Обзор Redragon Origin. Игровая мышка с регулируемым весом и подсветкой

Бюджетные игровые мышки уже не те примитивные двухкнопочные решения. Они уже давно перешли на совершенно новый уровень развития. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Redragon. Встречайте, перед вами модель Origin. Данное устройство сумеет привлечь внимание геймеров своими возможностями и приятной стоимостью. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с Redragon Origin.

Видео обзор

Комплект поставки

Игровая мышка Redragon Origin

5 грузиков (по 5 г. каждый)

Защитный бокс для грузиков

Диск с ПО

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности

Дизайн: для правой руки

Тип подключения: проводной

Интерфейс подключения: USB

Количество клавиш: 10

Тип сенсора: оптический

Разрешение: 500/1000/2000/3000/4000 dpi

Частота опроса: 1000 Гц

Максимальное ускорение: 20 g

Скорость IPS: 6600 дюйм/с

Цвет: чёрный

Система регулировки веса

Гарантийный период: 18 месяцев

Размеры (ШxВxД): 72x36x126 мм

Внешний вид

Redragon Origin своими формами чем-то напоминает флагманские модели игровых мышек. Она немного изогнута и отлично ложиться на руку. Дизайн устройства позволяет использовать мышку только для правшей.

Порадовало то, что верхняя часть девайса получила под свое управление покрытие Sand Rubber Skin, что позволило усилить сцепление при захвате мыши. Это специальное прорезиненное покрытие с добавлением мелкодисперсного песка.

Здесь же расположились сразу пять кнопок управления и широкое прорезиненное колесико прокрутки с подсветкой.

Подсветка также расположилась и рядом с верхними кнопками управления, а на тыльной части можно увидеть фирменный, подсвечиваемый логотип компании.

На левой гране устройства находятся еще три настраиваемые кнопки управления под большой палец.

На противоположной стороне находятся специальные выступы под пальцы. Боковые части получили матовое покрытие.

На нижней части мышки находятся две удлиненные тефлоновые ножки, а между ними оптический сенсор с максимальным разрешением в 4000 DPi. Здесь же можно увидеть специальную кнопку переключения между профилями.

Порадовало то, что здесь же расположился отсек для грузиков, что позволяет отрегулировать вес устройства под себя. В комплекте с устройством находятся сразу пять грузиков, общим весом в 25 грамм. Чтобы не растерять грузики разработчики положили в комплект поставки специальный бокс, который по своей форме напоминает небольшую флешку.

Кабель для подключения к ПК в прочной тканевой оплетке и ее длины в 1.8 м вполне достаточно для комфортной работы.

Функционал и настройка

Основные настройки

Для начала начнем с того, что на официальном сайте компании необходимо скачать программное обеспечение для детальной настройки устройства. Меню ПО простое в обращении и в настройке сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Русский язык присутствует. Всего четыре вкладки:В данном окне дается возможность полностью переназначить функционал клавиш, что позволяет установить на ту или иную кнопку управления не только мультимедийные, но и функции клавиатуры, что существенно увеличивает возможности мышки. Отдельной вкладки для создания макросов нет, что не совсем удобно. Меню настройки и создания макроса необходимо открывать через общий список назначения определенной функции.

Пользователю дается возможность настроить сразу пять профилей, которые автоматически будут храниться в памяти самой мышки, что позволяет использовать Redragon Origin на любом ПК или ноутбуке, и при этом не потерять свои созданные профили. Размер памяти позволяет хранить 5 различных профилей. Переключаться между режимами можно при помощи кнопки MODE, которая обосновалась на нижней части девайса.

DPi

Единственная кнопка управления, функционал которой нельзя изменить, это кнопка изменения режима работы подсветки (третья кнопка от колесика прокрутки).Здесь же вы можете установить значение ускорения, скорости курсора, прокрутки, двойного клика и частоты опроса. Другими словами вы можете полностью подстроить работу устройства под ту или иную игру.

Подсветка

Всего пять режимов переключения DPi и назначить увеличение или уменьшение разрешения можно на любую кнопку мыши. Порадовало то, что разброс значений DPi начинается от 100 до 4000, что позволяет найти для себя оптимальный уровень работы.

Информация

В данной вкладке вы можете насладиться уникальной системой подсветки, которая позволяет выбрать любой цвет и назначить ее на определенный профиль. Всего четыре режима работы подсветки: полная подсветка, мерцание, вспышка и отключение.Данная вкладка позволяет ознакомиться с краткой информацией о модели мышки, версии и т.д.

Если говорить в целом, мышка отлично ложиться в руку, комфортно будет даже пользователям с большим хватом. Порадовало то, что на мышке не остаются следы от пальцев. К изогнутой форме устройства придется немножко привыкнуть, однако потом начинаешь понимать, что подобное решение является идеальным для вашей любимой игры.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Redragon Origin. Перед нами недорогое решение, которое отлично впишется в интерьер любой игровой, либо рабочей зоны. Настраиваемые кнопки управления позволят перенести на мышку все необходимые функции и свести к минимуму использование клавиатуры. К плюсам следует отнести следующее: качественная сборка и материалы, отличный дизайн, стильная подсветка, удобная форма, дополнительные кнопки управления с возможностью переназначить функционал, встроенная память, регулируемый вес, наличие ПО и конечно же приятная цена в 2000 рублей. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам показалось, и нет. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.