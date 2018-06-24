Обзор Redragon Origin. Игровая мышка с регулируемым весом и подсветкой

2018-06-24, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Redragon Origin; [139]
Бюджетные игровые мышки уже не те примитивные двухкнопочные решения. Они уже давно перешли на совершенно новый уровень развития. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Redragon. Встречайте, перед вами модель Origin. Данное устройство сумеет привлечь внимание геймеров своими возможностями и приятной стоимостью. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с Redragon Origin.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Игровая мышка Redragon Origin
  • 5 грузиков (по 5 г. каждый)
  • Защитный бокс для грузиков
  • Диск с ПО
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Дизайн: для правой руки
  • Тип подключения: проводной
  • Интерфейс подключения: USB
  • Количество клавиш: 10
  • Тип сенсора: оптический
  • Разрешение: 500/1000/2000/3000/4000 dpi
  • Частота опроса: 1000 Гц
  • Максимальное ускорение: 20 g
  • Скорость IPS: 6600 дюйм/с
  • Цвет: чёрный
  • Система регулировки веса
  • Гарантийный период: 18 месяцев
  • Размеры (ШxВxД): 72x36x126 мм

Внешний вид

Redragon Origin своими формами чем-то напоминает флагманские модели игровых мышек. Она немного изогнута и отлично ложиться на руку. Дизайн устройства позволяет использовать мышку только для правшей.

Порадовало то, что верхняя часть девайса получила под свое управление покрытие Sand Rubber Skin, что позволило усилить сцепление при захвате мыши. Это специальное прорезиненное покрытие с добавлением мелкодисперсного песка.

Здесь же расположились сразу пять кнопок управления и широкое прорезиненное колесико прокрутки с подсветкой.

Подсветка также расположилась и рядом с верхними кнопками управления, а на тыльной части можно увидеть фирменный, подсвечиваемый логотип компании.

На левой гране устройства находятся еще три настраиваемые кнопки управления под большой палец.

На противоположной стороне находятся специальные выступы под пальцы. Боковые части получили матовое покрытие.

На нижней части мышки находятся две удлиненные тефлоновые ножки, а между ними оптический сенсор с максимальным разрешением в 4000 DPi. Здесь же можно увидеть специальную кнопку переключения между профилями.

Порадовало то, что здесь же расположился отсек для грузиков, что позволяет отрегулировать вес устройства под себя. В комплекте с устройством находятся сразу пять грузиков, общим весом в 25 грамм. Чтобы не растерять грузики разработчики положили в комплект поставки специальный бокс, который по своей форме напоминает небольшую флешку.

Кабель для подключения к ПК в прочной тканевой оплетке и ее длины в 1.8 м вполне достаточно для комфортной работы.

Функционал и настройка

Для начала начнем с того, что на официальном сайте компании необходимо скачать программное обеспечение для детальной настройки устройства. Меню ПО простое в обращении и в настройке сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Русский язык присутствует. Всего четыре вкладки:
  • Основные настройки
В данном окне дается возможность полностью переназначить функционал клавиш, что позволяет установить на ту или иную кнопку управления не только мультимедийные, но и функции клавиатуры, что существенно увеличивает возможности мышки. Отдельной вкладки для создания макросов нет, что не совсем удобно. Меню настройки и создания макроса необходимо открывать через общий список назначения определенной функции.

Пользователю дается возможность настроить сразу пять профилей, которые автоматически будут храниться в памяти самой мышки, что позволяет использовать Redragon Origin на любом ПК или ноутбуке, и при этом не потерять свои созданные профили. Размер памяти позволяет хранить 5 различных профилей. Переключаться между режимами можно при помощи кнопки MODE, которая обосновалась на нижней части девайса.

Единственная кнопка управления, функционал которой нельзя изменить, это кнопка изменения режима работы подсветки (третья кнопка от колесика прокрутки).

Здесь же вы можете установить значение ускорения, скорости курсора, прокрутки, двойного клика и частоты опроса. Другими словами вы можете полностью подстроить работу устройства под ту или иную игру.
  • DPi

Всего пять режимов переключения DPi и назначить увеличение или уменьшение разрешения можно на любую кнопку мыши. Порадовало то, что разброс значений DPi начинается от 100 до 4000, что позволяет найти для себя оптимальный уровень работы.
  • Подсветка

В данной вкладке вы можете насладиться уникальной системой подсветки, которая позволяет выбрать любой цвет и назначить ее на определенный профиль. Всего четыре режима работы подсветки: полная подсветка, мерцание, вспышка и отключение.
  • Информация
Данная вкладка позволяет ознакомиться с краткой информацией о модели мышки, версии и т.д.

