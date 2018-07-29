Обзор REDRAGON PHOENIX. Игровая мышка с подсветкой

Видео обзор

Современные компьютерные игры развиваются невероятно быстро и с каждым годом их требования к клавиатуре и мышке становятся лишь больше. В связи с чем геймерам приходится искать для себя что-то новое и функциональное. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую мышку, которая подходит и для правшей, и для левшей. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании REDRAGON, модель PHOENIX. Устройство получило сразу 10 настраиваемых кнопок управления и дышащую подсветку. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным официального сайта компании производителя, составляла приблизительно 1900 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данным устройством.

Комплект поставки

Игровая мышка REDRAGON PHOENIX

Футляр для грузиков

5 грузиков

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой мышке. Внутри коробки находятся:

Особенности

Тип подключения: проводной

Интерфейс подключения: USB

Количество кнопок: 10 + колесо-кнопка

Тип сенсора: оптический (Avago)

Разрешение: 500/1000/2000/3000/4000 dpi

Частота опроса: 1000 Гц

Максимальное ускорение: 20 g

Частота обработки кадров: 6600

Гарантийный период: 18 месяцев

Внешний вид и функционал

Устройство получило под свое управление компактные габариты и симметричные боковые грани, что позволяет использовать данную мышку и правшам и левшам, что не мало важно. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и без всяких зазоров.

На верхней части мышки расположились основные кнопки управления: правый/левый клик и широкое прорезиненное колесико прокрутки с подсветкой. Здесь же находятся еще три дополнительные кнопки управления. Функционал самой дальней кнопки изменить нельзя, она отвечает за смену режимов работы подсветки и ее отключение. Две другие можно использовать для смены DPI.

Разработчики сделали все, чтобы пользователям было максимально комфортно. При переключении режимов DPi, а всего их пять, меняется цвет подсветки на колесико прокрутки, что позволит вам не запутаться. Порадовало то, что вы можете отключить ненужные режимы и оставить лишь несколько.

Верхняя часть корпуса получила матовое покрытие на котором, к сожалению, заметно остаются следы от пальцев. Однако боковые грани получили под свое управление покрытие Soft Rubber Skin. Это прорезиненное покрытие, которое позволяет существенно увеличить сцепление при захвате мыши.

На боковых гранях также расположились по две дополнительных, настраиваемых кнопок управления.

На тыльной стороне игровой мышки находится подсвечиваемый логотип компании, цвет и работу которого можно изменять при помощи программного обеспечения.

На нижней стороне устройства можно увидеть три удлиненные тефлоновые ножки, которые обеспечивают отличное скольжение по поверхности. Между ними обосновался оптический сенсор Avago с максимальным разрешением 4000 DPi.

Здесь же спрятался отсек для грузиков, что позволяет легко отрегулировать для себя необходимый вес мышки. Чуть выше обосновалась кнопка Mode при помощи которой можно переключаться между сохраненными профилями. Благодаря встроенной памяти мышки ваши настройки останутся в целости и сохранности, что позволяет использовать ее даже на чужом ПК. Память помещает в себе до 5-ти профилей.

Программное обеспечение

Длины кабеля в 1.8 метров более чем достаточно для комфортного пользования. Порадовало то, что он в защищенной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.На официальном сайте компании вы можете скачать специальное программное обеспечение, позволяющее полностью перенастроить под свои нужды практически все кнопки управления и даже подсветку. Геймерам понравится функция Fire, которой все чаще начинают пользоваться заядлые любители различных шутеров. Кроме того, особое внимание следует уделить тому, что пользователю дается возможность назначить на кнопки мышки функции любых клавиш клавиатуры. То есть вы можете уменьшить использование клавиш клавиатуры в вашей любимой игре.

Вы также можете настроить скорость опроса мыши и даже назначить функцию увеличения или уменьшения опроса на одну из кнопок мышки, от 125 до 1000 Гц.

В одной из вкладок вы сможете полностью подстроить под себя подсветку мышки. Да, не сказать, что подсветка главная изюминка данного устройства, однако выбирать не приходится. Уникальная система подсветки позволяет настроить ее на любые цвета, которые различаемы человеческим глазом.

Другими словами, в настройке устройства сумеют разобраться даже самые не опытные пользователи.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке REDRAGON PHOENIX. Перед нами недорогая игровая мышка, которая придется по душе даже самым заядлым геймерам. Сразу 10 настраиваемых кнопок управления сумеют превратить вас в очень опасного противника в компьютерных играх, особенно шутерах. Отличная, проверенная временем начинка не подведет вас. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, отличный функционал и конечно же привлекательная стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.