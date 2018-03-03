Обзор Rapoo V16. Бюджетная игровая мышка

2018-03-03, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Rapoo V16; [300]
Одним из главных "оружий" геймеров является клавиатура и компьютерная мышка, которые за последнее время перешли на совершенно новый уровень. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередной девайс от компании Rapoo, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими, и в то же время многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами игровая компьютерная мышка Rapoo V16 с подсветкой. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, привычном для компании Rapoo упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной мышке. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 990 рублей. В комплект поставки входят:
  • Игровая мышка Rapoo V16
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Тип связи: проводная
  • Длина кабеля: 2 м
  • Количество кнопок: 6
  • Тип датчика: лазерный
  • Макс. разрешение датчика: 2000 dpi
  • Форма для правшей и левшей
  • Общее количество кнопок: 6
  • Гарантия: 2 года
  • Интерфейс подключения: USB 2.0
  • Высота: 38 мм
  • Ширина: 68 мм
  • Длина: 125 мм

Функционал и дизайн

Устройство выполнено из черного пластика и к сборке у нас никаких нареканий не возникло, все собрано качественно и аккуратно. Ничего не скрипит и не шатается. Поверхность немножко шершавая, что позволяет крепко держаться мышке в руке. Порадовало то, что на Rapoo V16 практически не остаются следы от пальцев.

В Rapoo V16 всего 6 программируемых кнопок управления. Изменять настройки устройства можно при помощи специального программного обеспечения, которое можно скачать на официальном сайте компании. Интуитивно понятное и удобное меню позволит быстро настроить под себя устройство.

На верхней части девайся расположились 4 кнопки управления: правый/левый клик, колесико и кнопка переключения DPi (всего три режима: 750/1350/2000 Dpi). Здесь же находятся подсвечиваемый логотип компании. Колесико также подсвечивается.

На нижней части мышки находятся тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение практически по любой поверхности. Между ними обосновался оптический сенсор с максимальным разрешением 2000 DPi.

На левой грани устройства можно увидеть две дополнительные кнопки управления (вперед/назад), которые, при желании, можно использовать в качестве макросных кнопок.

Кабель получил тканевую оплетку и его длины в два метра вполне достаточно для того, чтобы протянуть мышку в любое удобное для вас место.

Подсветка дышащая но, к сожалению, управлять ей возможности нет. Она светится одним цветом (оранжевым).

Благодаря своей классической форме ее удобно держать в руке. Однако некоторым пользователям может не понравится недостаточный вес устройства, но к этому быстро привыкаешь.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Rapoo V16. За небольшую стоимость вы получаете отличное устройство с неплохим функционалом. Настраиваемые кнопки управления позволяют устанавливать на них макросы, мультимедийные функции и многое другое. Удобная форма, отличный дизайн и качественная сборка, все это позволяет обратить внимание на Rapoo V16. Здесь есть свои минусы, но они не существенны и не сильно отражаются на работоспособности мышки. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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