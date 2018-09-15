Обзор Redragon Aspis Pro. Игровые наушники c виртуальным объемным звуком 7.1

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Современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору игровых гарнитур. Первым на что они обращают внимание - это цена. Далее начинают оценивать их функционал и звуковые характеристики. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровые наушники от компании Redragon, которые совпадают со всеми требованиями покупателей. Встречайте, перед вами модель Aspis Pro, получивший под свое управление виртуальный объемный звук 7.1. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровые наушники Redragon Aspis Pro

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в фирменной упаковке компании Redragon на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип подключения: проводной

Тип наушников: накладные полноразмерные

Акустическое оформление: закрытое

Диаметр мембраны: 50 мм

Импеданс (наушники): 32 Ом

Импеданс (микрофон): 2.2 кОм

Чувствительность (наушники): 103 дБ

Чувствительность (микрофон): 38 дБ

Частотный диапазон (наушники): 20–20000 Гц

Частотный диапазон (микрофон): 100–10000 Гц

Длина кабеля: 2 м

Разъем подключения: USB

Светодиодная подсветка корпуса наушников

Регулятор громкости звука

Наушники закрытого типа

Направленный, съемный микрофон

Тканевая оплетка кабеля

Виртуальный объемный звук 7.1

Регулируемое оголовье из мягкого дышащего материала

Подвижные чашки

Встроенная вибрация наушников

Внешний вид и функционал

Дизайн наушников, как нам кажется, привлечет внимание многих геймеров. Устройство выполнено из качественных материалов, была использована металлическая душка и пластик. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно.

Душка устройство отлично гнется, что позволило существенно уменьшить риски поломок.

Регулируемое оголовье прикрыто мягким дышащим материалом. Данное решение позволит не уставать вашей голове при длительном пользовании и избежать запотевания.

50 мм динамики прикрыты пластиковыми чашками с прорезиненным покрытием на которой, к сожалению, остаются следы от пальцев.

На боковых гранях можно увидеть металлическую сетку, под которой находится подсвечиваемый логотип компании производителя. Режим подсветки изменить нельзя, она горит красным цветом.

Чашки получили под свое управление подвижную конструкцию, что позволяет плотно прилегать им к ушам, обеспечивая отличную шумоизоляцию. Это позволяет не отвлекаться на посторонние шумы в комнате и полностью сосредоточиться на вашей любимой игре.

Мягкие амбушюры из кожзаменителя отлично показывают себя в работе и не дают вашим ушам потеть при длительных игровых сессиях, что очень важно. Даже через несколько часов пользования вы будете чувствовать себя комфортно.

На левой чашке расположился съемный, регулируемый, направленный микрофон, который обеспечивает высокую передачу голоса собеседнику. Это позволяет отчетливо передавать все необходимые команды другим игрокам в той или иной игре. Кроме того, следует отметить, что возможность отсоединения микрофона позволяет получить под ваше управление полноразмерные наушники для повседневного использования. Согласитесь, очень удобно.

Для подключения наушников к ПК используется USB-разъем. Кабель в прочной тканевой оплетке, что позволило предотвратить от появления не распутываемых узлов. Кроме того, здесь же обосновался функциональный блок управления, позволяющий регулировать громкость, отключить микрофон и вкл/выкл встроенную вибрацию. Да, в наушниках Redragon Aspis Pro есть своя изюминка - встроенная вибрация, которая добавляет реалистичность в любую современную игру. Как показывает практика, данная функция отлично себя может зарекомендовать среди многих геймеров, особенно если вы любитель поиграть в шутеры.

Качество звука

Если говорить в целом, перед нами отличные геймерские наушники, которые, в своей ценовой категории, бьют многих конкурентов наповал не только по своей цене, но и других показателях.Теперь о самом главном - качестве звука. Наушники Redragon Aspis Pro получили под свое управление виртуальный объемный звук 7.1. Что это значит? В нашем распоряжении имитация работы сразу 7 колонок и сабвуфера, которые расположены с разных сторон. Тем самым пользователь получает искусственно созданную среду объемного звучания и качественный звук. Конечно, не стоит думать о том, что вы получите реально 7.1 звучание, в данном случае это лишь имитация.

Разработчики неплохо настроили общую картину звука. Средние и высокие частоты, как нам показалось, отлично настроены, что позволяет не только получать качественные звуки в различных играх, но и при прослушивании музыкальных композиций. На максимальном уровне громкости высокие частоты немного зашкаливают, поэтому не советуем использовать наушники на предельном уровне. Низким частотам немного не хватает мягкости, однако, учитывая стоимость данного устройства, басы показывают хорошие результаты, особенно работая со включенной функцией вибрации.

Итоги

Также хочется отметить, что перед тем, как начать работу, необходимо скачать и установить на свой ПК программное обеспечение, позволяющее получить объемный звук 7.1. Скачать его можно на официальном сайте компании REDRAGON.Подведем итоги по Redragon Aspis Pro. Перед нами доступная модель игровых наушников, которые отлично зарекомендуют себя геймерам, ищущие не только недорогое, но и качественное решение. Стильный дизайн позволит вписаться устройству в любую игровую зону, а благодаря съемному микрофону вы можете использовать Redragon Aspis Pro даже в повседневной жизни. Качественный звук дает возможность не упустить не одну малейшую деталь в вашей любимой игре или при прослушивании музыки. Наушники не давят на голову, не дают потеть, даже при длительных игровых сессиях. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность и пользование устройством, нам выявить не удалось.