Если говорить в целом, мышка отлично ложиться в руку, комфортно будет даже пользователям с большим хватом. Порадовало то, что на мышке не остаются следы от пальцев. К изогнутой форме устройства придется немножко привыкнуть, однако потом начинаешь понимать, что подобное решение является идеальным для вашей любимой игры.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Redragon Origin. Перед нами недорогое решение, которое отлично впишется в интерьер любой игровой, либо рабочей зоны. Настраиваемые кнопки управления позволят перенести на мышку все необходимые функции и свести к минимуму использование клавиатуры. К плюсам следует отнести следующее: качественная сборка и материалы, отличный дизайн, стильная подсветка, удобная форма, дополнительные кнопки управления с возможностью переназначить функционал, встроенная память, регулируемый вес, наличие ПО и конечно же приятная цена в 2000 рублей. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам показалось, и нет. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Что вас ждет на фестивале AFP 2018 ...
Что вас ждет на фестивале AFP 2018 До фестиваля Alfa Future ...
Обзор MARVO H8321. Недорогие игровые нау...
Обзор MARVO H8321. Недорогие игровые науКак мы уже не раз убеждались, периферия не обязательно должна быть сопоставима по стоимости с подержанным...
DOOGEE S55 порадует вас своими возможнос...
DOOGEE S55 порадует вас своими возможносВ последнее время защищенные смартфоны пользуются высоким спросом — пользователи хотят получить максималь...
BLUBOO S3 отдают со скидкой...
BLUBOO S3 отдают со скидкойДовольно часто мы рекомендуем вам покупать смартфоны, планшеты, да и вообще любую другую электронику со с...
Предварительный обзор Samsung Chromebook...
Предварительный обзор Samsung ChromebookВ последнее время компания Samsung не показывала интересных ноутбуков — подавляющее большинство устройств...
ULEFONE POWER 3S теперь еще дешевле...
ULEFONE POWER 3S теперь еще дешевлеИногда случаются ситуации, когда большие интернет-магазины отдают какие-то устройства по низкой стоимости...
VERNEE V2 PRO отдают со скидкой...
VERNEE V2 PRO отдают со скидкойМы всегда рекомендуем вам покупать смартфоны исключительно во время всевозможных акций и предложений, вед...
Фестиваль AFP объявил дресс-код этого го...
Фестиваль AFP объявил дресс-код этого го Фестиваль современной музыки, техн...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Redragon Origin. Игровая мышка с регулируемым весом и подсветкойОбзор Redragon Origin. Игровая мышка с регулируемым весом и подсветкой
Обзор MARVO H8321. Недорогие игровые наушникиОбзор MARVO H8321. Недорогие игровые наушники
Обзор Noctua NH-D15S. Классическая башняОбзор Noctua NH-D15S. Классическая башня
Обзор A4Tech KD-600 USB Black. Клавиатура для работыОбзор A4Tech KD-600 USB Black. Клавиатура для работы
Обзор ZYXEL WAH7608. Лучший портативный 4G-роутерОбзор ZYXEL WAH7608. Лучший портативный 4G-роутер
Предварительный обзор Samsung Chromebook...
Предварительный обзор Samsung ChromebookВ последнее время компания Samsung не показывала интересных ноутбуков — подавляющее большинство устройств...
Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye C...
Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye CМонитор ASUS VC279HE Eye Care достаточно сильно выделяется на фоне конкурентов по двум причинам — он выгл...
Обзор Honor Cry: Aftermath. RPG для цени...
Обзор Honor Cry: Aftermath. RPG для цени В последнее время очень много игровых проектов построены на высоком уровне графики и разнообразии механи...
Цифровая медицина с Ростелеком в Туле...
Цифровая медицина с Ростелеком в ТулеТак или иначе, каждый из нас сталкивался с необходимостью обращения в поликлиники и больницы. Многие не п...
Предварительный обзор Logitech G512. Отл...
Предварительный обзор Logitech G512. ОтлМеханические клавиатуры пользуются большим спросом не только у геймеров, но и у обычных пользователей. Де...
Обзор Panzer Strategy. Неплохая стратеги...
Обзор Panzer Strategy. Неплохая стратегиСтратегии в последнее время не пользуются особой популярностью — пользователи предпочитают стрелять, игра...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P5...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P5Мы привыкли к тому, что производительные ноутбуки обычно позиционируют как игровые решения. Большинство н...
Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка ...
Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка На данный момент на игровом рынке очень много проектов, которые пытаются заменить собой легендарного пред...
Предварительный обзор Apexgaming Hermes....
Предварительный обзор Apexgaming Hermes.В последнее время большинство корпусов на рынке стали выглядеть примерно одинаково — на фронтальной панел...
Обзор StarShooters. Война в космосе...
Обзор StarShooters. Война в космосеКазуальные игры на то и придуманы, чтобы позволить вас с удовольствием и без лишних нервов сражаться в ви...
Предварительный обзор Cooler Master CK62...
Предварительный обзор Cooler Master CK62Механические клавиатуры в последнее время стали пользоваться большим спросом среди пользователей. Их преи...
Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом ...
Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом Когда-то давно, еще в школьные годы, мы с друзьями очень много играли в Lineage 2 и получали от этого тон...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor