было комфортно и легко в своих любимых играх. Однако все это приводит к тому, что трудно сделать окончательный выбор девайса. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию интересную модель бюджетной беспроводной мышки, которая сумеет заинтересовать начинающих геймеров. Встречайте, перед вами REDRAGON MIRAGE, получившая сразу 8 кнопок управления и одноцветную подсветку. На момент написания обзора средняя стоимость мышки, по данным официального сайта производителя, составляла приблизительно 1500 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная мышка REDRAGON MIRAGE

Дополнительные тефлоновые ножки

Диск с ПО

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой мышке. В комплектации находятся:

Особенности

Тип подключения: беспроводной

Интерфейс подключения: USB

Количество кнопок: 8

Тип сенсора: IR-лазерный

Разрешение: 800-4800 dpi

Радиус действия: 15 м

Питание: 1 × AA

Частота опроса: 500

Максимальное ускорение: 30

Частота обработки кадров: 4000

Скорость IPS: 30

Рабочая частота: 2.4 ГГц

Цвет: чёрный + красный

Размеры без упаковки: 7.4 x 4.1 x 12.5 см

Гарантийный период: 18 месяцев

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из качественного пластика на котором не сильно остаются следы от пальцев. Сборка аккуратная и качественная. По своему дизайну устройство напоминает модульную конструкцию. Другими словами, данная игровая мышка придется по душе даже самым капризным пользователям.

На верхней части устройства расположились основные кнопки управления: правый/левый клик, две кнопки переключения DPi и широкое прорезиненное колесико прокрутки с подсветкой. Максимальное значение DPi составляет 4800, а минимальное 800. Этого вполне достаточно для комфортной работы.

На тыльной части мышки находится подсвечиваемый логотип компании.

На одной из боковых граней обосновались три дополнительные настраиваемые кнопки управления и широкий выступ под большой палец.

Порадовало то, что боковые грани устройства получили шероховатую поверхность, что позволяет улучшить хват. Здесь же находятся небольшие прорези для подсветки.

На нижней части мышки расположилось пять тефлоновых ножек и их, при необходимости, можно заменить, благодаря дополнительным ножкам, которые идут в комплектации с устройством. По середине находится лазерный сенсор, отсек под одну батарейку типа АА и разъем для USB-адаптера. Чуть выше разместили переключатель: выкл/вкл мышки и экономичный режим.

Мышка отлично ложится в руку и ей удобно пользоваться. Не будут придираться даже пользователи с большим хватом. Мышка выполнена в двух цветах: красном и черном. Это позволило получить агрессивный спортивный дизайн, что позволяет вписаться устройству в интерьер любой игровой зоны.

Не понравилось лишь то, что нельзя изменять настройки подсветки, она всегда горит красным цветом. Но есть небольшая изюминка. При переключении режима DPi колесико прокрутки начинает мигать радужными цветами. Вроде бы мелочь, но приятно.

Программное обеспечение

На официальном сайте компании производителя вы можете скачать программное обеспечение, позволяющее переназначить функционал всех кнопок управления и создать до пяти профилей под различные игры.

Здесь же есть возможность выбрать частоту опроса. Максимальное значение составляет 500 Гц.

Геймеров порадует возможность создавать макросные команды. Меню очень простое и понятное даже для самых неопытных пользователей. При необходимости вы можете назначить на ту или иную кнопку управления и другие функции, к примеру мультимедийные или определенную комбинацию клавиш в сочетании с Windows, Ctrl, Alt или Shift.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной мышке REDRAGON MIRAGE. Перед нами стильная, многофункциональная игровая мышка, которая не ударит по карману геймеров или даже обычных пользователей. Но при этом вы получаете действительно удобное решение, которое обеспечит эффективную работу за ПК или при длительных игровых сессиях. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, 8 настраиваемых кнопок управления, удобная форма и конечно же приятная цена. Среди минусов может не понравится не настраиваемая подсветка и работа сенсорной составляющей. Как нам показалось, все же частоты опроса в 500 Гц не достаточно для того, чтобы чувствовать себя в своей любимой игре как рыба в воде. В остальном устройство показало отличные результаты в работе. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.