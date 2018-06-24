Обзор Redragon Origin. Игровая мышка с регулируемым весом и подсветкой

Бюджетные игровые мышки уже не те примитивные двухкнопочные решения. Они уже давно перешли на совершенно новый уровень развития. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Redragon. Встречайте, перед вами модель Origin. Данное устройство сумеет привлечь внимание геймеров своими возможностями и приятной стоимостью. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с Redragon Origin.
Здесь же вы можете установить значение ускорения, скорости курсора, прокрутки, двойного клика и частоты опроса. Другими словами вы можете полностью подстроить работу устройства под ту или иную игру.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
- Игровая мышка Redragon Origin
- 5 грузиков (по 5 г. каждый)
- Защитный бокс для грузиков
- Диск с ПО
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Дизайн: для правой руки
- Тип подключения: проводной
- Интерфейс подключения: USB
- Количество клавиш: 10
- Тип сенсора: оптический
- Разрешение: 500/1000/2000/3000/4000 dpi
- Частота опроса: 1000 Гц
- Максимальное ускорение: 20 g
- Скорость IPS: 6600 дюйм/с
- Цвет: чёрный
- Система регулировки веса
- Гарантийный период: 18 месяцев
- Размеры (ШxВxД): 72x36x126 мм
Внешний видRedragon Origin своими формами чем-то напоминает флагманские модели игровых мышек. Она немного изогнута и отлично ложиться на руку. Дизайн устройства позволяет использовать мышку только для правшей.
Порадовало то, что верхняя часть девайса получила под свое управление покрытие Sand Rubber Skin, что позволило усилить сцепление при захвате мыши. Это специальное прорезиненное покрытие с добавлением мелкодисперсного песка.
Здесь же расположились сразу пять кнопок управления и широкое прорезиненное колесико прокрутки с подсветкой.
Подсветка также расположилась и рядом с верхними кнопками управления, а на тыльной части можно увидеть фирменный, подсвечиваемый логотип компании.
На левой гране устройства находятся еще три настраиваемые кнопки управления под большой палец.
На противоположной стороне находятся специальные выступы под пальцы. Боковые части получили матовое покрытие.
На нижней части мышки находятся две удлиненные тефлоновые ножки, а между ними оптический сенсор с максимальным разрешением в 4000 DPi. Здесь же можно увидеть специальную кнопку переключения между профилями.
Порадовало то, что здесь же расположился отсек для грузиков, что позволяет отрегулировать вес устройства под себя. В комплекте с устройством находятся сразу пять грузиков, общим весом в 25 грамм. Чтобы не растерять грузики разработчики положили в комплект поставки специальный бокс, который по своей форме напоминает небольшую флешку.
Кабель для подключения к ПК в прочной тканевой оплетке и ее длины в 1.8 м вполне достаточно для комфортной работы.
Функционал и настройкаДля начала начнем с того, что на официальном сайте компании необходимо скачать программное обеспечение для детальной настройки устройства. Меню ПО простое в обращении и в настройке сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Русский язык присутствует. Всего четыре вкладки:
- Основные настройки
Пользователю дается возможность настроить сразу пять профилей, которые автоматически будут храниться в памяти самой мышки, что позволяет использовать Redragon Origin на любом ПК или ноутбуке, и при этом не потерять свои созданные профили. Размер памяти позволяет хранить 5 различных профилей. Переключаться между режимами можно при помощи кнопки MODE, которая обосновалась на нижней части девайса.
Единственная кнопка управления, функционал которой нельзя изменить, это кнопка изменения режима работы подсветки (третья кнопка от колесика прокрутки).
Здесь же вы можете установить значение ускорения, скорости курсора, прокрутки, двойного клика и частоты опроса. Другими словами вы можете полностью подстроить работу устройства под ту или иную игру.
- DPi
Всего пять режимов переключения DPi и назначить увеличение или уменьшение разрешения можно на любую кнопку мыши. Порадовало то, что разброс значений DPi начинается от 100 до 4000, что позволяет найти для себя оптимальный уровень работы.
- Подсветка
В данной вкладке вы можете насладиться уникальной системой подсветки, которая позволяет выбрать любой цвет и назначить ее на определенный профиль. Всего четыре режима работы подсветки: полная подсветка, мерцание, вспышка и отключение.
- Информация
Если говорить в целом, мышка отлично ложиться в руку, комфортно будет даже пользователям с большим хватом. Порадовало то, что на мышке не остаются следы от пальцев. К изогнутой форме устройства придется немножко привыкнуть, однако потом начинаешь понимать, что подобное решение является идеальным для вашей любимой игры.